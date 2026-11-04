Uvećani limfni čvorovi najčešće su znak da se organizam bori protiv infekcije, poput prehlade, upale grla ili infekcije uha

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Uvećani limfni čvorovi najčešće su znak da se organizam bori protiv infekcije, poput prehlade, upale grla ili infekcije uha. Obično se povlače sami, u roku od jedne do dve nedelje, ali postoje situacije kada njihovo uvećanje zahteva lekarski pregled. Posebno je važno obratiti pažnju na čvorove koji rastu, tvrdi su, nepokretni ili se pojavljuju bez očiglednog razloga.

Kako prepoznati uvećane limfne čvorove?

Uvećani limfni čvorovi najčešće se mogu napipati kao osetljive, ponekad bolne kvržice ispod kože.

Najčešće se pojavljuju na sledećim mestima:

* sa jedne ili obe strane vrata

* ispod brade

* u pazušnim jamama

* u predelu prepona

Limfni čvorovi, poznati i kao limfne žlezde, deo su imunskog sistema. Njihova uloga je da pomažu organizmu u prepoznavanju i borbi protiv infekcija. Kada se u njihovoj blizini pojavi infekcija, mogu da se uvećaju jer se u njima aktiviraju ćelije imunskog sistema.

Otok se ponekad javlja samo na jednoj strani tela, a može biti praćen i drugim simptomima, kao što su bol u grlu, kašalj ili povišena telesna temperatura.

Otok se ponekad javlja samo na jednoj strani tela, a može biti praćen i drugim simptomima, kao što su bol u grlu, kašalj ili povišena telesna temperatura Foto: Shutterstock

Koliko dugo traju uvećani limfni čvorovi?

Uvećani limfni čvorovi izazvani infekcijom najčešće počinju da se smanjuju kako se zdravstveno stanje poboljšava. Uglavnom se povlače u roku od jedne do dve nedelje, u zavisnosti od uzroka.

Dok traje oporavak, određene mere mogu pomoći u ublažavanju tegoba:

* dovoljno se odmarajte

* unosite dovoljno tečnosti kako biste sprečili dehidrataciju

* po potrebi uzmite lek protiv bolova, poput paracetamola ili ibuprofena, ukoliko smete da ih koristite

Antibiotici nisu potrebni u svakom slučaju, jer ne deluju na virusne infekcije. O njihovoj primeni odlučuje lekar, u zavisnosti od uzroka uvećanja limfnih čvorova.

Posebnu pažnju zahtevaju čvorovi koji su tvrdi, nepokretni ili se postepeno uvećavaju, kao i oni koji se pojavljuju bez jasnog razloga Foto: Shutterstock

Kada je uvećan limfni čvor razlog za odlazak lekaru?

Iako je u najvećem broju slučajeva uvećanje limfnih čvorova povezano sa infekcijom, određene promene ne bi trebalo zanemariti.

Lekarski pregled se preporučuje ako:

* limfni čvorovi nastavljaju da rastu ili ne počinju da se smanjuju u roku od nedelju dana;

* tvrdi su na dodir ili se ne pomeraju pod pritiskom prsta;

* imate noćno znojenje ili veoma visoku temperaturu, praćenu osećajem toplote, hladnoće ili drhtavicom;

* uvećani su, a nemate druge simptome koji bi ukazivali na infekciju ili neku drugu bolest;

* nalaze se neposredno iznad ili ispod ključne kosti

Posebnu pažnju zahtevaju čvorovi koji su tvrdi, nepokretni ili se postepeno uvećavaju, kao i oni koji se pojavljuju bez jasnog razloga. Njihov izgled i osobine ne znače automatski da je reč o ozbiljnoj bolesti, ali zahtevaju stručnu procenu.

Kada je potrebna hitna medicinska pomoć? Ako su uvećani limfni čvorovi praćeni izrazitim otežanim gutanjem ili problemima sa disanjem, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Šta izaziva uvećanje limfnih čvorova?

Najčešći uzroci uvećanja limfnih čvorova su infekcije, a među njima su:

Prehlada: jedna od čestih virusnih infekcija koje mogu izazvati oticanje limfnih čvorova.

Tonzilitis:upala krajnika može dovesti do uvećanja čvorova na vratu.

Infekcije uha i grla: organizam aktivira imunski odgovor, zbog čega obližnji limfni čvorovi mogu da oteknu.

Virusne infekcije: pojedine infekcije, poput infektivne mononukleoze, poznate i kao žlezdana groznica, takođe mogu izazvati izraženo uvećanje limfnih čvorova.

Mnogo ređe, uvećanje limfnih čvorova može biti povezano sa ozbiljnijim oboljenjima, uključujući karcinome krvi, poput leukemije, ili limfnog sistema, poput limfoma.