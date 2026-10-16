Oštećenje jetre izazvano alkoholom može dugo da ostane neprimećeno, sve dok se ne pojave ozbiljniji simptomi

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Redovno ili prekomerno konzumiranje alkohola može ozbiljno da ošteti jetru, a jedan od mogućih ishoda je alkoholni hepatitis, zapaljenje koje može da bude blago, ali i opasno po život. Poseban problem predstavlja to što oštećenje jetre u početku često ne izaziva primetne simptome, pa bolest može da napreduje pre nego što osoba potraži pomoć, kaže dr Niradž Damidža, gastroenterološki hirurg iz bolnice Sir Ganga Ram u Nju Delhiju.

- Jetra razgrađuje alkohol i učestvuje u uklanjanju štetnih materija iz organizma. Međutim, dugotrajno prekomerno pijenje može da izazove zapaljenje i oštećenje ćelija jetre, a u najtežim slučajevima i otkazivanje ovog organa - opominjedr Damidža.

Preterivanje u alkoholumože da izazove i masnu jetru, kod koje dolazi do nagomilavanja masti u ćelijama jetre. Kod alkoholnog hepatitisa, međutim, dolazi do zapaljenja i oštećenja tih ćelija, a u težim slučajevima i do njihovog odumiranja. Ova stanja mogu da se preklapaju, a kod pojedinih pacijenata oštećenje jetre napreduje do ciroze.

Dr Damidža upozorava na sedam mogućih znakova oštećenja jetre povezanog sa alkoholom.

Žutilo kože i beonjača

Žutica nastaje kada se u organizmu nagomila bilirubin, žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca. Može da ukazuje na ozbiljan poremećaj funkcije jetre i zahteva hitnu lekarsku procenu.

Bol i oticanje stomaka

Zapaljenje jetre može da izazove bol ili osetljivost ispod desnog rebarnog luka. Povećanje obima stomaka ponekad je posledica nakupljanja tečnosti, odnosno ascitesa, koji se javlja kod uznapredovale bolesti jetre.

Zapaljenje jetre može da izazove bol ili osetljivost ispod desnog rebarnog luka Foto: Shutterstock

Mučnina, povraćanje i gubitak apetita

Uporna mučnina, povraćanje, slab apetit i neobjašnjiv gubitak telesne težine mogu da prate alkoholni hepatitis, mada nisu karakteristični isključivo za ovu bolest.

Neobičan umor i slabost

Izražena iscrpljenost, čak i posle odmora, može da bude posledica zapaljenja, poremećene funkcije jetre i nedovoljnog unosa hranljivih materija.

Taman urin i svetla stolica

Mokraća boje tamnog čaja i izrazito svetla stolica mogu da ukazuju na poremećaj prerade bilirubina ili protoka žuči, naročito ako ih prati žutica.

Modrice i neuobičajena krvarenja

Jetra proizvodi proteine neophodne za zgrušavanje krvi. Kada je ozbiljno oštećena, mogu da se pojave modricebez jasnog razloga, krvarenje desni ili učestala krvarenja iz nosa.

Modrice bez jasnog razloga, krvarenje desni ili učestala krvarenja iz nosa su takođe jedan od znakova Foto: Shutterstock

Zbunjenost i preterana pospanost

Kod uznapredovale bolesti jetre štetne materije mogu da utiču na rad mozga, izazivajući hepatičku encefalopatiju. Simptomi uključuju zbunjenost, promene ponašanja, poremećaj ritma spavanja i izraženu pospanost.

Kada se hitno javiti lekaru?

Povraćanje krvi, crna stolica, jaka krvarenja, iznenadna zbunjenost, otežano buđenje ili disanje zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Novonastala žutica i naglo oticanje stomaka takođe zahtevaju neodložan pregled.