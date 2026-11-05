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Kod troje učenika Osnovne škole "Vladimir Perić Valter" u Prijepolju potvrđena je šuga, zbog čega je Zavod za javno zdravlje Užice uputio školi preporuke za sprečavanje širenja zaraze. Deca su na lečenju i trenutno ne pohađaju nastavu. Iako se šuga često povezuje sa lošom higijenom, od ove zarazne kožne bolesti može da oboli svako, a posebno lako se širi u kolektivima u kojima su deca u svakodnevnom bliskom kontaktu. Kako se prenosi, koji simptomi ukazuju na infekciju i šta je važno za uspešno lečenje?

Koliko je šuga česta u Srbiji? Šuga se u Srbiji registruje svake godine, ali tačan broj obolelih nije poznat jer ovo zarazno oboljenje više ne podleže obaveznom prijavljivanju. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", tokom 2017. godine, kada su pojedinačni slučajevi još evidentirani, registrovano je 6.305 obolelih, dok ih je 2015. bilo čak 9.704. Da bolest nije nestala pokazuju i noviji podaci. Samo u Beogradu tokom 2024. godine registrovano je 355 slučajeva, dok je u januaru 2026. prijavljeno 15 obolelih, među kojima šestoro u epidemiji u jednom vrtiću. Slučajevi su zabeleženi i u osnovnim i srednjim školama, kao i u učeničkom domu.

Šta je šuga?

Šuga (skabijes) je zarazna kožna bolest koju izaziva parazit Sarcoptes scabiei. Ženka ovog parazita prodire u površinski sloj kože, gde kopa sitne kanaliće i polaže jaja. Njegovo prisustvo i reakcija organizma na parazita izazivaju karakteristične promene na koži i intenzivan svrab, koji je naročito izražen noću.

Šuga se javlja širom sveta, bez obzira na uzrast, socijalni status i higijenske navike. Od nje mogu da obole i osobe koje redovno održavaju ličnu higijenu, jer se zaraza prvenstveno prenosi bliskim fizičkim kontaktom sa obolelom osobom.

Uzročnik šuge bio prvi parazit za koji je utvrđeno da izaziva bolest kod ljudi Foto: Shutterstock

Zanimljivo je da je uzročnik šuge bio prvi parazit za koji je utvrđeno da izaziva bolest kod ljudi. Njegov izgled opisan je još u 17. veku, dok je u 19. veku naučno potvrđena povezanost ovog parazita sa nastankom šuge.

Kako se šuga prenosi?

Šuga se najčešće prenosi direktnim kontaktom kože sa kožom zaražene osobe, pri čemu je obično potreban duži fizički kontakt, najčešće oko 15 minuta. Zbog toga se lako širi među članovima porodice, decom u školama i vrtićima, kao i u drugim kolektivima, poput internata i domova. Odrasli se često zaraze od svoje dece, a moguć je i prenos tokom seksualnog odnosa. S druge strane, kratkotrajno rukovanje predstavlja veoma mali rizik.

Zaraza se ređe prenosi preko odeće, peškira i posteljine zaražene osobe, jer parazit van ljudske kože može da preživi približno dva do tri dana. Kućni ljubimci ne prenose ljudsku šugu.

Lako širi među članovima porodice, decom u školama i vrtićima, kao i u drugim kolektivima Foto: Shutterstock

Pošto od zaražavanja do pojave prvih simptoma može da prođe nekoliko nedelja, oboleli često ne znaju kada su se zarazili. Zato je važno prisetiti se bliskih kontakata u prethodnom periodu, posebno sa članovima domaćinstva.

Koji su simptomi šuge?

Od trenutka zaražavanja do pojave prvih simptoma obično prođe tri do šest nedelja. Međutim, kod osoba koje su ranije imale šugu, simptomi se mogu javiti već nakon jednog do četiri dana, jer je organizam prethodno razvio osetljivost na parazita.

Najkarakterističniji simptom šuge je intenzivan svrab, koji se naročito pojačava noću, kada se osoba utopli ili tokom tuširanja toplom vodom. Na koži se pojavljuju sitni čvorići, osip i tragovi češanja, a ponekad se vide i tanki, vijugavi kanalići koje parazit pravi u površinskom sloju kože.

Promene se najčešće javljaju između prstiju na šakama, na ručnim zglobovima, laktovima, stomaku, u pazušnim naborima, na zadnjici, butinama, oko bradavica dojki i u genitalnoj regiji. Kod odraslih osoba lice uglavnom nije zahvaćeno, dok se kod male dece promene mogu pojaviti i na glavi, licu, dlanovima i tabanima.

Usled intenzivnog češanja može doći do oštećenja kože i sekundarne bakterijske infekcije. Kod osoba sa oslabljenim imunitetom bolest ponekad ima znatno teži oblik, sa promenama koje zahvataju velike površine kože.

Kako se šuga leči i sprečava njeno širenje?

Lečenje šuge je uspešno ako se oboleli pridržava uputstava lekara i pravilno koristi propisane preparate. Najčešće se primenjuju permetrin, benzil-benzoat i sumporna mast, dok se u određenim slučajevima koristi i ivermektin. Preparati koji se nanose na kožu razlikuju se po načinu primene i vremenu delovanja, pa je važno dosledno poštovati preporučenu terapiju.

Važno je istovremeno lečenje članova domaćinstva i drugih bliskih kontakata, čak i kada nemaju simptome Foto: Shutterstock

Istovremeno lečenje članova domaćinstva i drugih bliskih kontakata, čak i kada nemaju simptome, važno je kako bi se sprečilo ponovno zaražavanje. Odeću, peškire i posteljinu koji su korišćeni tokom tri dana pre početka lečenja treba oprati na temperaturi od najmanje 60 stepeni. Predmete koji ne mogu da se peru potrebno je zatvoriti u plastičnu kesu na najmanje 72 sata, a po potrebi i duže.

Svrab može da potraje nekoliko nedelja nakon uspešno sprovedene terapije, što ne znači nužno da je osoba i dalje zaražena. Za ublažavanje iritacije i suvoće kože korisne su hidratantne kreme, dok pojava novih karakterističnih promena zahteva ponovni pregled lekara.