Kada je udeo masti u jetri veći od 5 odsto, lekari govore o bolesti masne jetre

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Svakodnevne životne navike mogu u bitnoj meri da utiču na zdravlje jetre, posebno ako imate bolest masne jetre. Skoro 20 odsto populacije ima masnu jetru ili steatozu jetre koja je posledica nakupljanja masti u jetri. Kada jetra kao laboratorija organizma nije u stanju da razloži i preradi višak masti (uglavnom triglicerida), dolazi do nakupljanja masnoća u vidu kapljica u hepatocitima, to jest, ćelijama jetre. Kada je udeo masti u jetri veći od 5 odsto, lekari govore o bolesti masne jetre.

Kod većine pacijenata ovo stanje neće izazvati ozbiljne komplikacije, ali ako se ne kontroliše, vremenom može da uzrokuje ozbiljna oštećenja jetre. Dobra vest je ipak da se ovakav scenario može izbeći jednostavnim životnim navikama.

Pravilna ishrana

Pravilna ishrana ima ključnu ulogu u kontroli masne jetre. Uravnotežena ishrana bogata hranljivim materijama može da smanji količine masnoće u jetri, omogući zdravu telesnu težinu i spreči pogoršanje bolesti. Savet je da jelovnik bude sastavljen od dovoljnih količina povrća i voća, integralnih žitarica, proteina sa niskim sadržajem masti. Preporuka su i zdrave nezasićene masti kojih ima u morskoj ribi (skuša, sardina) i maslinovom ulju.

Ograničite namirnice koje podstiču upalne procese

Izbegavajte ili ograničite određene namirnice koje mogu da podstaknu upalne procese i pogoršaju stanje masne jetre. Hrana sa visokim sadržajem šećera i masti, naročito ona koja sadrži trans-masti i zasićene masti, doprinosi nakupljanju masti u jetri i može da dovede do dodatnih komplikacija.

Savet je da se maksimalno ograniče namirnice sa visokim sadržajem šećera, zaslađeni napici, poput gaziranih sokova, zaslađenog čaja i voćnih sokova, namirnice bogate trans-mastima i zasićenim mastima, industrijski prerađena i pržena hrana, rafinisani ugljeni hidrati, kao što su beli hleb, peciva, beli pirinač i krompir.

Stručnjaci navode da je korisno ograničiti i unos soli, jer se na taj način može smanjiti zadržavanje tečnosti u organizmu i opterećenje jetre.

Izbegavajte alkohol

Postoje dve vrste masne jetre. Iako obe karakteriše prekomerno nakupljanje masti u jetri, njihovi uzroci mogu biti različiti.

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD): Javlja se kod osoba koje konzumiraju malo ili nimalo alkohola. Često je povezana sa gojaznošću, insulinskom rezistencijom i metaboličkim poremećajima, kao što je dijabetes.

Alkoholna masna bolest jetre (AFLD): Nastaje usled prekomerne konzumacije alkohola, što dovodi do nakupljanja masti u jetri koja vremenom može da izazove upale i oštećenja jetre. Ako imate alkoholnu masnu bolest jetre, najbolje je da izbegavate alkohol, jer on direktno oštećuje ćelije jetre i pogoršava nakupljanje masti u ovom organu.

Konzumacija alkohola dovodi do upale, fibroze (prekomernog stvaranja ožiljnog tkiva), alkoholnog hepatitisa Foto: Shutterstock

Konzumacija alkohola dovodi do upale, fibroze (prekomernog stvaranja ožiljnog tkiva), alkoholnog hepatitisa (upale jetre izazvane prekomernom konzumacijom alkohola), alkoholne ciroze (stadijuma oštećenja jetre koje je nepovratno) i portalne hipertenzije (povećanog pritiska u portalnoj veni, koja se nalazi u jetri).

Ova stanja mogu izazvati trajno oštećenje jetre. Dobra vest jeste da izbegavanje konzumacije alkohola omogućava oporavak jetre, usporava napredovanje bolesti i smanjuje rizik od ozbiljnih komplikacija.

Koji napici su korisni za zdravlje jetre?

Pokazalo se da određeni napici mogu da imaju povoljan uticaj na kontrolu masne jetre. Dovoljan unos vode doprinosi pravilnom funkcionisanju jetre i varenju, omogućava efikasniju obradu i eliminaciju štetnih materija.

Istraživanja ukazuju na to da kafa može da ima povoljan uticaj na zdravlje jetre. Njena antioksidativna i protivupalna svojstva mogu pomoći u smanjenju količine masti i upale u jetri, smanjiti rizik od napredovanja bolesti jetre.

Veruje se i da zeleni čaj, bogat antioksidansima iz grupe katehina, može omogućiti bolju funkciju jetre i smanjiti nakupljanje masti u ovom organu. Pojedini biljni čajevi, poput čaja od sikavice, proučavani su zbog mogućeg povoljnog dejstva na jetru. Smatra se da smanjuju upalu i omogućavaju bolje metaboličke funkcije jetre.

Pojedini biljni čajevi, poput čaja od sikavice, proučavani su zbog mogućeg povoljnog dejstva na jetru. Foto: Shutterstock

Suplementi

Određeni suplementi mogu da imaju ulogu u kontroli masne jetre, pruže bolje funkcionisanje jetre, poboljšaju osetljivost na insulin, snize krvni pritisak i smanje upalne procese.

Među suplementima koji su pokazali određeni potencijal nalaze se: omega-3 masne kiseline, probiotici, berberin (biljno jedinjenje koje se nalazi u biljkama poput kanadskog zlatnog korena i oregonskog grožđa), koenzim Q10, kurkumin (aktivno jedinjenje kurkume), silimarin (aktivni sastojak sikavice), vitamin D, vitamin E.

Preporuka je da se pre primene bilo kojeg suplementa posavetujemo sa zdravstvenim radnikom.

Lekovi koji se izdaju bez recepta

Određeni lekovi koji se izdaju bez recepta, kao što je acetaminofen/paracetamol, mogu dodatno da opterete jetru, posebno ako se koriste u prekomernim količinama.

Važno je da se sa lekarom posavetujete o svim lekovima koje uzimate i izbegavate one koji bi mogli dodatno da opterete ili oštete jetru.

Fizička aktivnost

Redovna fizička aktivnost predstavlja jedan od osnovnih načina za kontrolu masne jetre. Pomaže u smanjenju nakupljanja masti u jetri i poboljšava opšte metaboličko zdravlje. Većina istraživanja pokazuje da 150–240 minuta umerene aerobne fizičke aktivnosti nedeljno može da smanji količinu masti u jetri za približno 2 do 4 odsto. Međutim, pozitivni rezultati zabeleženi su čak i kod fizičke aktivnosti u trajanju od 135 minuta nedeljno.

Održavajte zdravu telesnu težinu

Zdrava telesna težina može pomoći u smanjenju količine masnoća u jetri, ublažavanju upalnih procesa i smanjenju rizika od fibroze. Fibroza je prekomerno stvaranje ožiljnog tkiva u oštećenom tkivu i povezana je sa različitim hroničnim (dugotrajnim) upalnim stanjima.

Jedan od najefikasnijih načina lečenja masne jetre jeste smanjenje telesne težine. Samo 7 odsto manje telesne težine može da omogući povlačenje nealkoholnog steatohepatitisa.

Samo 7 odsto manje telesne težine može da omogući povlačenje nealkoholnog steatohepatitisa. Foto: Shutterstock

Za kontrolu fibroze, odnosno ožiljnih promena na jetri, obično je potrebno smanjenje telesne mase od najmanje 10 odsto. Zdrava telesna težina dobra je zaštita od srčanog i moždanog udara. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrti kod osoba sa nealkoholnom masnom bolešću jetre.

Dovoljno kvalitetnog sna

Dovoljno kvalitetnog sna veoma je važno za osobe koje se bore sa masnom jetrom. Manjak dobrog sna može da podstakne povećanje telesne mase, razvoj insulinske rezistencije i pojačane upalne procese.

Nesanica povećava nivo hormona stresa. U ovakvoj situaciji mnoge osobe unose dodatne količine uglavnom nezdrave hrane, što sve može da doprinese nakupljanju masti u jetri.

Naučite da kontrolišete stres

Kontrola stresa veoma je korisna za osobe sa masnom jetrom, jer hronični stres može dodatno da pogorša stanje jetre. Istraživanja ukazuju na to da stres povećava proizvodnju kortizola i drugih hormona stresa, što može dovesti do insulinske rezistencije, povećanja telesne mase i pojačanog nakupljanja masti u jetri.

Visok nivo psihološkog stresa povezuje se sa povećanim rizikom od nastanka i pogoršanja nealkoholne masne bolesti jetre. Stres može doprineti i nezdravim navikama, kao što su lošiji izbor namirnica i smanjena fizička aktivnost.

Stres može doprineti i nezdravim navikama, kao što su lošiji izbor namirnica i smanjena fizička aktivnost. Foto: Shutterstock

Praktikujete vežbe svesne pažnje i meditaciju kako biste umirili um i smanjili nivo stresa. Fizička aktivnost, šetnja, joga ili plivanje mogu da ublaže stres i poboljšaju raspoloženje. Koristite tehnike dubokog disanja za opuštanje i smanjenje reakcije organizma na stres.

Ako stres postane previše izražen ili počne da ometa svakodnevni život, obratite se psihoterapeutu.