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Ranice, afte, bol u grlu, neugodna iritacija u usnoj duplji dosta su česte i uglavnom benigne tegobe, koje prolaze same od sebe. Ipak, moguće je da određene promene u ustima, grlu ili vratu dugo traju i tada je potrebno potražiti stručnu pomoć. U nekim dosta ređim situacijama ove male promene u ustima mogu da budu naznake raka usne duplje.

Kada je bitno da dođete na pregled?

U slučaju da simptomi traju duže od tri nedelje, svaka afta ili ranica u ustima, crvena ili bela mrlja, kvržica zahtevaju stručan pregled, kao i promuklost, otežano gutanje, utrnulost, klimav zub bez jasnog razloga ili kvržica na vratu.

Rak usne duplje, kao i drugi oblici raka glave i vrata, mogu da se manifestuju uobičajenim zdravstvenim tegobama. Međutim, ranica u ustima koja je posledica slučajnog ugriza za unutrašnju stranu obraza zaraste za par dana, bol u grlu često prolazi sam od sebe.

Ključna razlika je u tome koliko dugo simptomi traju, napominju stručnjaci. Tegobe koje ne prolaze posle nekoliko nedelja ili se pogoršavaju bez jasnog uzroka uvek je potrebno proveriti. Rana dijagnoza može da omogući jednostavnije lečenje i poboljša ishod bolesti.

Rak usne duplje, kao i drugi oblici raka glave i vrata, mogu da se manifestuju uobičajenim zdravstvenim tegobama Foto: Shutterstock

Bez bola

Važno je napomenuti da neki rani znaci raka usne duplje ne moraju biti praćeni bolom.

Crvene ili bele mrlje koje dugo traju, kao i područja neuobičajene boje unutar usne duplje, ne bi trebalo zanemarivati. Ove promene ponekad mogu ukazivati na abnormalan rast ćelija.

Obratite pažnju na sledeće promene:

Kvržicu unutar usne duplje.

Kvržicu na unutrašnjoj strani obraza.

Otok jezika.

Kvržicu na vratu koja ne prolazi.

Bitno je na vreme uočiti promene na jeziku ili unutrašnjoj strani obraza, može da dođe do zadebljanja tkiva obraza, otežanog pomeranja jezika. Teškoća pri jasnom izgovaranju reči.

Reagujte i na nelagodnost prilikom žvakanja. Otežano gutanje. Uporan bol ili teškoće pri gutanju mogu biti posledica različitih zdravstvenih stanja, ali ako traju, obavezno ih treba ispitati.

Uporan bol ili teškoće pri gutanju mogu biti posledica različitih zdravstvenih stanja, ali ako traju, obavezno ih treba ispitati. Foto: Shutterstock

Neobjašnjiva utrnulost jezika, usana, usne duplje ili lica ponekad može biti povezana s karcinomima glave i vrata, objašnjavaju stručnjaci.

Dugotrajan bol u grlu ili promuklost

Bol u grlu, promuklost ili promene glasa koje traju duže od nekoliko nedelja trebalo bi proveriti, naročito ako ne postoji očigledna infekcija koja bi mogla da izazove ove simptome.

Iako se o njima ređe govori, uporna krvarenja iz nosa, zapušenost jedne nozdrve ili drugi neuobičajeni simptomi mogu biti posledica delovanja karcinoma koji zahvata područje glave i vrata.

Klimavi zubi bez jasnog razloga

Klimavi zubi su uglavnom posledica bolesti desni. Ipak, ako zub postane klimav bez očiglednog uzroka, trebalo bi da ga pregleda stomatolog, posebno ako ima i drugih simptoma.

Ipak, ako zub postane klimav bez očiglednog uzroka, trebalo bi da ga pregleda stomatolog, posebno ako ima i drugih simptoma Foto: Shutterstock

Ko je u povećanom riziku od raka usne duplje?

Nekoliko faktora može povećati rizik od razvoja raka usne duplje.

To su pušenje cigareta i upotreba duvanskih proizvoda, prekomerna konzumacija alkohola, infekcija humanim papiloma virusom (HPV). Faktori rizika su i dugotrajna izloženost ultraljubičastom (UV) zračenju usana i lica, neuravnotežena ishrana s malim unosom voća i povrća.

Važno je naglasiti da prisustvo jednog ili više navedenih faktora rizika ne znači da ćete obavezno oboleti od raka. Lekari uočavaju da se rak usne duplje razvija i kod osoba koje nemaju očigledne faktore rizika.