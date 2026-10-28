Normalne vrednosti lošeg holesterola ne znače da je rizik od ateroskleroze otklonjen

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Snižavanje lošeg (LDL) holesterola značajno smanjuje rizik od infarkta, ali kod pojedinih ljudi koronarna bolest nastaje čak i kada se njegove vrednosti vrate u preporučene granice. Novo istraživanje švedskih naučnika otkriva da važnu ulogu u preostalom riziku imaju druge čestice koje prenose masnoće kroz krv, kao i zapaljenski procesi povezani s njima.

Istraživači sa Tehnološkog univerziteta Čalmers u Švedskoj analizirali su gotovo 3.000 proteina u krvi oko 35.000 učesnika britanske biobanke koji prethodno nisu imali srčane bolesti. Kombinovanjem proteinskih analiza, genetskih podataka i dugoročnog praćenja zdravstvenog stanja pokušali su da utvrde kako različite čestice koje prenose masnoće oštećuju krvne sudove.

Nisu sve čestice holesterola podjednako štetne

Ispitivali su tri vrste lipoproteina: LDL, lipoproteine bogate trigliceridima (TRL) i lipoprotein(a), odnosno Lp(a). Sve tri vrste doprinose nakupljanju holesterola u zidovima arterija, ali se njihovo delovanje razlikuje.

Dok je LDL prvenstveno povezan sa taloženjem holesterola, kod TRL i Lp(a) naučnici su otkrili slične proteinske obrasce povezane sa zapaljenjem i promenama na zidovima krvnih sudova. Ove čestice sadrže i proteine koji privlače imunske ćelije, što dodatno ukazuje na njihovu moguću ulogu u razvoju ateroskleroze.

Analiza različitih vrsta lipoproteina pruža potpuniju sliku rizika od kardiovaskularnih bolesti nego samo vrednost LDL holesterola Foto: Shutterstock

Prethodno istraživanje istog tima pokazalo je da TRL i Lp(a) predstavljaju veći rizik po pojedinačnoj čestici nego LDL, što bi moglo da objasni zašto opasnost od srčanih bolesti ne nestaje ni nakon uspešnog snižavanja lošeg holesterola.

Novi pravci prevencije

- Podudaranje proteinskih obrazaca TRL i Lp(a) jedno je od najzanimljivijih otkrića. Ono ukazuje da ove čestice utiču na iste zapaljenske procese i promene u krvnim sudovima, što bi u budućnosti moglo da pomogne u razvoju preciznije prevencije - objašnjava Jakub Morze, vodeći autor istraživanja.