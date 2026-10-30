Demencija sa Levijevim telima često se pogrešno prepoznaje kao Alchajmerova ili Parkinsonova bolest

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Britanski glumac Patrik Stjuart, legendarni kapetan Žan-Lik Pikar iz „Zvezdanih staza“, preminuo je pre dva dana u 86. godini, nakon borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim telima. Od ove neurodegenerativne bolesti bolovao je i glumac Robin Vilijams, kod kojeg je dijagnoza potvrđena tek nakon smrti.

Šta su Levijeva tela? Levijeva tela su abnormalne naslage proteina alfa-sinukleina koje se stvaraju unutar nervnih ćelija mozga. Ovaj protein prirodno postoji u nervnom sistemu, ali kada se nepravilno savija i nagomilava, remeti rad neurona i doprinosi njihovom propadanju. Nazvana su po nemačkom neurologu Fridrihu Leviju, koji ih je prvi opisao 1912. godine. Levijeva tela karakteristična su za demenciju sa Levijevim telima i Parkinsonovu bolest.

Demencija sa Levijevim telima druga je najčešća neurodegenerativna demencija, posle Alchajmerove bolesti. Nastaje usled abnormalnog nakupljanja proteina alfa-sinukleina u nervnim ćelijama, što narušava funkcije mozga odgovorne za mišljenje, pokrete, ponašanje i san.

Simptomi koji je razlikuju od Alchajmerove bolesti

Dok se Alchajmerova bolest najčešće prvo ispoljava zaboravnošću, kod demencije sa Levijevim telima pamćenje u početku može biti relativno očuvano. Umesto toga, javljaju se problemi sa pažnjom, snalaženjem u prostoru i organizovanjem svakodnevnih aktivnosti.

Posebno su karakteristične izražene oscilacije budnosti i koncentracije. Osoba u jednom trenutku normalno razgovara, a nekoliko sati kasnije deluje zbunjeno ili odsutno. Česte su i vizuelne halucinacije, poput viđanja ljudi ili životinja koji nisu prisutni.

Česte su vizuelne halucinacije, poput viđanja ljudi ili životinja koji nisu prisutni Foto: Shutterstock

Bolest često prate ukočenost mišića, usporeni pokreti i nestabilan hod, slični simptomima Parkinsonove bolesti. Jedan od ranih znakova jeste poremećaj REM faze sna, kada osoba tokom sanjanja viče, udara rukama ili nogama i fizički reaguje na sadržaj snova.

Kako se postavlja dijagnoza?

Ne postoji jedan test kojim se bolest pouzdano potvrđuje. Neurolog procenjuje kognitivne funkcije, pokrete i karakteristične promene budnosti, dok neuropsihološko testiranje pomaže u razlikovanju od drugih demencija.

Magnetna rezonanca koristi se prvenstveno za isključivanje drugih uzroka tegoba, a u određenim slučajevima rade se DaTSCAN, koji procenjuje dopaminsku aktivnost u mozgu, i polisomnografija radi potvrđivanja poremećaja REM faze sna.

Bolest nastaje usled abnormalnog nakupljanja proteina alfa-sinukleina u nervnim ćelijama Foto: Shutterstock

Koje terapije se primenjuju?

Terapija koja zaustavlja napredovanje bolesti zasad ne postoji, ali pojedini lekovi ublažavaju simptome. Inhibitori holinesteraze, poput rivastigmina i donepezila, koriste se za poboljšanje pažnje, mišljenja i svakodnevnog funkcionisanja, a kod nekih pacijenata smanjuju i halucinacije.