Papa Lav operisan zbog raka pluća: Šta je adenokarcinom i kakve su prognoze?
Rak pluća je posledica nekontrolisane deobe ćelija u plućima. Ćelije se nekontrolisano dele i stvaraju mase ćelija ili tumore tkiva koji onemogućavaju normalan rad pluća. Adenokarcinom pluća, koji je ustanovljen papi Lavu (71), najčešći je tip nesitnoćelijskog (nemikrocelularnog) raka pluća. Lekari kažu da čini oko 40 odsto svih slučajeva raka pluća.
Papi Lavu je u utorak, 13. oktobra, odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a dijagnostikovan mu je adenokarcinom pluća, saopštio je Vatikan u medicinskom biltenu. Operacija pape Lava bila je uspešna i protekla je bez komplikacija, a papa se oporavlja u bolnici nakon što je Vatikan potvrdio da su lekari tokom operacije otkrili rak pluća.
Šta je adenokarcinom pluća?
Adenokarcinom je vrsta raka koja nastaje u ćelijama koje proizvode sluz ili u žlezdanim ćelijama. Adenokarcinom je najčešći tip raka, može se razviti u plućima, ali i u crevima, dojci, grliću materice, bubrezima, jednjaku, pankreasu, prostati i želucu.
Ređe se javlja u obliku određenih vrsta raka analnog kanala, mokraćne bešike, vagine i vulve.
Adenokarcinom pluća često se nalazi u spoljašnjem delu pluća. Smatra se da je adenokarcinom pluća najčešći oblik raka pluća kod nepušača, a verovatnije je da će se javiti i kod mlađih osoba nego druge vrste raka pluća.
Šta je rak pluća?
Rak pluća nastaje kada abnormalne ćelije počnu nekontrolisano da rastu i razmnožavaju se u plućima. Rak pluća može da se proširi na limfne čvorove, pleuru (plućnu maramicu), mozak, nadbubrežne žlezde, jetru i kosti. Kod pape Lava odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila.
Prema navodima organizacije Cancer Council, postoje dve glavne vrste raka pluća: karcinom pluća nemalih ćelija (nesitnoćelijski karcinom pluća NSCLC) i karcinom pluća malih ćelija (sitnoćelijski rak pluća SCLC).
Karcinomi pluća nemalih ćelija čine oko 85 odsto svih slučajeva raka pluća i mogu se klasifikovati kao adenokarcinom, planocelularni karcinom ili nediferentovani karcinom velikih ćelija.
Planocelularni karcinom nastaje u tankim, pljosnatim ćelijama i najčešće se nalazi u većim disajnim putevima.
Karcinom pluća malih ćelija razvija se u središnjem delu pluća i obično se širi brže od karcinoma pluća nemalih ćelija.
U ranim fazama rak pluća je često neprimetan. Tegobe se uglavnom javljaju kada tumor poraste ili se proširi.
Kašalj duži od 3 nedelje, koji se pogoršava, iskašljavanje krvi ili sukrvičavog ispljuvka, bol u grudima, leđima ili ramenima koji se pojačava pri dubokom disanju, kašljanju ili smejanju, neki su od simptoma.
Pacijenti se žale i na otežano disanje, zviždanje u plućima, promuklost, stalan umor i slabost. Javlja se i neobjašnjivi gubitak telesne težine. Moguće su ponavljajuće upale pluća, bronhitis koji ne prolazi i uprkos lečenju.
Kakva je prognoza kod adenokarcinoma pluća?
Prognoza kod raka pluća zavisi od stadijuma bolesti, opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i toga da li su prisutne genetske mutacije. Kod prvog stadijuma, stopa petogodišnjeg preživljavanja iznosi 68 odsto. Rano otkrivanje bolesti značajno povećava stopu preživljavanja, napominju lekari.
Rak pluća se češće javlja kod muškaraca nego kod žena, ali se stopa obolevanja kod oba pola postepeno smanjuje od osamdesetih godina prošlog veka, zahvaljujući smanjenju stope pušenja.
Da li će lečenje pape biti uspešno?
Glavni hirurg pape, Stefano Margaritora, i njegov lični lekar, Luiđi Karbone, izjavili su da je operacija trajala oko 90 minuta i da je uspešno završena, bez komplikacija.
- Kako bi se postiglo izlečenje, donji režanj desnog plućnog krila odstranjen je primenom tehnike uz pomoć video-nadzora - navode doktori.
Za procenu papinog slučaja neophodno je znati veličinu tumora i da li se rak proširio na limfne čvorove. Vatikan te informacije u ovom trenutku nije objavio.
- Iako znamo dijagnozu, još uvek ne znamo stadijum bolesti. To je od ključnog značaja za prognozu i lečenje - rekao je dr Stiven Liju, stručnjak za rak pluća na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu i šef odeljenja za hematologiju i onkologiju u Univerzitetskoj bolnici MedStar Džordžtaun.
- Ako je reč o malom tumoru pluća koji se nije proširio na limfne čvorove, sama operacija verovatno može dovesti do izlečenja. Međutim, ako konačna analiza pokaže da je zahvaćenost rakom veća, to ukazuje na nepovoljniju prognozu - objašnjava dr Liju.
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Izvor: abc.net.au/ zdravlje.kurir.rsir