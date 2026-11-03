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ALT (alanin aminotransferaza) je jetreni enzim čija povišena vrednost u krvi najčešće ukazuje na oštećenje ili oboljenje jetre. ALT analiza krvi je od ključnog značaja za rano otkrivanje oboljenja jetre. Ipak, sama ALT analiza uglavnom neće biti dovoljna za dijagnostiku. Lekari, takođe, napominju da povišene vrednosti ALT ne znače automatski i oboljenje jetre.

Zašto je potrebno uraditi ALT analizu krvi?

ALT analiza krvi koristi se za procenu funkcije jetre. U slučaju oštećenja ili oboljenja jetra oslobađa ALT enzim u krvotok. Stručnjaci uglavnom predlažu analizu ALT enzima tokom rutinskog pregleda ili kao deo skrininga na oboljenja jetre, naročito ako imate dijabetes, konzumirate alkohol ili imate u porodici istoriju bolesti jetre.

Mučnina i povraćanje, gubitak apetita, umor i iscrpljenost, slabost mišića mogu da budu neki od simptoma loše funkcije jetre. Žutica, odnosno žućkasta prebojenost kože i beonjača, upala ili bol u predelu stomaka, oticanje članaka ili nogu, tamnija boja urina, svetlija boja stolice takođe su neki od jasnih pokazatelja lošeg rada jetre kada se predlaže provera ALT.

Kada je moguć povišen ALT bez bolesti jetre?

Povišene vrednosti ALT enzima ne znače automatski da imate oboljenje jetre. Određeni lekovi, poput acetaminofena/paracetamola, statina i kontraceptivnih pilula, takođe mogu izazvati povišene vrednosti ALT enzima.

Ukoliko su vrednosti ALT povišene, lekar može da predloži dodatne analize kako bi proverio da li pacijent možda ima virusni hepatitis (hepatitis A, B, C, D i E), alkoholni hepatitis, autoimuni hepatitis, rak jetre, cirozu jetre, nealkoholnu masnu bolest jetre, mononukleozu.

Ukoliko su vrednosti ALT povišene, lekar može da predloži dodatne analize kako bi proverio da li pacijent možda ima virusni hepatitis Foto: Shutterstock

savet je da ne jedete i ne pijete ništa, osim vode, najmanje osam sati pre vađenja krvi.

Ukoliko lekar proceni da je potrebno da uradite ALT analizu krvi, sigurno će zatražiti i druge krvne analize kako bi se procenila ukupna funkcija jetre. Ne postoje posebne pripreme za ALT analizu krvi, ipak

U zavisnosti od rezultata, možda će biti potrebno da obavite dodatna ispitivanja, druge analize krvi ili dijagnostičko snimanje.

Da li postoje rizici na koje treba obratiti pažnju?

Neželjeni efekti su retki i uglavnom se lako kontrolišu. Nakon uzimanja krvi mogu se pojaviti modrica, osetljivost ili bol na mestu uboda. Ovi neželjeni efekti obično nestaju u roku od nekoliko sati do nekoliko dana.

Ova analiza krvi smatra se bezbednom za sve osobe. Ne predstavlja poseban rizik za malu decu, trudnice, osobe sa postojećim zdravstvenim problemima ili osobe starije od 65 godina.

Zašto je bitno da se pre analize uzdržite od napornih aktivnosti?

Važno je da obavestite lekara ukoliko pre ili nakon analize primetite neuobičajene simptome ili pogoršanje postojećih tegoba. Žutica ili intenzivan bol u predelu stomaka mogu zahtevati medicinsku procenu.

Žutica ili intenzivan bol u predelu stomaka mogu zahtevati medicinsku procenu. Foto: Shutterstock

Lekar može da savetuje da određeno vreme pre analize ne uzimate određene lekove. Sve se radi u dogovoru sa zdravstvenim radnikom, ne na svoju ruku. Preporuka je da se uzdržite od intenzivnih fizičkih napora i jakih treninga, jer ove aktivnosti mogu privremeno da povećaju nivo ALT enzima.

Lekar će vam objasniti rezultate i razgovarati sa vama o eventualnim narednim koracima. Sama ALT analiza krvi uglavnom nije dovoljna za postavljanje dijagnoze oboljenja jetre. Lekar će verovatno zatražiti dodatne analize krvi i uporediti vrednosti ALT enzima sa drugim laboratorijskim parametrima.

U zavisnosti od rezultata, lekar vas može uputiti gastroenterologu (specijalisti za bolesti sistema organa za varenje) ili hepatologu (specijalisti za bolesti jetre) radi dodatnih ispitivanja, kao što su dijagnostička snimanja ili biopsija.

Bitna napomena Referentne vrednosti ALT enzima mogu se razlikovati u zavisnosti od laboratorije, pola, uzrasta i korišćene metode analize. Rezultate je uvek potrebno tumačiti u kontekstu ostalih laboratorijskih nalaza i zdravstvenog stanja pacijenta. Prekidanje ili menjanje terapije pre analize treba sprovoditi isključivo po savetu lekara.

Normalne vrednosti ALT

Vrednosti koje se smatraju normalnim za ALT mogu se razlikovati od osobe do osobe. Ipak, referentni raspon najčešće iznosi 7 do 56 internacionalnih jedinica po litru krvi (IU/L).

Blago povišene vrednosti ALT enzima obično su dva do tri puta veće od gornje granice normalnog raspona.

Izrazito povišene vrednosti ALT enzima mogu biti i do 50 puta veće od normalnih vrednosti.

Povišene vrednosti ALT

Povišen nivo ALT enzima može da ukaže na oštećenje ili na oboljenje jetre, kao što su rak jetre, ciroza i hepatitis C. Ova analiza takođe može pomoći lekarima da utvrde da li je nagli porast ALT enzima posledica akutnog (privremenog) ili hroničnog (dugotrajnog) zdravstvenog stanja.

Ukoliko imate povišene vrednosti ALT enzima, lekar će uporediti rezultate sa drugim analizama krvi i testovima funkcije jetre. U određenim slučajevima može preporučiti dodatne analize kako bi potvrdio rezultate prvobitnog testiranja.

Lekar može zatražiti dodatna ispitivanja čak i kada su vrednosti ALT enzima u granicama normale, ukoliko imate simptome koji ukazuju na oštećenje jetre.

Ciroza jetre u početku često ne daje jasne simptome, ali umor, gubitak apetita, svrab kože i lako stvaranje modrica mogu biti rani znaci bolesti Foto: Shutterstock

Snižen ALT

U pojedinim slučajevima, osobe mogu imati neuobičajeno niske vrednosti ALT enzima u krvi. Ovo stanje se povezuje sa neuhranjenošću, opštom slabošću organizma, starenjem i gubitkom mišićne mase (poznatim kao sarkopenija).