Stručnjaci smatraju da bi pravovremena dijagnostika mogla da spreči više od 90 odsto smrtnih slučajeva usled raka debelog creva

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Skrining i rano otkrivanje raka debelog creva i rektuma jedan su od najboljih načina prevencije ove ozbiljne bolesti. Stručnjaci smatraju da bi pravovremena dijagnostika mogla da spreči više od 90 odsto smrtnih slučajeva usled raka debelog creva. Shield test krvi jedna je od praktičnih mogućnosti za skrining. Rani skrining pomoću Shield testa i kolonoskopije može da omogući pravovremeno lečenje i bolje zdravstvene ishode u slučaju bolesti, navode lekari.

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je 2024. godine test krvi za skrining raka debelog creva i rektuma kod osoba starijih od 45 godina koje imaju prosečan rizik od razvoja ove bolesti. Shield test krvi predstavljen je kao bezbedna i efikasna metoda skrininga, ali ne bi mogao da bude zamena za kolonoskopiju.

Šta je Shield test?

Savetodavni panel FDA razmatrao je 2024. godine rezultate studije koju je sproveo dr Vilijam Grejdi, gastroenterolog u Centru za rak Fred Hačinson, zajedno sa svojim saradnicima. Panel je zaključio da je Shield test bezbedan i efikasan. Studija je pokazala da je Shield test krvi uspešno otkrio rak debelog creva i rektuma kod 83 odsto osoba kod kojih je bolest prethodno potvrđena.

Studija ECLIPSE pokazala je da je Shield test uspešno otkrio 83 odsto slučajeva raka debelog creva i rektuma kod osoba kod kojih je bolest potvrđena kolonoskopijom. To znači da je osetljivost testa iznosila 83 odsto, ali ne i da svaki pozitivan rezultat potvrđuje postojanje karcinoma.

Studija je pokazala da je Shield test krvi uspešno otkrio rak debelog creva i rektuma kod 83 odsto osoba Foto: Shutterstock

Koji još testovi krvi mogu da se koriste za otkrivanje raka debelog creva i rektuma?

Drugi testovi krvi koji se koriste za skrining raka debelog creva i rektuma su:

ColoHealth (Epi proColon): Test kojim se otkriva biomarker metilovani DNK Septin 9 kod osoba starijih od 50 godina koje imaju prosečan rizik od razvoja raka debelog creva i rektuma.

Galleri: Test koji nije odobrila FDA, ali može da otkrije molekularne signale povezane sa nekoliko različitih vrsta karcinoma.

Zašto je rano otkrivanje bolesti važno?

Rano otkrivanje može sprečiti više od 90 odsto smrtnih slučajeva koji su posledica raka debelog creva i rektuma.

Više od trećine populacije kojoj se preporučuje skrining, odnosno osoba uzrasta od 45 do 75 godina, nije obavilo preporučene preventivne preglede u predviđenom roku.

- Kada ponudite mogućnost skrininga raka debelog creva i rektuma pomoću testa stolice ili kolonoskopije, polovina pacijenata odluči da ne uradi nijedan od tih pregleda - rekao je dr Grejdi.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će mogućnost testiranja krvi podstaći veći broj osoba da redovno obavlja skrining.

Kako funkcioniše test krvi?

Shield test analizira DNK koja slobodno cirkuliše u krvi i traži određene genetske i epigenetske promene povezane sa rakom debelog creva i rektuma. Na taj način pokušava da otkrije molekularne signale koji mogu ukazivati na prisustvo tumora. Shield test otkriva cirkulišuće tumorske DNK (ctDNA), odnosno fragmenata DNK koji potiču iz ćelija raka, u uzorku krvi.

Shield test analizira DNK koja slobodno cirkuliše u krvi i traži određene genetske i epigenetske promene Foto: Shutterstock

- Ovi fragmenti DNK potiču iz ćelija raka zbog specifičnih mutacija koje su prisutne isključivo u ćelijama tumora, a ne postoje u drugim zdravim tkivima u organizmu - izjavila je dr Ališa Bent, onkolog specijalizovan za bolesti organa za varenje u Centru za rak MD Anderson Univerziteta Teksas.

- Ovaj test je specifičan za rak debelog creva i rektuma i neće otkriti druge vrste karcinoma - objasnila je dr Bent.

Koja su ograničenja Shield testa?

Pre nego što se oslonite isključivo na Shield test, važno je da budete upoznati sa njegovim ograničenjima.

Kod 10 odsto učesnika studije iz 2024. godine test je pokazao lažno pozitivan rezultat, iako kolonoskopijom nije utvrđeno prisustvo ćelija raka.

Isto tako, negativan rezultat analize krvi ne isključuje mogućnost postojanja karcinoma. Pored toga, kolonoskopija je i dalje najpreciznija metoda skrininga.

- Kolonoskopija je zlatni standard u skriningu raka debelog creva i rektuma jer lekarima omogućava da neposredno pregledaju čitavo debelo crevo i rektum, kao i da uklone polipe koji bi u budućnosti mogli da prerastu u karcinom - istakla je dr Bent.

Kolonoskopija je zlatni standard u skriningu raka debelog creva i rektuma jer lekarima omogućava da neposredno pregledaju čitavo debelo crevo i rektum Foto: Shutterstock

Ukoliko rezultat analize krvi bude pozitivan, moraćete da obavite kolonoskopiju.

Takođe, analiza krvi ne može da otkrije uznapredovale prekancerozne promene, koje se još nisu razvile u karcinom, ali imaju povećan potencijal da se u njega razviju. Jedno od značajnih ograničenja Shield testa jeste slabija sposobnost otkrivanja prekanceroznih promena. Studija je pokazala da je test otkrio svega oko 13 odsto uznapredovalih prekanceroznih lezija. To znači da može propustiti promene koje bi kolonoskopijom mogle biti otkrivene i uklonjene pre nego što se razviju u karcinom.