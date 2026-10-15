Tumor mozga može izazvati simptome koji se u početku lako pripisuju drugim tegobama, a procene pokazuju da se u Srbiji godišnje otkrije više stotina malignih tumora mozga i centralnog nervnog sistema

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Svake godine hiljadama ljudi se dijagnostikuje primarni tumor mozga, a samo 12,9% odraslih kojima je dijagnostikovan rak živi pet ili više godina, pokazuju podaci.

Imati tumor na mozgu može biti jedna od najstrašnijih stvari kroz koje osoba može proći, ali poznavanje ranih simptoma može pomoći u bržoj dijagnozi i povećanju mogućnosti lečenja.

Prema najnovijoj proceni Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), objavljenoj u okviru baze GLOBOCAN 2024, u Srbiji se tokom 2024. godine procenjuje 691 novi slučaj malignih tumora mozga i centralnog nervnog sistema, dok je procenjeni broj umrlih od ovih bolesti 646.

Lekari će obično uzeti kompletnu medicinsku istoriju ako vi ili voljena osoba pokazujete simptome tumora na mozgu pre nego što izvrše testove. Ako posumnjaju da imate tumor, mogu vas uputiti na dalja testiranja.

Lekari će obično uzeti kompletnu medicinsku istoriju ako vi ili voljena osoba pokazujete simptome tumora na mozgu pre nego što izvrše testove Foto: Shutterstock

Rani simptomi tumora mozga

Prema podacima dobrotvorne organizacije za tumore mozga, postoje ključne stvari na koje treba obratiti pažnju, a koje bi mogle biti prvi znaci tumora mozga. Iako se simptomi razvijaju postepeno i mogu se zameniti sa drugim stanjima, važno je shvatiti ih ozbiljno ako ne nestanu ili se pogoršaju.

Glavobolje – Ove glavobolje mogu se osećati drugačije od uobičajenih glavobolja, mogu se javljati češće i biti jače. Takođe se mogu pogoršavati ujutru i ne poboljšavati čak ni uz lekove protiv bolova.

– Ove glavobolje mogu se osećati drugačije od uobičajenih glavobolja, mogu se javljati češće i biti jače. Takođe se mogu pogoršavati ujutru i ne poboljšavati čak ni uz lekove protiv bolova. Promene vida – Zamagljen ili dvostruki vid, siva slika kada ustanete ili čak delimični gubitak vida mogu biti upozoravajući znaci tumora na mozgu.

– Zamagljen ili dvostruki vid, siva slika kada ustanete ili čak delimični gubitak vida mogu biti upozoravajući znaci tumora na mozgu. Slabost ili utrnulost – Peckanje ili utrnulost na jednoj strani tela mogu biti posledica tumora na mozgu.

– Peckanje ili utrnulost na jednoj strani tela mogu biti posledica tumora na mozgu. Gubitak ukusa ili mirisa – Tumor na mozgu može uticati na delove mozga odgovorne za ukus i miris, mada je to retko.

– Tumor na mozgu može uticati na delove mozga odgovorne za ukus i miris, mada je to retko. Problemi sa govorom – Neki ljudi mogu imati poteškoća sa pronalaženjem reči, nejasnim govorom ili razumevanjem jezika ako imaju tumor na mozgu.

– Neki ljudi mogu imati poteškoća sa pronalaženjem reči, ili razumevanjem jezika ako imaju tumor na mozgu. Umor ili iscrpljenost – Umor je čest simptom tumora na mozgu. Osećaj umora u različito doba dana i neredovni obrasci spavanja mogu biti znak tumora na mozgu.

Umor je čest simptom tumora na mozgu Foto: Shutterstock

Kognitivne promene ili promene ličnosti – Teškoće sa koncentracijom, problemi sa pamćenjem, zbunjenost ili primetne promene raspoloženja i ličnosti mogu biti rani znaci tumora na mozgu.

– Teškoće sa koncentracijom, problemi sa pamćenjem, zbunjenost ili primetne promene raspoloženja i ličnosti mogu biti rani znaci tumora na mozgu. Mučnina ili povraćanje – Osećaj mučnine bez očiglednog uzroka, posebno ujutru, ponekad može biti povezan sa povećanim pritiskom u mozgu.

– Osećaj mučnine bez očiglednog uzroka, posebno ujutru, ponekad može biti povezan sa povećanim pritiskom u mozgu. Teškoće sa ravnotežom i koordinacijom – Osećaj neuobičajene nestabilnosti, vrtoglavica ili problemi sa koordinacijom mogu biti simptomi tumora na mozgu. Kod male dece to može dovesti do toga da prestanu da hodaju i ponovo počnu da puze. Šta uraditi ako sumnjate da imate tumor na mozgu

Ako imate simptome i zabrinuti ste zbog njih, imajte na umu da ih mogu izazvati i druga stanja. Ukoliko traju ili se pogoršavaju, obratite se lekaru jer rano dijagnostikovanje tumora mozga može omogućiti različite opcije lečenja.

Pre nego što posetite lekara, razmislite o tome da zapišete pitanja kako ne biste zaboravili da ih postavite, vodite dnevnik simptoma, raspitate se o tumorima na mozgu, povedete nekoga kao podršku i insistirate na tome da se vaše brige ozbiljno razmotre.