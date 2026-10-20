Stopala su toplija tokom noći nego inače jer se telo priprema za san, zbog čega se prirodno povećava protok krvi ka šakama i stopalima

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Osećaj gorenja i peckanja u stopalima naročito tokom noći može u bitnoj meri da poremeti kvalitet sna i svakodnevnog života. Stopala su toplija tokom noći nego inače jer se telo priprema za san, zbog čega se prirodno povećava protok krvi ka šakama i stopalima. Stručnjaci skreću pažnju da osećaj pečenja ili bola u stopalima može biti i posledica oštećenja perifernih nerava, hormonskih promena, nedostatka vitamina, dijabetesa, bolesti bubrega ili drugih zdravstvenih problema.

Hlađenje stopala, nošenje prozračnih čarapa i održavanje prijatne temperature u spavaćoj sobi mogu privremeno ublažiti tegobe.

Zašto stopala mogu da budu vruća noću?

Kada se telo priprema za san, snižava se unutrašnja telesna temperatura, a povećava se protok krvi ka šakama i stopalima. Ovaj proces, poznat kao distalna vazodilatacija, može da izazove osećaj toplote u stopalima tokom noći. Pojačana cikrulacija kroz periferne delove tela obično pomaže da lakše i brže zaspite. Međutim, kod nekih osoba osećaj toplote može da preraste u neprijatno pečenje, naročito kada postoje poremećaji cirkulacije ili funkcije nerava.

Sindrom gorućih stopala

Sindrom gorućih stopala karakterišu bol i osećaj izrazite toplote u stopalima. Neke osobe osećaju tup bol ili težinu koja se širi uz noge. Ovaj sindrom može biti povezan sa poremećajem protoka krvi u perifernim delovima tela ili oštećenjem perifernih nerava odgovornih za prenos osećaja bola i temperature. Periferni nervi nalaze se u rukama, šakama, nogama i stopalima. Oštećenje perifernih nerava ispoljava se osećajem slabosti, trnjenja, peckanja i bola, najčešće u rukama i stopalima, a ovo stanje zove se periferna neuropatija.

Sindrom gorućih stopala može da ima različite uzroke. Dijagnostika obično obuhvata fizički pregled i razgovor sa pacijentom o zdravstvenoj istoriji, kako bi se utvrdilo da li su simptomi povezani sa osnovnom bolešću, poremećajem cirkulacije ili oštećenjem nerava.

Dijagnostika obično obuhvata fizički pregled i razgovor sa pacijentom o zdravstvenoj istoriji Foto: Shutterstock

Uzrok su i psihološki faktori

Ponekad uzrok mogu biti i psihološki faktori, ipak u nekim slučajevima ne zna se zašto dolazi do ovog sindroma.

- Nelagodnost u stopalima čest je uzrok poremećaja sna. Efikasno lečenje može se prilagoditi konkretnom uzroku tegoba - kaže dr Abhinav Singh, specijalista medicine spavanja.

Hormonske promene

Tokom određenih hormonskih promena u trudnoći i menopauzi, naleti vrućine tokom noći relativno su česti. Dolazi do pojačane cirkulacije i širenja krvnih sudova. Povećan protok krvi može da uzrokuje nagli rast temperature i izazove osećaj vreline i pečenja u stopalima.

Tokom menopauze može se javiti i periferna neuropatija usled pada nivoa polnih hormona. Oštećenje nerava, u kombinaciji sa noćnim naletima vrućine, može da izazove peckanje i osećaj pečenja u stopalima.

Hormonske promene povećavaju i osetljivost kože, zbog čega se javlja osećaj toplote i neprijatnog bockanja u stopalima. Ako su ovi simptomi praćeni upornom drhtavicom ili znojenjem tokom noći, obratite se lekaru.

Hormonske promene povećavaju i osetljivost kože, zbog čega se javlja osećaj toplote Foto: Shutterstock

Poremećaji funkcije nerava

Neka oštećenja nerava zahvataju najpre nervne završetke koji su najudaljeniji od mozga i kičmene moždine. Zbog toga osobe sa oštećenjem perifernih nerava često prvo primećuju simptome u stopalima.

