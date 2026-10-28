Simptomi gripa mogu se ispoljiti i kao iznenadna promena uobičajenog zdravstvenog stanja

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Grip je virusno oboljenje respiratornog trakta koje izazivaju virusi gripa tipa A, B i C. Bolest je veoma zarazna, nastaje naglo i praćena je visokom telesnom temperaturom iznad 38 °C, glavoboljom, umorom, bolovima u mišićima i zglobovima i grlu. Stručnjaci skreću pažnju da su simptomi gripa poznati, ali i dodaju da tegobe kod starijih osoba mogu nekada da deluju drugačije. Na primer, grip može nekada da izgleda kao jača prehlada kod starijih osoba.

Rizici gripa kod starijih od 65 godina

Stručnjaci navode da su osobe starije od 65 godina u povećanom riziku od gripa. Takođe, kod starijih pacijenata može lakše da dođe do ozbiljnih komplikacija, pa i upale pluća, dehidratacije, pogoršanja bolesti srca ili pluća, hospitalizacije, pa čak i smrti u najtežim slučajevima. Rizik je veći ako starija osoba ima srčano ili plućno oboljenje, dijabetes, bolest bubrega, rak, oslabljen imunitet ili izraženu fizičku slabost.

Ne čekajte tipične simptome

Dr Romana Zar, specijalistkinja gerijatrijske medicine, kaže da bi trebalo da potražite pomoć čak i ako nemate tipične simptome gripa, a iznenada se razbolite ili vam se zdravstveno stanje brzo pogoršava.

Uobičajeni simptomi gripa kod starijih osoba slični su simptomima kod svih ostalih starosnih grupa. To su povišena telesna temperatura ili drhtavica, kašalj, bol u grlu, curenje ili zapušenost nosa, bolovi u mišićima i telu, glavobolja, umor i slabost.

Međutim, kod nekih starijih osoba ne mora da se javi visoka temperatura. Kašalj i umor mogu trajati duže od dve nedelje, čak i kada se najizraženiji simptomi povuku.

Kašalj i umor mogu trajati duže od dve nedelje, čak i kada se najizraženiji simptomi povuku Foto: Shutterstock

Manje očigledni simptomi gripa kod starijih: znaci upozorenja

Simptomi gripa mogu se ispoljiti i kao iznenadna promena uobičajenog zdravstvenog stanja i ne moraju izgledati onako kako biste očekivali. Manje očigledni znaci upozorenja su: novonastala ili pojačana zbunjenost, iznenadna slabost, duže spavanje nego obično, vrtoglavica, bolovi u mišićima ili zglobovima i gubitak apetita.

Kod starijih pacijenata primetan je i nedovoljan unos tečnosti, ređe mokrenje, a moguće je da dođe do problema sa ravnotežom i pada. Moguće su i teškoće pri oblačenju, kupanju, hodanju ili obavljanju uobičajenih aktivnosti. Disanje postaje sve teže, a može da dođe i do pogoršanja simptoma dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, srčane slabosti, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) ili astme.

Zašto grip može da izazove zbunjenost, slabost ili padove?

- Infekcija opterećuje čitav organizam. Povišena temperatura, loš san, nizak nivo kiseonika, dehidratacija, nedovoljan unos hrane, promene u terapiji, slabost ili pogoršanje hroničnih bolesti mogu doprineti zbunjenosti, slabosti i padovima - navodi dr Zar.

Nemojte pretpostavljati da su padovi, iznenadna zbunjenost ili izražena slabost samo posledica starenja, dodaje ona i navodi da ovi simptomi mogu biti izazvani gripom ili drugim ozbiljnim zdravstvenim stanjima, zbog čega je važno da se obratite lekaru.

Kada je potrebno potražiti pomoć zbog gripa: javite se na vreme

- Pošto su starije osobe izložene većem riziku od teškog oblika gripa i komplikacija, trebalo bi da se blagovremeno obrate lekaru, posebno ako imaju neku postojeću bolest pluća, poput astme ili HOBP-a, ili su ranije imale probleme sa srcem - kaže dr Zar.

Komplikacije su češće ako imate već bolest pluća, poput astme ili HOBP-a Foto: Shutterstock

Kada simptomi gripa zahtevaju hitnu medicinsku pomoć?

Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako se pojavi neki od sledećih simptoma:

- Otežano disanje ili nedostatak vazduha čak i u mirovanju

- Bol ili pritisak u grudima

- Plavičasta ili sivkasta boja usana ili lica

- Iznenadna ili izrazita zbunjenost

- Teško buđenje ili nemogućnost održavanja budnosti

- Gubitak svesti

- Izražena slabost

- Epileptični napad

- Znaci teške dehidratacije

- Veoma oskudno mokrenje ili potpuni prestanak mokrenja

- Simptomi koji se prvo poboljšaju, a zatim se vrate uz jaču temperaturu ili pogoršanje kašlja

- Ozbiljan pad, povreda glave ili nemogućnost stajanja ili hodanja nakon pada

- Starije osobe imaju znatno veći rizik od ozbiljnih komplikacija, uključujući virusnu upalu pluća, akutni respiratorni distres sindrom, otkazivanje više organa, sekundarne bakterijske infekcije, srčani udar i moždani udar - kaže dr Zar i naglašava da grip može da dovede do značajnog pogoršanja opšteg stanja kod starijih osoba koje su već fizički slabe.

Savetuje se primena kiseonika ili inhalacione terapije, ako je potrebno Foto: Shutterstock

Antivirusno lečenje gripa: Zašto je važno reagovati na vreme?

Ako lekar posumnja na grip, može da preporuči antivirusne lekove. Oni mogu da skrate trajanje bolesti i smanje rizik od ozbiljnih komplikacija. Ovi lekovi nisu isto što i antibiotici.

Lečenje je najefikasnije kada se započne u roku od 48 sati od pojave prvih simptoma. Zato je važno da se što ranije javite lekaru. Nakon 48 sati virus se već u velikoj meri umnožio u organizmu. Ipak, lekar i dalje može preporučiti antivirusnu terapiju, naročito ako se simptomi pogoršavaju.

Važna je i potporna terapija, koja podrazumeva:

- Dovoljan unos tečnosti

- Uravnoteženu i hranljivu ishranu

- Ublažavanje povišene temperature i bolova

- Dovoljno sna i odmora

- Primenu kiseonika ili inhalacione terapije, ako je potrebno

- Održavanje fizičke aktivnosti u skladu sa mogućnostima, radi očuvanja snage i pokretljivosti

- Praćenje znakova bakterijskih infekcija

- Lečenje hroničnih bolesti čiji se simptomi pogoršavaju

Vakcinacija protiv gripa kod starijih osoba