Jak bol nam poručuje da je u pitanju hitno stanje. Lekari kažu da ipak nema razloga za strah i paniku. Operacijom se veoma uspešno rešava problem

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Upala slepog creva (apendicitis) je hitno medicinsko stanje koje uglavnom počinje osećajem tupog bola oko pupka ili u gornjem delu stomaka. Nakon nekoliko sati bol se širi na donji desni deo stomaka i poprima oštar i stalan karakter. Upalu slepog creva često prate simptomi kao što su povišena temperatura, povraćanje i nadutost. Bol kod upale slepog creva nekada može da liči i na jak bol izazvan delovanjem gasova.

Kako razlikovati bolne gasove od upale slepog creva?

Kod gasova bol najčešće dolazi i prolazi, menja mesto i ublažava se nakon ispuštanja gasova ili stolice.

Kod upale slepog creva bol obično počinje oko pupka, a zatim se premešta u donji desni deo stomaka. Vremenom postaje sve jači i uglavnom ne prestaje. Mogu se javiti i mučnina, povraćanje, gubitak apetita i povišena temperatura.

Bol kod upale slepog creva?

Upala slepog creva obično počinje bolom u blizini pupka, koji se potom pomera ka donjem desnom delu stomaka. U početku može da podseća na gasove ili druge stomačne tegobe. Stručnjaci ipak napominju da bol kod upale slepog creva ima nekoliko karakterističnih osobina:

- Počinje iznenada.

- Pojačava se prilikom kijanja, kašljanja, dubokog disanja ili pritiska na stomak (poznatog kao Blumbergov znak).

- Postaje sve intenzivniji tokom nekoliko sati ili dana.

- Može nakratko da popusti, a zatim se iznenada pogorša, što može biti znak pucanja slepog creva.

Upala slepog creva obično počinje bolom u blizini pupka, koji se potom pomera ka donjem desnom delu stomaka Foto: Shutterstock

Ostali simptomi upale slepog creva su:

- Nemogućnost ispuštanja gasova.

- Zatvor (tvrda stolica).

- Dijareja (retka stolica).- Nadutost, odnosno uvećanje stomaka.

- Povišena temperatura.

- Gubitak apetita.

- Povraćanje.

Važno je da obratite pažnju na to kada je bol počeo, navode stručnjaci. Slepo crevo može da pukne u roku od 24 do 72 sata od pojave prvih simptoma. Rizik od komplikacija manji je ako se slepo crevo ukloni pre nego što dođe do pucanja, zbog čega ne treba odlagati lečenje.

Bolni gasovi

Različita stanja mogu da izazovu bol u stomaku, ali važno je da imate na umu sledeće ključne razlike između upale slepog creva i jakih, neprijatnih gasova.

Bol kod upale slepog creva počinje u blizini pupka i pomera se ka donjem desnom delu stomaka. Javlja se iznenada i vremenom postaje sve intenzivniji. Može biti veoma jak, a ponekad ga prate povišena temperatura i povraćanje.

Bol izazvan delovanjem gasova može da zahvati ceo stomak, pa čak i predeo grudnog koša. Tegobe se ublažavaju kada se gasovi pokrenu ili izbace. Nema povišene telesne temperature niti povraćanja.

Simptomi upale slepog creva kod dece

Upala slepog creva najčešća je kod dece i adolescenata. Kao i odrasli, deca osećaju bol u predelu pupka ili duž desne strane stomaka, ponekad praćen mučninom, povraćanjem i povišenom temperaturom.

Međutim, pojedina istraživanja ukazuju na to da čak polovina dece sa upalom slepog creva ima nespecifične simptome koji ne ukazuju jasno na ovu bolest. Zato je važno da deca što pre dobiju medicinsku pomoć kako bi se postavila tačna dijagnoza. Nikako ne donosite dijagnozu na osnovu jednog teksta, već u ovakvoj situaciji što pre idite kod lekara.

Međutim, pojedina istraživanja ukazuju na to da čak polovina dece sa upalom slepog creva ima nespecifične simptome Foto: Profimedia

Simptomi upale slepog creva tokom trudnoće Tokom trudnoće materica se uvećava i može da pomeri slepo crevo, zbog čega se bol može javiti u gornjem delu stomaka, umesto na uobičajenom mestu, u donjem desnom delu. Ova promena položaja može da oteža postavljanje dijagnoze. Magnetna rezonanca (MR) obično je najsigurnija metoda snimanja tokom trudnoće. Brzo postavljanje dijagnoze i pravovremeno lečenje od presudnog su značaja za zaštitu zdravlja ploda ukoliko dođe do komplikacija upale slepog creva.

Kada se obratiti lekaru?

Upala slepog creva je hitno medicinsko stanje jer može doći do pucanja slepog creva i nastanka ozbiljnih komplikacija. Ako bol u stomaku počne iznenada i postepeno se pojačava, odmah potražite medicinsku pomoć.

Za savet se možete obratiti svom izabranom lekaru ili otići u ambulantu za hitne preglede. Iako bol u stomaku često nije posledica ozbiljnog zdravstvenog problema, ipak je važno da se utvrdi njegov uzrok.

U slučaju jakog bola u stomaku, naročito ako ga prate povišena temperatura ili povraćanje, odmah se javite u službu hitne medicinske pomoći.

Rizici odlaganja lečenja upale slepog creva

Ako slepo crevo pukne, njegov sadržaj se izliva u trbušnu duplju i može da izazove po život opasnu infekciju koja se naziva peritonitis, odnosno zapaljenje potrbušnice.

Kako lekari dijagnostikuju upalu slepog creva?

Lekar će obaviti fizički pregled, koji može da uključuje pritisak na stomak, i postaviti vam pitanja o simptomima kako bi utvrdio da li postoji sumnja na upalu slepog creva.

Moguće je da će biti potrebne i dodatne dijagnostičke metode:

Ultrazvučni pregled stomaka: Ova metoda koristi zvučne talase za stvaranje slike organa u trbušnoj duplji.

Analiza krvi: Krvna slika sama po sebi ne može da potvrdi upalu slepog creva, ali povećan broj belih krvnih zrnaca i/ili povišen nivo C-reaktivnog proteina (CRP) mogu da ukažu na prisustvo infekcije u organizmu.

Kompjuterizovana tomografija (CT): Ova metoda koristi rendgenske zrake za dobijanje detaljnih snimaka unutrašnjih organa.

Ultrazvučni pregled stomaka: Ova metoda koristi zvučne talase za stvaranje slike organa u trbušnoj duplji. Foto: Shutterstock

Magnetna rezonanca (MR): Koristi magnetno polje za dobijanje detaljnih snimaka organa u trbušnoj duplji.

Rezultati ovih pregleda mogu da potvrde ili isključe upalu slepog creva. Ukoliko su gasovi zaista uzrok bola, lekar ponekad može da uoči i mehuriće gasa u digestivnom traktu.

Kolika je verovatnoća da je u pitanju upala slepog creva?

Oko sedam odsto ljudi tokom života dobije upalu slepog creva. Tačan uzrok ove bolesti često nije poznat, ali nekoliko faktora može da doprinese njenom nastanku:

- Infekcije digestivnog sistema.

- Zapaljenske bolesti creva, poput Kronove bolesti ili ulceroznog kolitisa.

- Začepljenje slepog creva očvrslom stolicom ili izraslinama.

Mogućnosti lečenja upale slepog creva

Ako se potvrdi upala slepog creva, sledeći korak najčešće je operacija njegovog uklanjanja, koja se naziva apendektomija. Operacija može da se obavi klasičnim hirurškim zahvatom, uz jedan veći rez, ili laparoskopski, uz nekoliko manjih rezova. Izbor metode zavisi od različitih faktora, uključujući i to da li je slepo crevo puklo ili nije.

Većina ljudi se oporavi od apendektomije za nekoliko dana, bez komplikacija.

Kod nekomplikovane upale slepog creva lekari ponekad mogu da pokušaju lečenje antibioticima umesto operacije. Međutim, istraživanja su pokazala da se upala slepog creva može ponovo javiti kod dece koja su lečena antibioticima umesto hirurškim putem.