Parestezije, odnosno osećaj peckanja, žarenja ili utrnulosti, mogu da budu izraženije pred spavanje. Posledica su različitih stanja koja utiču na funkciju perifernih nerava.

Mogući uzroci su:

- Autoimune bolesti: Stanja poput Gijen-Bareovog sindroma i lupusa mogu izazvati perifernu neuropatiju, praćenu bolom i osećajem pečenja u stopalima.

- Infekcije: Lajmska bolest i infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) mogu oštetiti periferne nervne završetke. Periferna neuropatija sa bolom i pečenjem stopala javlja se kod dela osoba koje žive sa HIV-om.

- Povrede: Nezgode, medicinski zahvati i ponavljani pokreti mogu pritisnuti, istegnuti ili oštetiti nerve. Posledica mogu biti bol, pečenje i oticanje stopala.

- Genetski faktori: Retke nasledne bolesti, poput Šarko-Mari-Tutove bolesti, mogu oštetiti nerve i izazvati perifernu neuropatiju, koja često počinje bolom i utrnulošću stopala.

Lečenje oštećenja nerava zavisi od uzroka, mesta i stepena oštećenja.

Nedostatak ovog vitamina može da bude posledica problema sa sistemom za varenje ili određenih vrsta anemije koje ometaju apsorpciju B12 Foto: Shutterstock

Nedostatak vitamina i hranljivih materija

Pravilna ishrana i dovoljan unos vitamina važni su za rast i funkcionisanje ćelija, ali i za kvalitetan san. Kada organizam ne dobija dovoljno određenog vitamina, može da dođe do njegovog manjka i periferne neuropatije.

Bolesti koje utiču na varenje i apsorpciju hranljivih materija imaju povećan rizik od nedostatka vitamina i oštećenja perifernih nerava.

- Vitamin B12: Nedostatak ovog vitamina može da bude posledica problema sa sistemom za varenje ili određenih vrsta anemije koje ometaju apsorpciju B12, zbog čega dolazi do oštećenja nerava, utrnulosti i pečenja stopala.

- Vitamin B1: Nedostatak tiamina (B1) često se javlja posle dugotrajne i prekomerne upotrebe alkohola. Teški nedostatak može izazvati suvi beriberi, oblik periferne neuropatije koji se manifestuje pečenjem u šakama i stopalima.

- Vitamin B5: Nedostatak pantotenske kiseline veoma je redak, može biti u vezi sa naslednim poremećajima apsorpcije. U pojedinim slučajevima izaziva sindrom pekućih stopala.

- Vitamin B6: Ovaj vitamin učestvuje u stvaranju enzima važnih za metaboličke procese. I njegov nedostatak i prekomeran unos mogu izazvati perifernu neuropatiju, bol i pečenje u stopalima.

- Folat (vitamin B9): Prekomerna konzumacija alkohola može da ometa apsorpciju folata i doprinese razvoju periferne neuropatije. Simptomi mogu početi kao peckanje ili utrnulost stopala, često su izraženiji tokom noći.

Dijagnostikovanje nedostatka vitamina podrazumeva razgovor sa lekarom, fizički pregled i laboratorijske analize. Lečenje se najčešće zasniva na nadoknadi vitamina i praćenju simptoma. Kod nedostatka vitamina B12 ili folata mogu biti potrebne dodatne analize kako bi se otkrio osnovni uzrok.

Metabolički i endokrini poremećaji

Metaboličke i endokrine bolesti mogu oštetiti periferne nerve i izazvati bol, peckanje i druge neprijatne senzacije u nogama i stopalima.

Dijabetes

Dijabetes dovodi do povišenog nivoa šećera u krvi i vremenom, ako se ne kontroliše, oštećuje periferne nerve i izaziva dijabetičku neuropatiju. Jedan od simptoma jeste osećaj toplote, pečenja ili bola u prstima i stopalima, koji se često pogoršava tokom noći.

Kod nekih osoba bol je toliko izražen da im smeta čak i dodir posteljine.

Bolesti bubrega su česte, ali u mnogim slučajevima prolaze „ispod radara“. Mogu se otkriti jednostavnim analizama krvi i urina Foto: Shutterstock

Bolesti bubrega

Uremijska polineuropatija, oblik oštećenja nerava koji se može javiti kod uznapredovale bolesti bubrega, izaziva trnjenje i peckanje u ekstremitetima.

