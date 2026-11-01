Kukovi bole i tokom sedenja i ležanja: Ortoped objašnjava kada je vreme za operaciju
- Bol u kuku često je posledica osteoartritisa, ali može nastati i zbog burzitisa, nepravilnog trčanja ili neodgovarajuće obuće.
- Lekari savetuju odmor, prilagođavanje aktivnosti, vežbe, fizikalnu terapiju i lekove protiv upale, uz oprez i savet stručnjaka.
- Operacija je opcija kada bol ometa svakodnevni život i pokretljivost, posebno kod uznapredovale artroze i trošenja hrskavice.
Kuk je jedan od najvećih zglobova u ljudskom telu, koristimo ga skoro neprestano - dok hodamo, penjemo se uz stepenice, održavamo ravnotežu. Sa starenjem, bol u kuku je sve učestaliji zdravstveni problem koji nekada u bitnoj meri utiče na pokretljivost i kvalitet života. Uglavnom je posledica dugotrajnog sedenja i napetosti mišića, jer određeni položaji tela mogu da opterete mišiće i tetive oko kukova i izazovu bol.
Ima različite uzroke
Ipak, u nekim slučajevima bol u kukovima je i posledica određenih zdravstvenih stanja. U slučaju da bol traje i utiče na svakodnevni život, savet je da se obratite za stručnu pomoć, kaže ortoped dr Akira Yamamoto.
- Bol u kuku može da ima različite uzroke, od burzitisa, odnosno upale sluzne kesice u zglobu, do nepravilne tehnike trčanja ili neodgovarajuće obuće. Ipak, najčešći uzrok je osteoartritis, degenerativna bolest zgloba koja nastaje usled propadanja hrskavice u kuku - objašnjava doktor.
Osteoartritis je sve učestalija bolest u savremenom svetu, često je posledica starenja tela, a posebno pogađa kukove, kolena i šake. Žene češće obolevaju od muškaraca, posebno nakon 50. godine života. U slučaju da dođe do bola u kukovima, postoji više načina konzervativnog lečenja.
Odmarajte se i prilagodite aktivnosti
Aktivnosti koje snažno opterećuju zglobove, poput trčanja, tenisa ili zumbe, mogu da pogoršaju bolove u kuku. U slučaju da posle, na primer, trčanja dođe do bola, ograničite aktivnosti koje u bitnoj meri opterećuju zglob i priuštite dovoljno vremena za odmor.
- U ovakvoj situaciji morate da izbegavate aktivnosti koje prekomerno opterećuju zglob kuka - podvlači dr Yamamoto.
Jačajte mišiće i istežite se
Vežbe koje ne opterećuju jako zglobove, poput podizanja kukova iz ležećeg položaja, planka i trbušnjaka, mogu da ojačaju mišiće trupa i pruže bolju potporu kukovima.
Aktivnosti kao što su joga, pilates, plivanje i hodanje pomažu u očuvanju pokretljivosti zgloba kuka. U slučaju gojaznosti, čak i mali gubitak telesne težine može da smanji pritisak na zglobove.
Idite na fizikalnu terapiju
Fizioterapeut može da pomogne da ciljano ojačate mišiće koji pružaju potporu kuku i da vas nauči kako da se bezbedno istežete. Posavetujte se sa lekarom o tome da li bi fizikalna terapija bila odgovarajući izbor za vas.
Smanjite upalu
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi koji se izdaju bez recepta, poput ibuprofena, mogu pomoći u ublažavanju bola i upale, ali se pre njihove upotrebe posavetujte sa lekarom. Ovi lekovi mogu nadražiti želudac, pa ih treba uzimati uz hranu, u skladu sa uputstvom, savetuju lekari.
Naizmenično stavljanje toplih i hladnih obloga na kuk takođe može pomoći u smanjenju otoka i nelagodnosti.
Kada je trenutak za operaciju?
Kada kućne metode lečenja više ne pomažu, razgovarajte sa lekarom o drugim mogućnostima. Injekcije kortikosteroida mogu da ublaže bol na nekoliko meseci. Ugradnja veštačkog zgloba kuka takođe je čest i uglavnom uspešan zahvat.
- Kada bol u kuku počne da vas ometa u svakodnevnim aktivnostima i u bitnoj meri otežava pokretljivost, vreme je da potražite pomoć ortopedskog hirurga - kaže dr Yamamoto.
Većina pacijenata navodi da pet godina posle operacije oseća blag bol u kuku ili da bola uopšte nema.
- Ipak, važno je odabrati pravi trenutak za operaciju. Osobe koje čekaju da im pokretljivost postane ozbiljno ograničena imaju veći rizik od dugotrajnih tegoba nakon operativnog zahvata - kaže dr Yamamoto.
Fizikalna terapija ili operacija
Odgovarajući tretman zavisi od godina i nivoa fizičke aktivnosti. Fizikalna terapija može da u bitnoj meri pomogne mlađim i fizički aktivnim pacijentima. Ipak, za starije osobe kojima bol u kuku sve više ometa obavljanje svakodnevnih aktivnosti operacija je često najbolje rešenje.
- Ako samo želite da idete u kratke šetnje sa unucima, možda će vam biti dovoljna odgovarajuća obuća, vežbe istezanja ili štap za hodanje. Ali, ako imate teškoća pri ulasku i izlasku iz automobila, tokom penjanja uz stepenice ili uživanju u aktivnostima koje volite, ugradnja veštačkog zgloba kuka mogla bi da bude odgovarajući potez - smatra doktor.
Zamena oštećenog zgloba veštačkim implantom često se savetuje kod uznapredovale artroze (koksartroze) i trošenja hrskavice, kod preloma vrata butne kosti, reumatoidnog artritisa i urođenih deformiteta kuka.
Izvor: sutterhealth.org/ zdravlje.kurir.rs