Neredovan raspored odlaska na spavanje, posebno kod osoba koje spavaju manje od osam sati, značajno povećava rizik od ozbiljnih srčanih događaja

Slušaj vest

Problemi sa srcem ne moraju obavezno da se ispolje jakim bolom u grudima. Neobična iscrpljenost, otežano disanje prilikom penjanja uz stepenice ili nelagodnost koja podseća na loše varenje, nekada su tegobe koje najavljuju bolesti srca. Sve navedene simptome mnoge osobe pripisuju svakodnevnom stresu i umoru, ne sluteći da se iza njih nekad kriju mnogo opasnija stanja.

Američki kardiolog dr Arpit K. Patel izdvaja pet upozoravajućih znakova koje bi žene trebalo ozbiljno da shvate. Njegova poruka ukazuje na važnu činjenicu - iako je nelagodnost u grudima najčešći simptom srčanog udara i kod žena i kod muškaraca, kod žena su moguće i neke druge tegobe koje se mogu lako prevideti.

Neobičan umor

Neobičan umor, koji nije svakodnevna iscrpljenost, često je prvo upozorenje tela na neki patološki proces. Umor posle napornog dana je normalan, ali ako je on dugotrajan i neobjašnjiv, ako obične aktivnosti odjednom postaju neuobičajeno teške, potrebno je da se javite lekaru. Posebno je bitno da obratimo pažnju na iznenadan osećaj umora praćen drugim tegobama.

Američki Nacionalni institut za srce, pluća i krv (NHLBI) navodi da je neuobičajen umor jedan od simptoma koje mogu da osete žene tokom srčanog udara. Sam umor ne znači nužno da je neka arterija začepljena, ali novu i neobjašnjivu promenu zdravstvenog stanja ne treba zanemarivati.

Posebno je bitno da obratimo pažnju na iznenadan osećaj umora praćen drugim tegobama. Foto: Shutterstock

Otežano disanje tokom uobičajenih aktivnosti

Ako se neuobičajeno zadišete dok se penjete uz stepenice, nosite kese iz prodavnice ili hodate razdaljinom koju inače bez problema prelazite, obratite pažnju na svoje zdravlje. Otežano disanje je posebno zabrinjavajuće ako se javlja uz veoma blagu nelagodnost u grudima ili čak i bez nje.

Kada srčani mišić ne dobija dovoljno krvi bogate kiseonikom, svaka fizička aktivnost može da izazove ove neprijatne simptome.

Doktor naglašava da otežano disanje ipak ima različite uzroke, zato je neophodna lekarska procena kako bi se utvrdio tačan uzrok.

Doktor naglašava da otežano disanje ipak ima različite uzroke, zato je neophodna lekarska procena kako bi se utvrdio tačan uzrok Foto: Shutterstock

Bol koji se širi izvan grudnog koša

Nelagodnost koja je posledica srčanih problema može da se proširi na vilicu, vrat, ramena, ruke ili gornji deo leđa. Kod žena se ovi simptomi mogu javiti uporedo s pritiskom u grudima, ali ponekad i bez jasno izraženog bola u grudnom košu.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navode nelagodnost u ovim delovima tela kao jedan od mogućih simptoma srčanog udara.

Novonastali, neobjašnjivi bol, naročito ako je praćen otežanim disanjem, znojenjem ili slabošću, zahteva hitnu medicinsku procenu.

Mučnina, loše varenje ili nelagodnost u gornjem delu stomaka

Problemi sa srcem ponekad mogu da se ispolje kao gorušica, stomačne tegobe ili bol u gornjem delu stomaka. Zbog toga je lako pomisliti da je uzrok određena hrana ili pojačana želudačna kiselina.

Američka Kancelarija za zdravlje žena navodi loše varenje, mučninu i gorušicu među mogućim simptomima srčanog udara kod žena.

- Ovi simptomi nisu karakteristični samo za srčana oboljenja, ali iznenadna ili neuobičajena nelagodnost, naročito kada je praćena drugim upozoravajućim znacima, zahteva hitnu medicinsku pomoć – navodi dr Patel.

Gorušica je neprijatan osećaj pečenja u grudima uzrokovan vraćanjem želudačne kiseline u jednjak Foto: Profimedia

Hladan znoj, vrtoglavica ili osećaj da ćete se onesvestiti

Iznenadni hladan znoj, osećaj nesvestice ili vrtoglavica bez očiglednog razloga takođe mogu da ukazuju na srčani udar. Posebno je problematično ako se ovi simptomi javljaju zajedno sa bolom ili otežanim disanjem.

- Važno je uzeti u obzir kombinaciju simptoma i način na koji se pojavljuju. Ne bi trebalo čekati da se razviju svi mogući znaci upozorenja pre nego što potražite pomoć - upozorava dr Patel.

Kada potražiti hitnu medicinsku pomoć?

Začepljene koronarne arterije mogu da ograniče dotok krvi do srčanog mišića. Ako dođe do srčanog udara, brza intervencija može da smanji oštećenje srčanog mišića.

- Svako ko ima simptome koji mogu da ukažu na srčani udar trebalo bi odmah da pozove hitnu pomoć, a da ne čeka da tegobe prođu same od sebe. Žene bi trebalo da imaju na umu da se srčana oboljenja mogu razviti i bez očiglednih znakova upozorenja. Redovni lekarski pregledi i praćenje faktora rizika, kao što su povišen krvni pritisak, dijabetes, visok nivo holesterola i pušenje, mogu pomoći da se rizici otkriju na vreme – savetuje dr Patel.