Kod osoba sa hroničnom bolešću bubrega može se javiti i neobičan osećaj toplote u stopalima, pri kojem se hladnoća doživljava kao toplota. Ovaj simptom poznat je kao paradoksalni osećaj toplote.

Hipotireoza

Hipotireoza, odnosno smanjena funkcija štitaste žlezde, često izaziva umor, osetljivost na hladnoću, povećanje telesne težine, suvu kožu i različite neurološke tegobe.

U nekim slučajevima razvija se periferna neuropatija i osećaj peckanja i žarenja u stopalima, naročito pred spavanje.

U zavisnosti od simptoma, dijagnostika može obuhvatiti razgovor sa lekarom, fizički i neurološki pregled, laboratorijske analize, genetska ispitivanja i testove funkcije nerava.

Eritromelalgija

Eritromelalgija je redak sindrom koji izaziva intenzivan bol, osećaj pečenja i oticanje stopala i šaka. Simptomi se mogu pogoršati tokom noći, kada se poveća protok krvi ka stopalima.

Iako uzroci ovog stanja nisu u potpunosti razjašnjeni, moguću ulogu imaju širenje perifernih krvnih sudova, oštećenje perifernih nerava i genetski faktori. Manje od 10 odsto slučajeva eritromelalgije povezano je sa grupom bolesti koje se nazivaju mijeloproliferativni poremećaji, a koje zahvataju ćelije krvi i koštanu srž.

Lečenje je uglavnom usmereno na ublažavanje simptoma i može uključivati promene životnih navika, lokalne preparate i određene lekove, u zavisnosti od uzroka i preporuke lekara.

Kako rashladiti stopala tokom noći?

Ako osećate neprijatnu toplotu ili pečenje u stopalima, bilo tokom noći ili dana, određene mere kod kuće mogu pomoći u ublažavanju tegoba.

- Rashladite stopala:Koristite prijatno hladnu vodu ili ventilator u trajanju od pet do deset minuta. Po potrebi ponovite postupak tokom dana. Nemojte stavljati led direktno na kožu jer može izazvati oštećenje, naročito ako imate smanjenu osetljivost stopala.

- Kreme ili flasteri sa lidokainom ili kapsaicinom mogu ublažiti bol kod određenih stanja. Pre njihove upotrebe posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

- Tokom dana birajte prozračne pamučne čarape, a noću laganu posteljinu koja omogućava odvođenje vlage i pomaže u regulisanju telesne temperature.

- Obuća koja pruža odgovarajuću potporu stopalu može smanjiti nelagodnost. Ako vam toplota smeta, obuća sa otvorenim prstima može biti prijatnija kada je to bezbedno i praktično.

- Mnogima prija nešto hladnija prostorija za spavanje. Obezbedite prijatnu temperaturu i provetrite sobu pre odlaska u krevet.

Koristite prijatno hladnu vodu ili ventilator u trajanju od pet do deset minuta. Foto: Profimedija

Kada da se obratite lekaru?

Osećaj pečenja, toplote ili bola u stopalima koji ometa san može biti znak nekog drugog zdravstvenog problema. Obratite se lekaru ako primetite:

- Pečenje, trnjenje ili bol koji traje ili se ponavlja.

- Otok zgloba, crvenilo, povišenu telesnu temperaturu ili otvorenu ranu.

- Krvarenje, modrice ili iznenadan, jak bol koji ometa san ili svakodnevne aktivnosti.

- Otok, crvenilo ili bol u stopalima ako imate dijabetes ili poremećaj cirkulacije.

- Pogoršanje simptoma koji ne prolaze nakon jedne do dve nedelje kućne nege ili redovno ometaju spavanje.

Pregled stopala posebno je važan kod osoba sa metaboličkim bolestima, poremećajima cirkulacije ili drugim hroničnim zdravstvenim problemima koji mogu uticati na san. Rane, infekcije i neuropatija mogu izazvati osećaj pečenja i zahtevaju odgovarajuću procenu.