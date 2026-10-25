Pacijenti ovaj bol često opisuju kao uporan i praćen osećajem žarenja, pulsiranja ili kidanja u zglobovima

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Bol kod reumatoidnog artritisa ume da bude nekada veoma jak i da u bitnoj meri utiče na kvalitet života. Pacijenti ovaj bol često opisuju kao uporan i praćen osećajem žarenja, pulsiranja ili kidanja u zglobovima zahvaćenim promenama. Bol je uglavnom tup s tim što u periodima

Pacijenti s reumatoidnim artritisom imaju i duže periode remisije, kada simptomi i bol nisu toliko izraženi. Međutim, ukoliko dođe do pogoršanja stanja, bol može biti veoma intenzivan i u bitnoj meri onesposobljavajući. Dobra vest jeste da se ovaj bol može ublažiti različitim lekovima, fizikalnom terapijom, upotrebom pomagala, alternativnim metodama lečenja.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su najčešće korišćeni lekovi za ublažavanje bolova kod osoba sa reumatoidnim artritisom. Lekar ih često propisuje još prilikom postavljanja dijagnoze.

Ovi lekovi se izdaju i bez recepta, a ublažavaju bol i smanjuju simptome upale. Stručnjaci kažu da je bitno da znate da preparati koji se izdaju bez recepta uglavnom sadrže manje doze aktivne supstance od onih koje lekar propisuje.

Pre nego što počnete da uzimate bilo koji NSAIL, čak i ako se izdaje bez recepta, važno je da se posavetujete sa lekarom. Iako retko, ovi lekovi za uklanjanje bola mogu povećati rizik od ozbiljnih problema sa želucem i crevima, poput unutrašnjeg krvarenja.

Lekar će preporučiti lek u skladu sa vašim individualnim potrebama. U slučaju da je primena NSAIL praćena neželjenim efektima, obavezno ih prijavite lekaru.

Lekar će preporučiti lek u skladu sa vašim individualnim potrebama Foto: Shutterstock

Kortikosteroidi

Reumatolog može propisati i kratkotrajnu terapiju kortikosteroidima. Ovi lekovi brzo smanjuju upalu i bol. Mogu se koristiti za ublažavanje izraženijih simptoma, na primer tokom pogoršanja bolesti. Ipak, kao i svi lekovi, mogu da izazovu neželjene tegobe kao što su smanjenje gustine kostiju, neželjeno povećanje telesne težine, kataraktu i glaukom, povišen krvni pritisak.

Tokom primene ovih lekova povećan je i rizik od infekcija, promene raspoloženja, moguće je i sporije zarastanje rana i lak nastanak modrica, porast nivoa šećera u krvi.

Dugotrajna primena kortikosteroida može da poveća rizik od ovih neželjenih efekata. Zbog toga lekari često propisuju male doze, uz plan postepenog smanjivanja doze leka i prekid terapije, kako bi se taj rizik umanjio.

Antireumatski lekovi koji menjaju tok bolesti (DMARD)

Antireumatski lekovi koji menjaju tok bolesti (DMARD) temelj su terapije reumatoidnog artritisa. Dok lekovi protiv bolova (NSAIL) samo ublažuju simptome, DMARD direktno deluju na imuni sistem, smiruju hroničnu upalu i usporavaju ili potpuno zaustavljaju propadanje i deformaciju zglobova i hrskavice.

Iako nisu prvenstveno namenjeni neposrednom ublažavanju bola, ovi lekovi vremenom mogu da smanje bol i umanje periode pogoršanja kod reumatoidnog artritisa. Ovi lekovi usporavaju napredovanje bolesti i oštećenje zglobova.

DMARD lekovi deluju tako što potiskuju određene aktivnosti imunskog sistema i na taj način kontrolišu upalu.

Mogući neželjeni efekti ovih lekova su infekcije, glavobolja, mučnina, povraćanje, povišena telesna temperatura, osip na koži. Ako primetite neki od ovih neželjenih efekata, važno je da se odmah obratite lekaru.

Ova terapija nastoji da održi dobru fizičku kondiciju pacijenta i omogući obavljanje svakodnevnih aktivnosti Foto: Shutterstock

Fizikalna terapija

Ciljevi fizikalne terapije kod reumatoidnog artritisa su poboljšanje pokretljivosti i povećanje mišićne snage radi bolje potpore zglobovima. Ova terapija nastoji da održi dobru fizičku kondiciju pacijenta i omogući obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Fizioterapeut može da predloži nove tehnike za obavljanje svakodnevnih zadataka, koje manje opterećuju zglobove tokom perioda pogoršanja bolesti. Takođe može preporučiti promene u vašem okruženju koje bi pomogle u ublažavanju bola.

Pomagala mogu da olakšaju svakodnevno funkcionisanje i smanje bol tako što umanjuju opterećenje osetljivih zglobova. Fizioterapeut preporučuje odgovarajuća pomagala i pokazuje pacijentu kako se ona pravilno koriste.

Na primer, kuhinjski noževi sa nazubljenom drškom omogućavaju sigurnije držanje i smanjuju opterećenje zglobova prstiju i ručnih zglobova. Pacijent tako lakše priprema hranu čak i tokom pogoršanja bolesti.

Alternativni načini lečenja

Postoje različite alternativne metode i kućni postupci koji mogu pomoći u ublažavanju bola kod reumatoidnog artritisa. Oni nisu zamena za propisanu terapiju, ali mogu da ublaže određene tegobe.

Toplota

Topao tuš ili kupka, zagrejana odeća, topli oblozi ili preparati za zagrevanje kože mogu da pruže privremeno olakšanje u određenim delovima tela.

Riblje ulje

Riblje ulje može da pomogne u smanjenju osetljivosti zglobova na bol, a potencijalno ima i povoljan uticaj na simptome depresije.

Ipak, riblje ulje nije bezbedno kombinovati sa svim lekovima. Zato se posavetujte sa lekarom pre nego što počnete da ga uzimate kao dodatak ishrani.

Riblje ulje nije bezbedno kombinovati sa svim lekovima Foto: Shutterstock

Biljna ulja

Određene masne kiseline koje se nalaze u uljima semenki noćurka, boražine i crne ribizle mogu pomoći u ublažavanju bola i jutarnje ukočenosti kod osoba sa reumatoidnim artritisom kada se koriste kao suplementi.

Biljna ulja mogu stupiti u interakciju sa lekovima koje već uzimate, pa je važno da se pre njihove upotrebe posavetujete sa lekarom.

Akupunktura

Istraživanja ukazuju na to da akupunktura može pomoći u ublažavanju bola i poboljšanju kvaliteta života osoba sa reumatoidnim artritisom.