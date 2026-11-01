Veoma je važno znati koje su aktivnosti nakon zamene kuka bezbedne, a koje bi trebalo izbegavati, posebno imajući u vidu šta nikada ne smete da radite nakon zamene kuka

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Kuk je jedan od najvećih zglobova u ljudskom telu, koristimo ga skoro neprestano - dok hodamo, penjemo se uz stepenice, održavamo ravnotežu. Sa starenjem, bol u kuku je sve učestaliji zdravstveni problem koji nekada u bitnoj meri utiče na pokretljivost i kvalitet života. Uglavnom je posledica dugotrajnog sedenja i napetosti mišića, jer određeni položaji tela mogu da opterete mišiće i tetive oko kukova i izazovu bol.

Ima različite uzroke

Ipak, u nekim slučajevima bol u kukovima je i posledica određenih zdravstvenih stanja. U slučaju da bol traje i utiče na svakodnevni život, savet je da se obratite za stručnu pomoć, kaže ortoped dr Akira Yamamoto.

- Bol u kuku može da ima različite uzroke, od burzitisa, odnosno upale sluzne kesice u zglobu, do nepravilne tehnike trčanja ili neodgovarajuće obuće. Ipak, najčešći uzrok je osteoartritis, degenerativna bolest zgloba koja nastaje usled propadanja hrskavice u kuku - objašnjava doktor.

Osteoartritis je sve učestalija bolest u savremenom svetu, često je posledica starenja tela, a posebno pogađa kukove, kolena i šake. Žene češće obolevaju od muškaraca, posebno nakon 50. godine života. U slučaju da dođe do bola u kukovima, postoji više načina konzervativnog lečenja.

Iako vežbanje ostaje preporučeni prvi izbor u lečenju osteoartritisa kuka, njegovi efekti su kod mnogih pacijenata skromni i nisu dovoljno izraženi da bi značajno poboljšali svakodnevno funkcionisanje Foto: Shutterstock

Odmarajte se i prilagodite aktivnosti

Aktivnosti koje snažno opterećuju zglobove, poput trčanja, tenisa ili zumbe, mogu da pogoršaju bolove u kuku. U slučaju da posle, na primer, trčanja dođe do bola, ograničite aktivnosti koje u bitnoj meri opterećuju zglob i priuštite dovoljno vremena za odmor.

- U ovakvoj situaciji morate da izbegavate aktivnosti koje prekomerno opterećuju zglob kuka - podvlači dr Yamamoto.

Jačajte mišiće i istežite se

Vežbe koje ne opterećuju jako zglobove, poput podizanja kukova iz ležećeg položaja, planka i trbušnjaka, mogu da ojačaju mišiće trupa i pruže bolju potporu kukovima.

Aktivnosti kao što su joga, pilates, plivanje i hodanje pomažu u očuvanju pokretljivosti zgloba kuka. U slučaju gojaznosti, čak i mali gubitak telesne težine može da smanji pritisak na zglobove.

Idite na fizikalnu terapiju

Fizioterapeut može da pomogne da ciljano ojačate mišiće koji pružaju potporu kuku i da vas nauči kako da se bezbedno istežete. Posavetujte se sa lekarom o tome da li bi fizikalna terapija bila odgovarajući izbor za vas.

Smanjite upalu

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi koji se izdaju bez recepta, poput ibuprofena, mogu pomoći u ublažavanju bola i upale, ali se pre njihove upotrebe posavetujte sa lekarom. Ovi lekovi mogu nadražiti želudac, pa ih treba uzimati uz hranu, u skladu sa uputstvom, savetuju lekari.

Naizmenično stavljanje toplih i hladnih obloga na kuk takođe može pomoći u smanjenju otoka i nelagodnosti.

Važno je odabrati pravi trenutak za operaciju Foto: Shutterstock

Kada je trenutak za operaciju?

Kada kućne metode lečenja više ne pomažu, razgovarajte sa lekarom o drugim mogućnostima. Injekcije kortikosteroida mogu da ublaže bol na nekoliko meseci. Ugradnja veštačkog zgloba kuka takođe je čest i uglavnom uspešan zahvat.

- Kada bol u kuku počne da vas ometa u svakodnevnim aktivnostima i u bitnoj meri otežava pokretljivost, vreme je da potražite pomoć ortopedskog hirurga - kaže dr Yamamoto.

Većina pacijenata navodi da pet godina posle operacije oseća blag bol u kuku ili da bola uopšte nema.

- Ipak, važno je odabrati pravi trenutak za operaciju. Osobe koje čekaju da im pokretljivost postane ozbiljno ograničena imaju veći rizik od dugotrajnih tegoba nakon operativnog zahvata - kaže dr Yamamoto.

Za starije osobe kojima bol u kuku sve više ometa obavljanje svakodnevnih aktivnosti operacija je često najbolje rešenje. Foto: Shutterstock

Fizikalna terapija ili operacija

Odgovarajući tretman zavisi od godina i nivoa fizičke aktivnosti. Fizikalna terapija može da u bitnoj meri pomogne mlađim i fizički aktivnim pacijentima. Ipak, za starije osobe kojima bol u kuku sve više ometa obavljanje svakodnevnih aktivnosti operacija je često najbolje rešenje.

- Ako samo želite da idete u kratke šetnje sa unucima, možda će vam biti dovoljna odgovarajuća obuća, vežbe istezanja ili štap za hodanje. Ali, ako imate teškoća pri ulasku i izlasku iz automobila, tokom penjanja uz stepenice ili uživanju u aktivnostima koje volite, ugradnja veštačkog zgloba kuka mogla bi da bude odgovarajući potez - smatra doktor.