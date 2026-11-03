Brza i pravilna reakcija može da bude presudna za ishod srčanog udara

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Srčani udar ne počinje uvek iznenadnim, jakim bolom u grudima. Nekada se javlja samo osećaj pritiska ili nelagodnosti koji podseća na probleme sa varenjem. Mnogi čekaju da tegobe prođu, ne sluteći da je svaki minut dragocen, jer prekid dotoka krvi dovodi do odumiranja srčanog mišića.

Dr Čirag D, interventni kardiolog iz bolnice Aster Whitefield u Bangaloru, objašnjava šta bi trebalo uraditi u prvih pet minuta od pojave simptoma i koje greške mogu da ugroze život.

Prvi minut - prepoznajte simptome i pozovite Hitnu pomoć

Odmah prekinite svaku aktivnost i pozovite Hitnu pomoć na broj 194. Nemojte čekati da bol prođe, pokušavati da ga ublažite hodanjem niti sami voziti do bolnice. Medicinski tim može da započne zbrinjavanje već tokom transporta.

Nemojte čekati da bol prođe, pokušavati da ga ublažite hodanjem niti sami voziti do bolnice Foto: Ahmet Misirligul/Shutterstock

Drugi i treći minut - mirujte i pripremite se za dolazak pomoći

Sedite u poluuspravan položaj, oslonite leđa i olabavite tesnu odeću. Izbegavajte fizički napor i pokušajte da ostanete smireni. Ako ste sami, otključajte ulazna vrata i obavestite nekoga od bližnjih. Zapamtite kada su simptomi počeli, jer je taj podatak važan za izbor lečenja.

Četvrti i peti minut - da li treba uzeti aspirin?

Aspirin može da uspori stvaranje krvnog ugruška, ali nije bezbedan za svakoga. Britanske zdravstvene smernice navode dozu od 300 mg, dok američke preporučuju 162 do 325 mg, uz žvakanje tablete radi bržeg delovanja. Ipak, aspirin ne treba uzimati kod alergije, određenih poremećaja krvarenja ili ako je lekar zabranio njegovu upotrebu. Najbezbednije je slediti uputstvo dispečera Hitne pomoći. Poziv za pomoć uvek ima prednost nad uzimanjem leka.

Simptomi koji upozoravaju na srčani udar

Najčešći znak je pritisak, stezanje ili težina u sredini grudnog koša. Bol može da se širi u levu ili obe ruke, rame, vrat, vilicu i leđa, a prate ga otežano disanje, hladan znoj, mučnina, povraćanje ili vrtoglavica.

Dominantni simptomi mogu da budu i izražen umor, nedostatak vazduha, hladan znoj, mučnina, povraćanje Foto: Shutterstock

Kod žena, starijih osoba i ljudi sa dijabetesom srčani udar ponekad protiče bez karakterističnog bola u grudima. Umesto toga, javljaju se izražen umor, nedostatak vazduha ili nelagodnost u gornjem delu stomaka, zbog čega se simptomi često pogrešno tumače kao problemi sa varenjem.

Šta ako osoba izgubi svest?

Ako se osoba u vašoj blizini iznenada sruši, izgubi svest i ne diše normalno, odmah pozovite Hitnu pomoć i započnite reanimaciju. Pritiskajte sredinu grudnog koša snažno i brzo, ritmom od 100 do 120 pritisaka u minuti. Ako je dostupan automatski spoljašnji defibrilator (AED), upotrebite ga prema glasovnim uputstvima.