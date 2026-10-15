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Rano otkrivanje je važno da bi se na vreme kontrolisao šećer u krvi i smanjio rizik od srčanih, bubrežnih, očnih i neuroloških komplikacija

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Uporna žeđ, neobjašnjiv umor i povremeni zamagljen vid mogu izgledati kao efekti vrućeg vremena, stresa ili starenja, ali mogu biti i rani znaci dijabetesa tipa 2.

Dr Lu Tuj Kvin iz Odeljenja za endokrinologiju u Centralnoj vojnoj bolnici 108 u Hanoju kaže da se dijabetes tipa 2 često razvija tiho.

Mnogi ljudi mogu živeti sa ovim stanjem godinama bez očiglednih simptoma i dijagnostikuje im se tek nakon što se razviju komplikacije dijabetesa koje utiču na srce, bubrege, oči ili nervni sistem.

Rani simptomi mogu biti blagi i nespecifični, što ih čini lako previdljivim. Prepoznavanje istih može pomoći ljudima da potraže medicinski savet i ranije identifikuju probleme sa šećerom u krvi.

Prekomerna žeđ i često mokrenje

Povećana žeđ i mokrenje su među najpoznatijim simptomima dijabetesa, iako mogu biti suptilni u ranim fazama.

Osoba može jednostavno da se nađe u situaciji da pije više vode nego obično, da ima suva usta ili da se budi jednom ili dva puta tokom noći da bi mokrila.

Ove promene se često pripisuju toplom vremenu, konzumiranju čaja ili kafe ili starenju. Ali kada šećer u krvi ostane visok, višak glukoze prelazi u urin i povlači vodu sa sobom, povećavajući izlučivanje urina. Rezultujući gubitak tečnosti zatim izaziva veću žeđ.

Stalna žeđ sama po sebi ne znači da imate bolest, ali ako je nova, neuobičajena i ne prestaje ni nakon dovoljnog unosa tečnosti, nije dobro ignorisati je Foto: Shutterstock

Uporni umor i nizak nivo energije

Osećaj neobičnog umora uprkos malom fizičkom naporu, teškoće sa koncentracijom, pospanost tokom dana ili dugotrajan nedostatak energije takođe mogu biti znaci upozorenja.

Kod ljudi sa insulinskom rezistencijom, glukoza se nakuplja u krvi, ali je ćelije ne mogu efikasno koristiti za energiju, ostavljajući telo efikasno bez goriva.

Pošto je umor čest, mnogi ljudi ga pripisuju lošem snu, stresu ili radnom pritisku, umesto da razmatraju problem sa šećerom u krvi.

Neobjašnjive promene težine

Dijabetes tipa 2 može biti povezan sa gubitkom ili povećanjem telesne težine.

Neki ljudi postepeno gube težinu bez pokušaja, jer kada ćelije ne mogu efikasno da koriste glukozu, telo počinje da razgrađuje masti i proteine za energiju.

Drugi dobijaju na težini, posebno oko stomaka. Insulinska rezistencija uzrokuje da telo proizvodi više insulina da bi nadoknadilo to, što može podstaći skladištenje masti, posebno visceralne masti.

Pošto se ove promene često dešavaju postepeno, mogu se pogrešno shvatiti kao normalni efekti starenja ili načina života.

Dijabetes tipa 2 može biti povezan sa gubitkom ili povećanjem telesne težine Foto: Shutterstock

Ponavljajuće infekcije i sporo zarastajuće rane

Trajno visok šećer u krvi može oslabiti imuni odgovor tela i stvoriti povoljne uslove za bakterije i gljivice.

Ljudi mogu imati ponavljajuće kožne infekcije, folikulitis, gljivične infekcije kože ili genitalnog područja, gingivitis ili parodontitis. Mali posekotine i ogrebotine takođe mogu duže nego obično zarastati.

Ovi problemi se često leče odvojeno, bez razmatranja osnovnog poremećaja šećera u krvi.

Privremeni zamućen vid

Neke osobe sa dijabetesom ne doživljavaju stalni gubitak vida, već primećuju epizode ​​zamućenog vida ili teškoće sa fokusiranjem, posebno prilikom čitanja, gledanja u daljinu ili kasno u toku dana.

Visok nivo šećera u krvi može promeniti nivo tečnosti unutar očnog sočiva, privremeno utičući na njegovu sposobnost fokusiranja. Vremenom, trajno visok nivo šećera u krvi može oštetiti i male krvne sudove u mrežnjači.

Pošto se vid može menjati između jasnog i zamućenog bez izazivanja bola, simptom se često pripisuje naprezanju očiju, starenju ili dugotrajnoj upotrebi računara.

Bitno je da znamo da su iznenadne promene vida uvek razlog da potražimo hitnu medicinsku pomoć Foto: Shutterstock

Dijabetes tipa 2 može se otkriti jednostavnim testom krvi, a zatim uspešno kontrolisati održavanjem zdrave telesne težine, redovnom fizičkom aktivnošću i kvalitetnim snom.

Kuin naglašava da dijabetes tipa 2 može ostati prisutan dugo vremena bez očiglednih simptoma.

Odsustvo primetnih znakova upozorenja stoga ne znači nužno da je osoba bez bolesti. Odrasli stariji od 30 godina, kao i osobe koje imaju prekomernu težinu ili su gojazne, fizički neaktivne, imaju porodičnu istoriju dijabetesa ili drugih faktora rizika, trebalo bi periodično da proveravaju šećer u krvi.