Bol se uglavnom javlja kada kamen dospe u mokraćovod (ureter), usku cev koja povezuje bubreg sa mokraćnom bešikom

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Bol zbog kamena u bubregu nekada je toliko jak da može da ometa san i svakodnevne aktivnosti. Dešava se da, u situaciji skoro nepodnošljivog bola, tegobe odjednom prestanu. Lekari ipak napominju da ovo kratkotrajno olakšanje može samo da zavara. Osoba može da pomisli da je kamen izašao, a da se bol vrati nekoliko sati kasnije.

Kada dolazi do bola?

Nefrolog dr Sandip Kumar Mandal kaže da kamen u bubregu ne izaziva uvek bol dok se nalazi u samom bubregu. Bol se uglavnom javlja kada kamen dospe u mokraćovod (ureter), usku cev koja povezuje bubreg sa mokraćnom bešikom. Kamen se pomera, ometa protok mokraće i povećava pritisak u mokraćnim putevima.

Mišići mokraćovoda takođe se grče u pokušaju da potisnu kamen dalje. Ove kontrakcije mogu izazvati talase jakog bola, koji se šire u leđima ili boku, a ponekad prema donjem delu stomaka ili preponama.

Ako se kamen pomeri i mokraća počne slobodnije da otiče, bol može privremeno da popusti. Međutim, kamen je i dalje u mokraćovodu.

Ako se kamen pomeri i mokraća počne slobodnije da otiče, bol može privremeno da popusti. Međutim, kamen je i dalje u mokraćovodu. Foto: Shutterstock

Od čega zavisi jačina bola?

- Veličina kamena je važna, ali nije jedini faktor. Manji kamen može izazvati jak bol ako blokira protok mokraće, dok veći kamen u nekim okolnostima može izazivati manje simptoma.Na bol utiču i položaj kamena, njegovo kretanje i stepen začepljenja mokraćnih puteva. Kako se kamen pomera prema mokraćnoj bešici, bol može menjati mesto. Na doživljaj bola utiče i individualna osetljivost, zbog čega se simptomi razlikuju od osobe do osobe – napominje dr Mandal.

Važno je imati na umu da smanjenje bola ne znači kraj tegoba. Dugotrajna blokada protoka mokraće može oštetiti bubreg čak i kada simptomi nisu izrazito jaki.

Kada bol zbog kamena u bubregu treba da bude razlog za zabrinutost?

Bol koji nestaje, a zatim se vraća, zahteva lekarsku procenu, naročito ako je jak ili praćen drugim simptomima. Američki Nacionalni institut za dijabetes i bolesti organa za varenje i bubrega (NIDDK) navodi bol koji se javlja u talasima kao jedan od simptoma kamena u bubregu.

Odmah potražite medicinsku pomoć ako se bol javi uz:

- Povišenu temperaturu

- Drhtavicu

- Uporno povraćanje

- Krv u mokraći

- Otežano mokrenje ili nemogućnost mokrenja

Kamen koji blokira protok mokraće istovremeno sa infekcijom može dovesti do hitnog medicinskog stanja.

Kamen i infekcije spadaju među česte uzroke pojave krvi u mokraći Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuje i leči kamen u bubregu?

Lekari mogu preporučiti ultrazvučni pregled ili kompjuterizovanu tomografiju (CT) kako bi utvrdili gde se kamen nalazi i proverili da li postoji začepljenje. Analize mokraće i krvi mogu pomoći u proceni prisustva infekcije i funkcije bubrega. Lečenje zavisi od veličine i položaja kamena, kao i od simptoma koje izaziva.

Neki manji kamenci mogu spontano da izađu uz nadzor lekara i odgovarajuću terapiju protiv bolova. U drugim slučajevima mogu biti potrebni:

- Litotripsija udarnim talasima – razbijanje kamena pomoću udarnih talasa.

- Ureteroskopija – uklanjanje ili razbijanje kamena pomoću instrumenta koji se uvodi kroz mokraćne puteve.

- Perkutana nefrolitotomija – postupak kojim se kamen uklanja kroz mali rez na leđima.

Smanjenje prekomernog unosa soli, uravnotežena ishrana i ograničavanje zaslađenih pića takođe mogu pomoći. Foto: Shutterstock

Može li se sprečiti nastanak kamena u bubregu?