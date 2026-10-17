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Tuberkuloza ne pogađa samo pluća, već može da zahvati i creva, izazivajući simptome koji često podsećaju na druge bolesti digestivnog sistema. Bolovi u stomaku, promene u pražnjenju creva i neobjašnjiv gubitak telesne težine mogu da traju nedeljama ili mesecima pre postavljanja dijagnoze. Pravovremeno prepoznavanje bolesti važno je kako bi se sprečile ozbiljne komplikacije.

Crevnu tuberkulozu izaziva bakterija Mycobacterium tuberculosis, a infekcija najčešće zahvata završni deo tankog i početni deo debelog creva, objašnjava dr Niradž Damidža, gastrointestinalni hirurg bolnice Sir Ganga Ram u Nju Delhiju.

- Bakterija može da dospe u digestivni trakt gutanjem zaraženog sekreta iz disajnih puteva, ali i širenjem infekcije putem krvi ili limfnog sistema. Crevna tuberkuloza može da se razvije i bez izraženih simptoma plućne tuberkuloze - sugeriše hirurg.

Simptomi crevne tuberkuloze

Tegobe se najčešće razvijaju postepeno, a prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of Clinical Medicine, mogu da uključuju:

  • Uporne bolove oko pupka ili u donjem desnom delu stomaka.
    Neobjašnjiv gubitak telesne težine i apetita.
    Umor, slabost, povišenu temperaturu i noćno znojenje.
    Dijareju, zatvor ili njihovo smenjivanje.
    Nadimanje i oticanje stomaka.
žena sedi na wc šolju svom kupatilu/grafički prikaz bakterija koje na nalaze u wc šolji
Simptomi uključuju dijareju, zatvor ili njihovo smenjivanje Foto: Shutterstock

- Posebno su ugrožene osobe sa oslabljenim imunitetom, HIV infekcijom, pothranjenošću, kao i one koje su bile u kontaktu sa obolelima od tuberkuloze - navodi dr Damidža.

Zašto se teško dijagnostikuje?

Simptomi crevne tuberkuloze mogu da liče na Kronovu bolest, druge infekcije, pa čak i maligne bolesti. Zato dijagnostika obuhvata kolonoskopiju sa biopsijom, analizu tkiva, mikrobiološke i molekularne testove, kao i ultrazvuk ili CT abdomena. Nijedan pojedinačni test nije dovoljan za potvrdu svih slučajeva.

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Kolonoskopija sa biopsijom omogućava pregled creva i uzimanje uzoraka tkiva radi utvrđivanja prisustva tuberkuloze Foto: Shutterstock

- Lečenje podrazumeva kombinaciju antituberkuloznih lekova tokom više meseci. Važno je da pacijenti završe propisanu terapiju, čak i kada simptomi nestanu, jer prerani prekid povećava rizik od povratka bolesti i razvoja otpornosti bakterija na lekove. Bez lečenja, crevna tuberkuloza može da izazove suženje i opstrukciju creva, krvarenje, pa čak i pucanje crevnog zida, što zahteva hitno medicinsko zbrinjavanje, a ponekad i operaciju - sugeriše dr Damidža.

Jak bol u stomaku, uporno povraćanje, izražena nadutost i nemogućnost pražnjenja creva ili ispuštanja gasova mogu da ukazuju na opstrukciju i zahtevaju hitan pregled, poručuje hirurg.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

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