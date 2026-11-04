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Upala pluća može da se razvija postepeno, bez naglog pogoršanja zdravstvenog stanja

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Upala pluća ne počinje uvek visokom temperaturom i jakim kašljem. Ponekad prvi simptomi podsećaju na običnu prehladu, zbog čega se bolest ne prepoznaje na vreme. Međutim, pravovremeno otkrivanje infekcije važno je kako bi se sprečile ozbiljne komplikacije, upozorava dr Džerald Vajnhaus, pulmolog iz bolničkog sistema Mass General Brigham, povezanog sa Harvardom.

Upalu pluća izazivaju različiti mikroorganizmi, uključujući bakterije poput Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, ali i respiratorni virusi. Zbog toga se simptomi razlikuju u zavisnosti od uzročnika i zdravstvenog stanja pacijenta.

Koji su najčešći simptomi upale pluća?

Klasični simptomi uključuju suv ili produktivan kašalj, povišenu temperaturu, drhtavicu, bol u grudima koji se pojačava pri udisanju, otežano disanje i umor. Ipak, visoka temperatura nije obavezan znak upale pluća.

Neki pacijenti gotovo da nemaju temperaturu, ali kašalj je prisutan kod skoro svih Foto: Shutterstock

- Neki pacijenti gotovo da nemaju temperaturu, ali kašalj je prisutan kod skoro svih - objašnjava dr Vajnhaus.

Manje poznati simptomi

Upala pluća ponekad počinje izraženom iscrpljenošću, a među manje karakterističnim simptomima su i neuobičajen umor, nedostatak vazduha pri malom naporu, mučnina, gubitak apetita, pojačano znojenje, ubrzano disanje i ubrzan rad srca.

- Kod težih infekcija može doći do pada krvnog pritiska, dok pojedini oblici upale pluća izazivaju i dijareju. I nije uvek reč samo o plućima. Umor i iscrpljenost mogu da se razvijaju postepeno i budu veoma izraženi, čak i pre pojave respiratornih simptoma - ističe dr Vajnhaus.

Kod starijih osoba

Starije osobe, pušači i pacijenti sa hroničnim bolestima pluća, srca, dijabetesom ili oslabljenim imunitetom imaju veći rizik od teškog oblika upale pluća.

Umor i iscrpljenost često prethode respiratornim simptomima Foto: Shutterstock

Kod starijih od 65 godina jedan od prvih znakova infekcije može biti iznenadna zbunjenost, dezorijentacija ili izrazita pospanost, čak i bez visoke temperature. Ova starosna grupa ima i veći rizik od smrtnog ishoda.

Kada je neophodan pregled lekara?

Lekarsku pomoć treba potražiti ako kašalj traje nekoliko dana i pogoršava se, javlja se bol u grudima pri disanju ili se simptomi vraćaju nakon početnog poboljšanja. Izraženo otežano disanje, kao i iznenadna konfuzija, zahtevaju hitnu medicinsku procenu.