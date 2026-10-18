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Postinfektivni (postvirusni) kašalj može da traje nedeljama, čak i mesecima nakon što se povuku svi ostali simptomi infekcije gornjih disajnih puteva. Postinfektivni kašalj javlja se posle prehlade, gripa, kovida, kada prođu kijavica, bol u grlu, zapušen nos, povišena telesna temperatura.

Neprijatna tegoba ili nešto više

Postinfektivni kašalj može da bude posledica oštećenja sluznice, preosetljivosti receptora za kašalj, koji nekada reaguju i na sitne nadražaje, kao što su hladan vazduh, parfem i razgovor. Često je i posledica slivanja sekreta niz zadnji deo grla. Opšta preporuka jeste da se javimo lekaru. Velika je verovatnoća da je u pitanju samo neprijatna tegoba, ali je bitno da se utvrdi pravi razlog ovog kašlja.

Postinfektivni kašalj je česta pojava i može se javiti u bilo kom uzrastu. Kod odraslih je češći uzrok hroničnog kašlja. Može se javiti kod jedne od četiri odrasle osobe posle infekcije gornjih disajnih puteva. Iako nije opasno stanje, postinfektivni kašalj je veoma neprijatan i u velikoj meri utiče na svakodnevne aktivnosti.

Simptomi postinfektivnog kašlja

Glavni simptom postinfektivnog kašlja jeste uporan kašalj koji ne prestaje nakon povlačenja ostalih simptoma infekcije. Produženi kašalj traje od tri do osam nedelja, a hronični osam nedelja ili duže.

Postinfektivni kašalj obično ima sledeće karakteristike:

Nije izraženog intenziteta – uglavnom nije snažan i ne javlja se u intenzivnim napadima.

Suv je– ne dolazi do iskašljavanja sluzi ili sekreta.

Postepeno slabi – intenzitet kašlja se obično polako smanjuje tokom vremena.

Sam postinfektivni kašalj nije zarazan Foto: Shutterstock

Uzroci postinfektivnog kašlja

Postoje dve glavne grupe uzročnika postinfektivnog kašlja: bakterije i virusi.

Bakterijski uzročnici su:

Chlamydia pneumoniae – može izazvati upalu pluća.

Mycoplasma pneumoniae - bakterija koja izaziva veliki kašalj (pertusis), nakon kojeg se postinfektivni kašalj naročito često javlja.

Virusni uzročnici su:

- Adenovirusi

- Koronavirusi, uključujući viruse koji izazivaju običnu prehladu i COVID-19

- Virusi parainfluence

- Respiratorni sincicijalni virus (RSV)

Sam postinfektivni kašalj nije zarazan. Ipak, važno je da lekar pregleda pacijenta i isključi mogućnost infekcije.

Zašto nastaje postinfektivni kašalj?

Stručnjaci još uvek ne razumeju u potpunosti zbog čega se postinfektivni kašalj razvija, ali smatraju da nekoliko faktora ima važnu ulogu.

Upala disajnih puteva

Imunski odgovor organizma na infekciju može dovesti do upale koja se povlači sporije od ostalih simptoma bolesti.

Nakupljanje sluzi

Tokom infekcije povećava se stvaranje sluzi, a njeno uklanjanje iz disajnih puteva može biti otežano. Zaostala sluz može nastaviti da nadražuje disajne puteve čak i nakon što se osoba oporavi od infekcije.

Zaostala sluz može nastaviti da nadražuje disajne puteve čak i nakon što se osoba oporavi od infekcije Foto: Shutterstock

Povećana osetljivost nerava

Neke infekcije mogu povećati osetljivost nerava koji učestvuju u refleksu kašlja. Zbog toga osoba može početi da kašlje i na blage nadražaje koji inače ne bi izazvali kašalj.

Pacijenti koji su u prošlosti više puta imali zapaljenje pluća i pušači obavezno bi trebalo da upoznaju lekara sa ovim činjenicama. U zavisnosti od simptoma i kliničkog nalaza, lekar može preporučiti analize krvi, rendgensko snimanje pluća ili kompjuterizovanu tomografiju (CT), testove plućne funkcije, bris grla i mikrobiološku kulturu kada postoji sumnja na određenu infekciju.

