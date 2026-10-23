Bol zbog kamena u bubregu može iznenada da prestane: Da li to znači i kraj agonije?
- Bol zbog kamena u bubregu može iznenada da prestane ako se kamen pomeri i mokraća počne slobodnije da otiče, ali to ne znači da je problem prošao.
- Lekari upozoravaju da kamen i dalje može blokirati mokraćovod i oštetiti bubreg, pa je pregled potreban ako se bol vraća ili je praćen temperaturom, povraćanjem, krvlju u mokraći ili otežanim mokrenjem.
Bol zbog kamena u bubregu nekada je toliko jak da može da ometa san i svakodnevne aktivnosti. Dešava se da, u situaciji skoro nepodnošljivog bola, tegobe odjednom prestanu. Lekari ipak napominju da ovo kratkotrajno olakšanje može samo da zavara. Osoba može da pomisli da je kamen izašao, a da se bol vrati nekoliko sati kasnije.
Kada dolazi do bola?
Nefrolog dr Sandip Kumar Mandal kaže da kamen u bubregu ne izaziva uvek bol dok se nalazi u samom bubregu. Bol se uglavnom javlja kada kamen dospe u mokraćovod (ureter), usku cev koja povezuje bubreg sa mokraćnom bešikom. Kamen se pomera, ometa protok mokraće i povećava pritisak u mokraćnim putevima.
Mišići mokraćovoda takođe se grče u pokušaju da potisnu kamen dalje. Ove kontrakcije mogu izazvati talase jakog bola, koji se šire u leđima ili boku, a ponekad prema donjem delu stomaka ili preponama.
Ako se kamen pomeri i mokraća počne slobodnije da otiče, bol može privremeno da popusti. Međutim, kamen je i dalje u mokraćovodu.
Od čega zavisi jačina bola?
- Veličina kamena je važna, ali nije jedini faktor. Manji kamen može izazvati jak bol ako blokira protok mokraće, dok veći kamen u nekim okolnostima može izazivati manje simptoma.Na bol utiču i položaj kamena, njegovo kretanje i stepen začepljenja mokraćnih puteva. Kako se kamen pomera prema mokraćnoj bešici, bol može menjati mesto. Na doživljaj bola utiče i individualna osetljivost, zbog čega se simptomi razlikuju od osobe do osobe – napominje dr Mandal.
Važno je imati na umu da smanjenje bola ne znači kraj tegoba. Dugotrajna blokada protoka mokraće može oštetiti bubreg čak i kada simptomi nisu izrazito jaki.
Kada bol zbog kamena u bubregu treba da bude razlog za zabrinutost?
Bol koji nestaje, a zatim se vraća, zahteva lekarsku procenu, naročito ako je jak ili praćen drugim simptomima. Američki Nacionalni institut za dijabetes i bolesti organa za varenje i bubrega (NIDDK) navodi bol koji se javlja u talasima kao jedan od simptoma kamena u bubregu.
Odmah potražite medicinsku pomoć ako se bol javi uz:
- Povišenu temperaturu
- Drhtavicu
- Uporno povraćanje
- Krv u mokraći
- Otežano mokrenje ili nemogućnost mokrenja
Kamen koji blokira protok mokraće istovremeno sa infekcijom može dovesti do hitnog medicinskog stanja.
Kako se dijagnostikuje i leči kamen u bubregu?
Lekari mogu preporučiti ultrazvučni pregled ili kompjuterizovanu tomografiju (CT) kako bi utvrdili gde se kamen nalazi i proverili da li postoji začepljenje. Analize mokraće i krvi mogu pomoći u proceni prisustva infekcije i funkcije bubrega. Lečenje zavisi od veličine i položaja kamena, kao i od simptoma koje izaziva.
Neki manji kamenci mogu spontano da izađu uz nadzor lekara i odgovarajuću terapiju protiv bolova. U drugim slučajevima mogu biti potrebni:
- Litotripsija udarnim talasima – razbijanje kamena pomoću udarnih talasa.
- Ureteroskopija – uklanjanje ili razbijanje kamena pomoću instrumenta koji se uvodi kroz mokraćne puteve.
- Perkutana nefrolitotomija – postupak kojim se kamen uklanja kroz mali rez na leđima.
Može li se sprečiti nastanak kamena u bubregu?
Unošenje dovoljne količine vode važna je mera prevencije, osim ako je lekar preporučio ograničenje unosa tečnosti. Smanjenje prekomernog unosa soli, uravnotežena ishrana i ograničavanje zaslađenih pića takođe mogu pomoći. Osobama koje su ranije imale kamen u bubregu mogu biti potrebne posebne promene u ishrani, u zavisnosti od sastava kamena.
Izvor: timesofindia.indiatimes.com/ zdravlje.kurir.rs