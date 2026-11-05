Kada se ave tegobe poput bola u stomaku, neobjašnjivog gubitka telesne težine ili žutila kože, bolest se često već proširila

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Rak pankreasa je zloćudna bolest koja nastaje kada ćelije pankreasa počnu nekontrolisano da se razmnožavaju i formiraju tumor. Pankreas je jedan od vitalnih organa koji luči enzime koji pomažu u razgradnji hrane tokom varenja, a proizvodi i hormon insulin koji reguliše nivo glukoze u krvi. U pitanju je tiha bolest koja počinje neprimetno. Kada se jave tegobe poput bola u stomaku, neobjašnjivog gubitka telesne težine ili žutila kože, bolest se često već proširila.

Ohrabrujuća činjenica je da je rak pankreasa i dalje relativno redak u poređenju sa drugim vrstama karcinoma. Naučnici nastoje da što bolje razumeju faktore rizika koji bi mogli da povećavaju verovatnoću nastanka ove bolesti. Već godinama se proučava kako način ishrane utiče na rizik od nastanka raka. Jedno popularno piće privuklo je pažnju istraživača i onkologa - reč je o gaziranim sokovima sa dodatkom šećera.

Izbegavati posle 50. godine života

Doktorka Meri Čemberlin, onkolog za karcinom dojke, izjavila je da bi konzumiranje gaziranih pića sa šećerom ili veštačkim zaslađivačima, poput običnih i dijetalnih gaziranih sokova, trebalo izbegavati posle 50. godine života kako bi se smanjio rizik od raka.

10 najčešćih simptoma raka pankreasa Bol u gornjem delu stomaka Bol se najčešće javlja u gornjem delu stomaka, a može se širiti prema leđima. Ponekad se pojačava nakon jela ili u ležećem položaju. Žutica (žutilo kože i beonjača) Nastaje kada tumor ometa protok žuči. Često je praćena tamnom mokraćom, svetlom stolicom i svrabom kože. Neobjašnjiv gubitak telesne težine Naglo mršavljenje bez promene ishrane ili fizičke aktivnosti može biti jedan od znakova bolesti. Mučnina i povraćanje Mogu se javiti zbog uticaja tumora na varenje ili pritiska na okolne organe. Izražen umor i slabost Dugotrajan umor i nedostatak energije mogu pratiti bolest, čak i kada osoba dovoljno spava. Nadutost i problemi sa varenjem Mogu se javiti osećaj težine u stomaku, nadimanje i nelagodnost nakon obroka. Tamna mokraća i svetla stolica Ove promene mogu ukazivati na poremećaj protoka žuči usled pritiska tumora na žučne puteve. Svrab kože Može se pojaviti zbog nakupljanja bilirubina u organizmu, naročito kada je prisutna žutica. Novonastali dijabetes Rak pankreasa može uticati na proizvodnju insulina i dovesti do povećanja nivoa šećera u krvi ili pogoršanja postojećeg dijabetesa. Gubitak apetita Smanjena želja za hranom može biti praćena mučninom, brzim osećajem sitosti i gubitkom telesne težine.

Istraživanja podržavaju ovaj savet. U okviru studije Singapore Chinese Health Study, istraživači su tokom 14 godina pratili 60.524 odrasle osobe. Utvrdili su da su ispitanici koji su pili dva ili više bezalkoholnih gaziranih pića nedeljno imali 87 odsto veći rizik od raka pankreasa u poređenju sa osobama koje nisu konzumirale ova pića. Kada je reč o konzumiranju voćnih sokova, nije utvrđena značajna povezanost.

Međutim, ovaj podatak zahteva dodatno objašnjenje. Dva pića nedeljno predstavljala su donju granicu za grupu sa najvećom izloženošću, a osobe iz te grupe u proseku su konzumirale oko pet gaziranih slatkih pića nedeljno.

Ispitanici koji su pili dva ili više bezalkoholnih gaziranih pića nedeljno imali 87 odsto veći rizik od raka pankreasa Foto: Shutterstock

Ograničenja studije

Takođe, reč je o opservacionoj studiji, što znači da je utvrđena povezanost, ali ne i uzročno-posledična veza. Rezultati ne dokazuju da konzumiranje ovih pića direktno izaziva rak. U istraživanju je zabeleženo 140 slučajeva raka pankreasa, a osobe koje su pile gazirane sokove češće su pušile i konzumirale više crvenog mesa. Oba faktora takođe mogu imati uticaja na rizik od razvoja bolesti, smatraju stručnjaci.

Istraživači nisu posebno razdvajali dijetalne od običnih gaziranih sokova, iako se u Singapuru uglavnom konzumiraju klasični sokovi sa šećerom.

Druga studija, sprovedena u centru Roswell Park Comprehensive Cancer Center, uporedila je 213 osoba obolelih od raka pankreasa sa 852 osobe koje nisu imale ovu bolest. Rezultati su pokazali da je konzumiranje jednog ili više običnih zaslađenih gaziranih pića dnevno povezano sa 55 odsto većom verovatnoćom obolevanja od raka pankreasa.

Zašto bi gazirani sokovi mogli da imaju takav uticaj?

Istraživači smatraju da napici zaslađeni šećerom mogu biti faktor rizika za razvoj gojaznosti, insulinske rezistencije i hronične upale, odnosno stanja koja se dovode u vezu sa nastankom malignih bolesti.

Rizik od nastanka raka povećava se sa starenjem, zbog čega je veoma važno da osobe starije od 50 godina prate preporuke o preventivnim pregledima Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik od raka pankreasa?

Važno je pravilno tumačiti rezultate ovih istraživanja. Pošto je rak pankreasa relativno redak, čak i značajno povećanje relativnog rizika znači da je porast ukupnog rizika za pojedinca i dalje mali.

Ipak, ograničena upotreba gaziranih sokova jednostavna je promena koja može doneti i druge zdravstvene koristi, a ne samo potencijalno doprineti očuvanju zdravlja pankreasa, smatraju stručnjaci.

Dr Čemberlin preporučuje da gazirane sokove zamenite običnom gaziranom vodom bez dodatog šećera, biljnim čajem ili običnom vodom.

Doktorka Tingting Tan, onkolog i hematolog iz centra City of Hope, navodi i da su važni preventivni pregledi.

- Rizik od nastanka raka povećava se sa starenjem, zbog čega je veoma važno da osobe starije od 50 godina prate preporuke o preventivnim pregledima, kako bi se potencijalne maligne bolesti mogle sprečiti, otkriti ili lečiti u ranoj fazi - istakla je dr Tan.