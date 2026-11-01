Ovaj problem izaziva osećaj nelagode ili stida, lekari ipak tvrde da se ova mala neprijatnost može dobro kontrolisati

Slušaj vest

Nekontrolisano curenje mokraće prilikom kašljanja ili kijanja čest je zdravstveni problem. Nevoljno isticanje par kapi urina može da se javi i kada se osoba smeje, vežba, podiže teret. Kod mnogih pacijenata ovaj problem izaziva osećaj nelagode ili stida, lekari ipak tvrde da se ova mala neprijatnost može dobro kontrolisati odgovarajućim lečenjem.

Zašto dolazi do nekontrolisanog isticanja mokraće?

Jedan od najčešćih uzroka je stresna urinarna inkontinencija, odnosno nevoljno oticanje mokraće usled fizičkog napora. Kada oslabe ili počnu da nepravilno funkcionišu mišići koji pružaju potporu mokraćnoj bešici, javlja se urinarna inkontinencija. U situaciji kada se tokom kašljanja ili kijanja poveća pritisak u trbušnoj duplji, dolazi do nevoljnog curenja mokraće.

Šta je stresna urinarna inkontinencija?

Stresna urinarna inkontinencija nastaje kada fizička aktivnost ili napor povećaju pritisak na mokraćnu bešiku. Naziv ovog stanja ne znači da je problem posledica emocionalnog stresa. Izraz „stresna“ označava fizički pritisak na bešiku tokom pokreta ili napora.

Najčešće situacije u kojima može doći do curenja mokraće su: kašljanje ili kijanje, glasno smejanje, trčanje, skakanje ili vežbanje, podizanje teških predmeta, naglo ustajanje, sagibanje ili naprezanje.

Najčešće situacije u kojima može doći do curenja mokraće su: kašljanje ili kijanje Foto: Profimedia

Koji su najčešći uzroci curenja mokraće pri kašljanju ili kijanju?

Postoji nekoliko faktora koji mogu da oslabe mišiće karličnog dna zadužene za kontrolu mokraćne bešike. Najčešće je reč o slabljenju mišića karličnog dna, to jest mišića koji pružaju potporu mokraćnoj bešici. Kada ovi mišići oslabe, telu je teže da spreči nevoljno isticanje mokraće.

Problem se javlja i tokom trudnoće i posle porođaja. Trudnoća stvara dodatni pritisak na mišiće karličnog dna, dok vaginalni porođaj može da istegne ili oslabi tkiva koja omogućavaju stabilnost mokraćnoj bešici. Neki od razloga za javljanje ovog problema su i starenje i hormonske promene, prekomerna telesna težina, hronični kašalj. Takođe, određeni hirurški zahvati u predelu karlice mogu da oslabe strukture koje kontrolišu mokrenje.

Iako je urinarna inkontinencija česta kod žena, i muškarci mogu da imaju probleme sa kontrolom mokrenja, posebno posle određenih operacija prostate ili usled drugih oboljenja mokraćnih puteva.

Vežbe za mišiće karličnog dna, Kegelove vežbe, služe za jačanje mišića karličnog dna Foto: Shutterstock

Kako se leči nevoljno mokrenje?

Kod mnogih osoba stanje može da se poboljša promenom životnih navika i vežbama za jačanje mišića karličnog dna. U zavisnosti od vrste i težine problema, nekome će možda biti potrebni lekovi ili hirurško lečenje.

Vežbe za mišiće karličnog dna

Poznate i kao Kegelove vežbe, služe za jačanje mišića karličnog dna koji podržavaju bešiku, matericu, creva i rektum.

Kontrola telesne težine

Zdrava telesna težina može da smanji pritisak na mokraćnu bešiku.

Trening bešike

Svesno produžavanje razmaka između odlazaka u toalet pomaže u povećanju kapaciteta bešike.

Kontrola unosa tečnosti

Potrebno je smanjiti konzumaciju kafe, gaziranih pića, alkohola i većih količina tečnosti pred spavanje.

Ublažite zatvor

Dovoljan unos vlakana i tečnosti, uz odgovarajuću fizičku aktivnost, može da pomogne u smanjenju naprezanja prilikom pražnjenja creva.

Potrebno je smanjiti konzumaciju kafe, gaziranih pića, alkohola Foto: Shutterstock

U zavisnosti od dijagnoze, specijalista može da preporuči određene lekove ili druge oblike terapije. Operacija se može razmotriti kod osoba sa upornom stresnom urinarnom inkontinencijom kod kojih druge metode nisu dale zadovoljavajuće rezultate.

Kada je potrebno da se obavezno javite lekaru?

Lekarski pregled preporučuje se ako se nekontrolisano isticanje mokraće ponavlja, postaje učestalije ili ometa vežbanje, posao, spavanje, društveni život.

Hitno potražite medicinsku pomoć ako se uz probleme sa mokrenjem jave krv u mokraći, bol ili peckanje prilikom mokrenja, povišena telesna temperatura ili izražen bol u predelu karlice.