Neće svi ovi pregledi biti potrebni svakom pacijentu. Lekar će odlučiti koji su opravdani u konkretnom slučaju.

Kako se leči postinfektivni kašalj?

Postinfektivni kašalj uglavnom ne zahteva specifično lečenje i najčešće se povlači spontano.

Antibiotici i drugi lekovi koji se izdaju na recept neće pomoći ako je uzrok kašlja samo produžena iritacija disajnih puteva nakon što je infekcija prošla. Antibiotici se primenjuju kada postoji odgovarajuća indikacija, na primer potvrđena ili opravdano sumnjiva bakterijska infekcija.

Ipak, važno je da se pre svega utvrdi uzrok kašlja, umesto da se unapred pretpostavi da je reč o postinfektivnom kašlju.

Otežano gutanje je razlog da se obratite lekaru Foto: Shutterstock

Kada je potrebno da se javite lekaru?

Obratite se lekaru ako kašalj traje duže od nekoliko nedelja nakon što su se povukli ostali simptomi infekcije. Ako kašalj i dalje traje osam nedelja nakon prvog pregleda, potrebno je da ponovo posetite lekara radi dodatne procene.

Lekarsku pomoć treba potražiti što pre ako se uz uporan kašalj pojavi neki od sledećih upozoravajućih simptoma:

- Iskašljavanje krvi.

- Promuklost koja traje ili se pogoršava.

- Drugi opšti simptomi, kao što su povišena telesna temperatura, neobjašnjiv gubitak telesne mase ili oticanje stopala i nogu praćeno povećanjem telesne mase.

- Izražene teškoće sa disanjem, naročito u mirovanju ili tokom noći.

- Otežano gutanje.

- Povraćanje.

Ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije stanje koje zahteva pravovremenu medicinsku procenu. Kod izraženih teškoća sa disanjem ili obilnijeg iskašljavanja krvi potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Šta možete da očekujete ako imate postinfektivni kašalj?

Postinfektivni kašalj može biti uporan i neprijatan, ali sam po sebi uglavnom nije opasan. Prognoza je veoma dobra. U većini slučajeva kašalj se postepeno povlači tokom nekoliko nedelja. Ipak, važno je da se pravovremeno utvrdi njegov uzrok. Ako kašalj traje osam nedelja nakon postavljanja dijagnoze, potrebno je ponovo da se javite lekaru.

Šta možete da uradite kako biste se osećali bolje?

Određene mere koje se primenjuju kod kuće mogu pomoći u ublažavanju tegoba:

Pijte dovoljno tečnosti, osim ako vam je lekar savetovao ograničen unos.

Izbegavajte duvanski dim, prašinu i druge nadražujuće materije koje mogu dodatno iritirati disajne puteve.

Pastile za grlo mogu ublažiti nadražaj i potrebu za kašljanjem, ali ih nemojte koristiti prekomerno ako primećujete da vam pogoršavaju tegobe.

Dovoljno se odmarajte i dajte organizmu vremena da se oporavi.

Možda ćete doći u iskušenje da uzmete sirup ili neki drugi lek protiv kašlja koji se može kupiti bez recepta. Međutim, takvi preparati neće nužno ubrzati povlačenje postinfektivnog kašlja, a mogu izazvati neželjena dejstva.

Lekar ili farmaceut mogu vam pomoći da izaberete odgovarajući način ublažavanja simptoma u skladu sa vašim zdravstvenim stanjem.

Druga oboljenja koja izazivaju dugotrajan kašalj mogu biti povezana sa upalom pluća ili drugim komplikacijama Foto: Shutterstock

Može li postvirusni kašalj da preraste u upalu pluća?

Ne. Sam postinfektivni kašalj ne prelazi u upalu pluća, navode lekari. On se javlja nakon što je prvobitna infekcija prošla, a kašalj se zadržao zbog produžene iritacije ili povećane osetljivosti disajnih puteva.