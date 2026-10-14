U ranim fazama rak pluća je često neprimetan. Tegobe se uglavnom javljaju kada tumor poraste ili se proširi.

Kašalj duži od 3 nedelje, koji se pogoršava, iskašljavanje krvi ili sukrvičavog ispljuvka, bol u grudima, leđima ili ramenima koji se pojačava pri dubokom disanju, kašljanju ili smejanju, neki su od simptoma.

Pacijenti se žale i na otežano disanje, zviždanje u plućima, promuklost, stalan umor i slabost. Javlja se i neobjašnjivi gubitak telesne težine. Moguće su ponavljajuće upale pluća, bronhitis koji ne prolazi i uprkos lečenju.