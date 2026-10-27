Pulsirajući tinitus je ritmičan zvuk u uhu koji prati otkucaje srca, a njegovo lečenje zavisi od uzroka, zbog čega je važno utvrditi šta ga izaziva

Slušaj vest

Pulsirajući tinitus stvara buku udaranja ili šuštanja u glavi. Čini se da buka prati ritam vašeg srca. Pulsirajući tinitus može biti simptom stanja koja utiču na protok krvi. Zdravstveni radnici leče ovaj simptom identifikovanjem i lečenjem uzroka.

Šta je pulsirajući tinitus?

Kako navodi Klivlend klinika, pulsirajući tinitus je redak oblik tinitusa. On izaziva buku u glavi koju niko drugi ne čuje. Buka može biti konstantno zviždanje ili lupanje koje se javlja u skladu sa otkucajima srca.

Kako zvuči pulsirajući tinitus?

Pulsirajući tinitus zvuči kao ritmično šuštanje ili zviždanje u vašoj glavi koje često prati tempo vašeg pulsa. Može zvučati kao visok ton iz zvučne viljuške. To je obično krv koja pulsira brže nego normalno kroz vene i arterije blizu vaših ušiju. U izvesnom smislu, ljudi koji imaju pulsirajući tinitus čuju kako im srce kuca.

Pulsirajući tinitus zvuči kao ritmično šuštanje ili zviždanje u vašoj glavi koje često prati tempo vašeg pulsa. Može zvučati kao visok ton iz zvučne viljuške Foto: Shutterstock

Koji su najčešći uzroci pulsirajućeg tinitusa?

Stanja koja mogu izazvati pulsirajući tinitus uključuju:

Anemiju, koja povećava protok krvi i količinu buke u glavi.

Arteriovenske malformacije, koje stvaraju splet krvnih sudova blizu ušiju.

Aterosklerozu, koja uzrokuje neravnomeran protok krvi, tako da krv proizvodi više buke dok teče kroz arterije blizu ušiju.

Povrede glave koje utiču na vene i arterije blizu ušiju.

Visok krvni pritisak (hipertenziju), koji vrši pritisak na zidove krvnih sudova.

Hipertireozu, koja može ubrzati rad srca i povećati protok krvi.

Idiopatsku intrakranijalnu hipertenziju, koja uzrokuje nakupljanje cerebrospinalne tečnosti oko mozga i vršenje pritiska na krvne sudove.

Pedžetovu bolest, koja može dovesti do povećanog protoka krvi u lobanji i slepoočnoj kosti.

Abnormalnosti zida sinusa (SWAA), koje povećavaju protok krvi kroz zid sinusa, kanala na strani mozga koji prima krv iz vena u mozgu. Kako se leči pulsirajući tinitus?

Zdravstveni radnici leče pulsirajući tinitus identifikovanjem i lečenjem osnovnog stanja. Ako imate aterosklerozu, na primer, lekar može koristiti lekove za kontrolu vašeg stanja. Lekovi mogu eliminisati ili smanjiti zvuk otkucaja srca u vašem uhu.

Ateroskleroza može da počne mnogo pre nego što se pojave prvi simptomi Foto: Shutterstock

Postoje i neke stvari koje možete da uradite da biste smanjili uticaj pulsirajućeg tinitusa. Da li vam se čini da je pulsirajući tinitus glasniji i dosadniji kada ste spremni za spavanje ili kada se nalazite na mirnom mestu? Razmislite o korišćenju uređaja za beli šum kako biste prikrili buku u glavi. Druge opcije su uključivanje ventilatora ili puštanje tihe muzike.

Ostali koraci koje treba razmotriti su:

Kognitivno-bihejvioralna terapija ili terapija prihvatanja i posvećenosti, koje mogu pomoći da upravljate uticajem pulsirajućeg tinitusa na svoj život.

Tehnike upravljanja stresom za ublažavanje stresa koji može pogoršati simptome. Koje su moguće komplikacije ili rizici nelečenja pulsirajućeg tinitusa?

Pulsirajući tinitus je često simptom nekog osnovnog zdravstvenog problema. Traženje pomoći može dovesti do lečenja ozbiljne bolesti. Neki ljudi koji imaju pulsirajući tinitus razvijaju depresiju ili anksioznost. Pitajte svog lekara o načinima na koje možete smanjiti uticaj koji ovaj simptom može imati na vaše blagostanje.

Kada treba da odem u hitnu pomoć?

Idite u hitnu pomoć ili odmah potražite pomoć ako: