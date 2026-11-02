Osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi

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Kašalj, kijanje, curenje nosa neki su od ključnih simptoma i prehlade i bronhitisa. Prehlada je virusna infekcija gornjih disajnih puteva, a bronhitis infekcija donjih disajnih puteva koja zahvata disajne puteve kroz koje vazduh dolazi do pluća. Simptomi prehlade zahvataju nos i sinuse, a bronhitisa pluća. Obe bolesti ispoljavaju se i blago povišenom telesnom temperaturom i umorom. Međutim, postoje i važne razlike.

Bronhitis

Glavni simptom bronhitisa je produktivan kašalj, što znači da se prilikom kašljanja telo oslobađa sluzi žućkasto-sive boje. Nasuprot tome, prehladu običnoprati suv kašalj.

Bronhitis je zapaljenje sluzokože bronhija (disajnih puteva koji vode vazduh do pluća), usled čega dolazi do kašlja i stvaranja viška sekreta. Drugi simptomi bronhitisa koji se ne javljaju kod obične prehlade su i bol u grudima, kratak dah, zviždanje u grudima pri disanju, osećaj zapušenosti i pritiska u grudima.

Prehlada

Prehlada je upala sluzokože nosa i grla usled delovanja infekcije. Upalu prati slivanje sekreta iz nosa ili sinusa niz zadnji zid grla (postnazalno slivanje), koje ipak nije karakteristično za bronhitis. Drugi simptomi obične prehlade koji se ne javljaju kod bronhitisa su curenje ili zapušenost nosa, kijanje, suzne oči.

Curenje i zapušen nos, kijanje, bol u grlu, kašalj, povišena temperatura i malaksalost najčešći su simptomi respiratornih infekcija Foto: Shutterstock

Koliko dugo traju tegobe?

Simptomi prehlade obično počinju curenjem nosa sa providnim sekretom. Ovaj sekret je znak da organizam pokušava da ukloni virus sa mesta infekcije, odnosno iz nosa i sinusa. Nakon nekoliko dana sekret može da promeni boju i poprimi belu, žutu ili zelenu boju. Ova izmena nije razlog za brigu, već znak da se organizam bori protiv infekcije. Curenje nosa i kašalj mogu da potraju 10 do 14 dana, ali se njihov intenzitet tokom tog perioda obično smanjuje.

Slično tome, simptomi bronhitisa su privremeni i uglavnom ne dovode do trajnih problema. Bronhitis se obično povlači u roku od nedelju do deset dana jer imuni sistem vremenom uspeva da se izbori sa infekcijom, a disajni putevi se vraćaju u normalno stanje. Bronhitis se najčešće povlači sam od sebe, bez potrebe za posebnim lečenjem.

Zašto dolazi do prehlade i bronhitisa?

I obična prehlada i bronhitis mogu biti izazvani virusima, ali bronhitis, za razliku od prehlade, ponekad mogu izazvati i bakterije. Pored toga, ove dve bolesti različito utiču na organizam.

Prehlada

Prehlada se lako prenosi sa osobe na osobu. Možete se zaraziti na dva načina:

Zaražena osoba kija, kašlje ili izduvava nos u vašoj blizini, pri čemu ste izloženi kapljicama koje sadrže virus i šire se vazduhom.

Dodirujete nos, oči ili usta nakon što ste prethodno dodirnuli predmet (na primer, kvaku na vratima ili igračku) koji je kontaminiran virusom koji izaziva prehladu.

Više od 200 virusa može da izazove običnu prehladu, ali najčešći je rinovirus. Rizik od prehlade povećava se kada boravite u prepunim prostorima bez održavanja fizičke distance.

Više od 200 virusa može da izazove običnu prehladu, ali najčešći je rinovirus. Foto: Profimedia

Drugi faktori koji povećavaju rizik od prehlade su sve ono što može da oslabi imuni sistem, kao što su:

Stres

Nedovoljno kvalitetan san

Nepravilna ishrana

Nedovoljna fizička aktivnost.

Bronhitis

Akutni (kratkotrajni) bronhitis traje od sedam do deset dana. Najčešći uzrok akutnog bronhitisa jeste virusna infekcija, mada se nekad razvija i zbog bakterijske infekcije. U oba slučaja dolazi do infekcije ćelija koje oblažu bronhije. Kada organizam pokuša da se izbori sa infekcijom, javlja se oticanje i zapaljenje bronhija i kašalj.

U mnogim slučajevima bronhitis je posledica sekundarne infekcije, kada je, na primer, imuni sistem već oslabljen zbog neke druge bolesti. Na primer, možete dobiti prehladu ili grip, ali ako se virusna infekcija proširi na donje disajne puteve, može se razviti i bronhitis.

Da li je bronhitis zarazan? Bronhitis se ne prenosi direktno sa osobe na osobu, ali virusi i bakterije koji ga izazivaju mogu biti zarazni. To znači da osoba sa bronhitisom može preneti uzročnika infekcije drugima, ali te osobe ne moraju razviti bronhitis. Kod nekoga se infekcija može ispoljiti kao obična prehlada, dok kod drugih može zahvatiti donje disajne puteve i izazvati bronhitis.

Lečenje

Ne postoji specifičan lek koji potpuno uklanja običnu prehladu ili bronhitis. Ova oboljenja se uglavnom povlače spontano. To znači da antibiotici nisu neophodni niti se preporučuju, čak ni u slučajevima bakterijskog bronhitisa.

Ipak, možete koristiti lekove koji ublažavaju simptome.

Dekongestivi za nos koji se izdaju bez recepta mogu pomoći kod curenja i zapušenosti nosa.

Paracetamol ili ibuprofen mogu pomoći u snižavanju blago povišene telesne temperature.

Lekari savetuju odmor kako bi se organizam oporavio, a preporuka je i dovoljan unos tečnosti. Foto: Shutterstock

Lekari savetuju odmor kako bi se organizam oporavio, a preporuka je i dovoljan unos tečnosti. Ovlaživač vazduha može da olakša disanje.

Korišćenje fiziološkog rastvora u obliku spreja ili kapi za nos može pomoći u ublažavanju zapušenog nosa.

Kada se obavezno javiti lekaru u slučaju prehlade?

Ako imate prehladu, obratite se lekaru ako uz prehladu imate i neki od sledećih simptoma:

Otežano ili ubrzano disanje

Povišenu telesnu temperaturu koja traje duže od četiri dana

Simptome koji traju duže od deset dana bez poboljšanja

Simptome, poput temperature ili kašlja, koji se najpre povuku, a zatim ponovo pojave ili pogoršaju

Pogoršanje postojećih hroničnih bolesti

Ako imate bronhitis?

Odmah se obratite lekaru ako uz bronhitis imate neki od sledećih simptoma:

Telesnu temperaturu od 38 °C ili višu

Kratak dah ili otežano disanje

Simptome koji traju duže od tri nedelje