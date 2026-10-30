Nedostatak gvožđa podrazumeva smanjene zalihe gvožđa u organizmu i može da se javi uporedo s anemijom ili bez nje

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Iako se često poistovećuju, anemija (malokrvnost) i nedostatak gvožđa dva su različita stanja. Lekari kažu da je moguće da imate nizak nivo gvožđa, a da nemate anemiju. Umor i mentalna magla, problemi s koncentracijom i razmišljanjem neki su od najčešćih znakova niskog nivoa gvožđa. Analiza koja meri nivo feritina u krvi dijagnostička je metoda koja može da otkrije nedostatak gvožđa. U slučaju da se utvrdi nedostatak gvožđa u krvi, savetuje se unos namirnica koje sadrže hem-gvožđe, poput crvenog mesa. Zbog bolje apsorpcije preporučuje se da se suplementi gvožđa uzimaju uz vitamin C.

Povezana, ali različita stanja

Prema nekim analizama, anemija je stanje koje pogađa 1,2 milijarde ljudi širom sveta, a stručnjaci procenjuju da je nedostatak gvožđa bez anemije dvostruko češći zdravstveni problem.

Iako je anemija ozbiljnije stanje, i nizak nivo gvožđa može negativno uticati na zdravlje. Dr Sohaib Imtiaz objašnjava glavne razlike između nedostatka gvožđa i anemije.

– Nedostatak gvožđa i anemija povezana su, ali različita stanja. Nedostatak gvožđa podrazumeva smanjene zalihe gvožđa u organizmu i može da se javi uporedo s anemijom ili bez nje. Anemija ipak nastaje kada su zalihe gvožđa toliko smanjene da nivo hemoglobina, proteina u krvi bogatog gvožđem, padne ispod normalnih vrednosti. Oba stanja mogu izazvati simptome, ali oni su uglavnom izraženiji kod anemije – kaže dr Imtiaz.

Ukoliko imate nizak nivo gvožđa, moguće je da dođe do umora ili smanjene tolerancije na fizički napor. Pojedine osobe žale se na osećaj mentalne magle ili teškoće s koncentracijom. Moguć je i sindrom nemirnih nogu, pojašnjava doktor.

Kod anemije se mogu pojaviti i dodatni simptomi, kao što su otežano disanje, omaglica i nesvestica. Kod nekih ljudi dolazi do ubrzanog rada srca, a u teškim slučajevima može se razviti i srčani šum.

Hemoglobin i feritin su dva ključna laboratorijska parametra povezana sa gvožđem i prenosom kiseonika u organizmu Foto: Shutterstock

Da li standardne analize krvi otkrivaju oba stanja?

Standardna analiza krvi obuhvata kompletnu krvnu sliku (KKS). Ona može pokazati snižen nivo hemoglobina i pomoći lekaru da otkrije anemiju. Međutim, sama po sebi ne može da potvrdi nedostatak gvožđa, precizira doktor.

– Feritin je glavni parametar koji zdravstveni radnici koriste za procenu zaliha gvožđa u organizmu. Većina rutinskih analiza krvi ne uključuje automatski određivanje feritina, pa je obično potrebno posebno zatražiti ovu analizu – navodi dr Imtiaz.

Kako možete da poboljšate nivo gvožđa?

Ukoliko se utvrdi nizak nivo gvožđa, lekar će verovatno propisati preparat gvožđa za oralnu primenu. Uobičajena doza je 325 miligrama (mg) ferosulfata jednom dnevno, na prazan stomak, jer se tako najbolje apsorbuje. Međutim, neke osobe ovaj preparat bolje podnose uz hranu. U tom slučaju savetuje se da se uzima uz obrok koji sadrži proteine.

– Kako bi se poboljšala apsorpcija, neki lekari preporučuju uzimanje gvožđa sa 500 mg vitamina C. Trebalo bi da izbegavate primenu preparata gvožđa u roku od jednog sata pre ili nakon konzumiranja kafe ili čaja, jer oba napitka smanjuju njegovu apsorpciju – navodi dr Imtiaz.

Kako bi se poboljšala apsorpcija, neki lekari preporučuju uzimanje gvožđa sa 500 mg vitamina C Foto: Shutterstock

Savetuje se i unos namirnica bogatih hem-gvožđem, kao što su crveno meso, živinsko meso, riba i džigerica, jer organizam dobro apsorbuje gvožđe iz ovih namirnica.

Izvori nehem-gvožđa, poput spanaća, mahunarki i žitarica obogaćenih gvožđem, takođe mogu biti od pomoći, ali se gvožđe iz ovih namirnica slabije apsorbuje.

Stručnjaci napominju da čaj i kafa smanjuju apsorpciju gvožđa, kao i fitati koji se nalaze u ovsu i žitaricama, kalcijum i proteini iz jaja i mleka. Apsorpciju gvožđa umanjuju i antacidi, odnosno lekovi koji neutrališu želudačnu kiselinu.