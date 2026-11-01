Svi imamo različite pragove bola, ali stručnjaci upozoravaju da u nekim situacijama i sasvim blag bol može da bude znak veoma ozbiljnog zdravstvenog problema

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Bol je neprijatno telesno i emocionalno stanje koje je posledica stvarnih ili mogućih oštećenja tkiva. Moćni je saveznik našeg tela i alarm koji upozorava na moguću opasnost. Svi imamo različite pragove bola, ali stručnjaci upozoravaju da u nekim situacijama i sasvim blag bol može da bude znak veoma ozbiljnog zdravstvenog problema.

Profesor urgentne medicine dr Majkl Turturo sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Pitsburgu upozorava na pet vrsta bolova koje nikada ne bismo smeli da ignorišemo. Iako svaki bol zaslužuje pažnju, stručnjaci izdvajaju nekoliko vrsta bola kao posebno alarmantne.

Iznenadan bol koji ne prestaje

Iznenadan i jak bol koji ne prolazi razlog je da se javite lekaru.

- Bitno je da budemo na oprezu u ovakvoj situaciji. Ako osećate nešto neuobičajeno, nešto što nije u redu, bolje je da se javite na pregled nego da nagađate da li je sve posledica ozbiljnog ili lakšeg zdravstvenog problema - kaže dr Turturo.

Na primer, iznenadan bol u šaci bez očiglednog razloga znak je da je potrebno da potražite stručni savet.

- Ako bol remeti svakodnevni život, a naročito ako je reč o bolu koji nikada ranije niste iskusili, trebalo bi da potražite medicinsku pomoć - navodi dr Turturo.

Ako bol remeti svakodnevni život, a naročito ako je reč o bolu koji nikada ranije niste iskusili, trebalo bi da potražite medicinsku pomoć Foto: Shutterstock

Bol u grudima

Često se, s dobrim razlogom, bol u grudima povezuje sa srčanim udarom. Upravo zato ovu vrstu bola potrebno je shvatiti veoma ozbiljno.

- Bol u grudima je uvek nešto što nas zabrinjava. Ali ako se tegoba javi iznenada ili ako ste već imali slične simptome i znate da patite od srčanih problema, trebalo bi što pre da se javite lekaru - kaže dr Mark Konroj, lekar urgentne medicine u Medicinskom centru Veksner Univerziteta Ohajo.

Dr Turturo ističe da je bol u grudima posebno zabrinjavajući kod starijih osoba i kod osoba koje već imaju faktore rizika kao što su povišen krvni pritisak, dijabetes i visok holesterol.

Osim srčanog udara, oštar bol u grudima može da bude posledica i krvnog ugruška u plućima ili pucanja velikog krvnog suda u grudnom košu, rekao je dr Turturo.

Ipak, i pored toga što zahteva stručnu pažnju, bol u grudima nije obavezno i znak životno ugrožavajuće bolesti.

- Može biti povezan i sa potpuno bezazlenim uzrocima, kao što je gorušica - naveo je dr Turturo.

Pošto brojna stanja mogu izazvati bol u grudima, nema razloga za paniku, ali ni za zanemarivanje ove tegobe. Najbolje je da se obratite lekaru koji će tačno utvrditi šta se dešava.

Osim srčanog udara, oštar bol u grudima može da bude posledica i krvnog ugruška u plućima ili pucanja velikog krvnog suda u grudnom košu Foto: Shutterstock

Bol u listu noge praćen crvenilom

Bol u potkolenici, posebno u listu, praćen otokom noge i/ili crvenilom kože, razlog je da potražite neodložnu medicinsku pomoć.

- Ovi simptomi mogu da budu posledica krvnog ugruška, odnosno duboke venske tromboze. Ovaj bol zahteva hitan pregled, posebno ako je pacijent imao nedavnu operaciju, ako dugo leži u krevetu ili ako je putovao avionom na dužoj relaciji - napomenuo je dr Konroj.

Bol u gornjem delu leđa koji podseća na cepanje

Bol u leđima česta je tegoba i uglavnom je posledica spavanja u nepravilnom položaju, neodgovarajuće fizičke aktivnosti, dugotrajnog sedenja i brojnih drugih razloga.

Iako svaki bol u leđima zaslužuje pažnju, dr Konroj izdvaja jednu posebnu vrstu bola koja zahteva medicinsku procenu.

- Ako bol u gornjem delu leđa ili iza grudnog koša podseća na osećaj cepanja, trebalo bi da se što pre obratite lekaru. Ovaj osećaj cepanja može da bude posledica bolesti aorte, najveće arterije u ljudskom telu, koja direktno izlazi iz leve komore srca i prenosi krv bogatu kiseonikom do svih organa i tkiva - rekao je dr Konroj.

Disekcija aorte je hitno medicinsko stanje. Pacijenta od prvih tegoba do smrti često deli samo nekoliko sati. Foto: Shutterstock

Određene vrste bola u donjem delu stomaka

- Bol u stomaku je uvek razlog za i malu zabrinutost, jer postoji toliko mnogo različitih stanja koja mogu da izazovu tegobe. Zato je, umesto fokusiranja na konkretne bolesti, mnogo važnije da obratite pažnju na to kako se simptomi ispoljavaju. Na primer, bol u stomaku ili slabinskom predelu, sa desne ili leve strane donjeg dela leđa ili donjeg dela stomaka, može da bude posledica kamena u bubregu ili, ako je praćen povišenom temperaturom, infekcije bubrega - objašnjava dr Konroj.