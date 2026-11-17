Prolazni ishemijski napad ne ostavlja uvek vidljive posledice, ali je ozbiljno upozorenje za zdravlje mozga

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Poznato je da moždani udar povećava rizik od razvoja demencije, a što je udar teži, rizik je veći. Međutim, novo istraživanje pokazuje da je čak i prolazni ishemijski napad (TIA), poznat i kao "mali moždani udar", povezan sa povećanim rizikom od demencije.

I tokom moždanog udara i tokom prolaznog ishemijskog napada dotok krvi u određeni deo mozga znatno je smanjen ili potpuno prekinut. To može da izazove različite simptome, uključujući:

otežan govor

utrnulost

slabost ili oduzetost lica, ruke ili noge

Međutim, kod TIA prekid cirkulacije i simptomi su privremeni, obično traju svega nekoliko minuta i ne izazivaju oštećenja moždanog tkiva koja se mogu otkriti pregledima.

Demencija se razvila kod petine pacijenata

U studiji objavljenoj u časopisu Neurology učestvovala je 113.081 osoba, prosečne starosti 70 godina, koje su prvi put doživele prolazni ishemijski napad, a prethodno nisu imale demenciju.

Istraživači su njihove podatke uporedili sa podacima osoba sličnih godina, pola i zdravstvenog stanja, uključujući faktore poput dijabetesa i krvnog pritiska, koje nisu imale moždani udar niti demenciju. Posebno su ih uporedili i sa osobama koje su prvi put doživele moždani udar.

Osobe koje su doživele TIA imale 2,5 puta veću verovatnoću da razviju demenciju nego da dožive moždani udar Foto: Shutterstock

Tokom praćenja, koje je u proseku trajalo sedam godina, demencija je dijagnostikovana kod 19 odsto osoba koje su imale TIA, u poređenju sa 20 odsto onih koje su preživele moždani udar. Među osobama koje nisu imale ni moždani udar ni TIA, demencija je dijagnostikovana kod 15 odsto ispitanika.

Iako je poznato da prolazni ishemijski napad povećava rizik od moždanog udara, rezultati su pokazali da su osobe koje su doživele TIA imale 2,5 puta veću verovatnoću da razviju demenciju nego da dožive moždani udar.

Prolazne simptome ne treba zanemariti

Ovi nalazi podsećaju koliko je važno ozbiljno shvatiti prolazni ishemijski napad, čak i kada simptomi brzo nestanu.

Stručnjaci sa Harvarda ističu značaj redovne fizičke aktivnosti i ishrane zasnovane pretežno na namirnicama biljnog porekla, poput mediteranske ili MIND dijete, koje mogu doprineti smanjenju rizika od demencije i kardiovaskularnih bolesti.