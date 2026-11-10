Bol u grlu, otežano gutanje, krvarenje i dehidratacija neke su od mogućih komplikacija nakon uklanjanja krajnika kod dece

Slušaj vest

Streptokokna angina je bakterijska infekcija grla koju najčešće izaziva bakterija Streptococcus pyogenes iz grupe A. Može se javiti u svim uzrastima, ali je češća kod dece školskog uzrasta i adolescenata. Posebno se lako širi u kolektivima, školama, vrtićima.

Nagla pojava bola u grlu, povišena telesna temperatura, otežano gutanje, uvećani krajnici i bolni limfni čvorovi na vratu česti su simptomi strepotokokne angine, poznatije kao gnojne upale grla.

Gnojna upala grla je opisni naziv za upalu praćenu gnojnim naslagama na krajnicima. Takve naslage mogu se javiti kod streptokokne infekcije, ali i kod drugih bakterijskih, pa čak i nekih virusnih infekcija. Bitno je naglasiti da svaka streptokokna angina ne mora nužno imati vidljive gnojne naslage, niti je svaka gnojna upala grla izazvana streptokokom.

Kako se prenosi streptokokna angina?

Period inkubacije, odnosno vreme od zaraze do pojave prvih simptoma, obično traje dva do pet dana. Streptokokna angina je veoma zarazna i lako se prenosi. Bakterije se šire prvenstveno kapljičnim putem, odnosno prilikom kašljanja, kijanja i bliskog razgovora sa zaraženom osobom.

Do infekcije može doći i direktnim kontaktom s pljuvačkom ili sekretom zaražene osobe, deljenjem čaša, flašica, pribora za jelo i drugih predmeta koji dolaze u kontakt sa ustima. Dodirivanjem kontaminiranih predmeta i površina, a zatim dodirivanjem nosa ili usta.

Zbog lakog prenošenja, infekcija se često brzo širi među članovima porodice, decom u vrtićima i školama, ali i u drugim kolektivima.

Bakterije se šire prvenstveno kapljičnim putem, odnosno prilikom kašljanja, kijanja Foto: Shutterstock

Koliko dugo je osoba zarazna?

Osoba koja ima streptokoknu anginu može da prenosi bakteriju na druge osobe pre nego što primeti simptome, bez odgovarajućeg lečenja može ostati zarazna i nakon povlačenja simptoma.

Dobra vest je da se zaraznost značajno smanjuje nakon započinjanja odgovarajuće antibiotske terapije. U većini slučajeva osoba prestaje da bude zarazna nakon najmanje 12 do 24 sata od početka uzimanja odgovarajućeg antibiotika, pod uslovom da nema povišenu temperaturu i da se oseća dovoljno dobro.

Antibiotike treba uzimati tačno onako kako je lekar propisao. Foto: Shutterstock

Zato se preporučuje da oboleli ne odlaze na posao, u školu ili vrtić najmanje 24 sata od početka antibiotske terapije i dok ne budu bez temperature.

Važno je napomenuti da poboljšanje simptoma ne znači da je lečenje završeno. Antibiotike treba uzimati tačno onako kako je lekar propisao.

Kako sprečiti širenje infekcije?

Da bi se smanjila mogućnost prenošenja streptokoka na druge osobe, važno je pridržavati se nekoliko jednostavnih mera:

* Redovno i temeljno prati ruke sapunom i vodom.

* Prilikom kašljanja i kijanja prekriti usta i nos maramicom ili pregibom lakta.

* Ne deliti čaše, flašice, pribor za jelo i peškire sa drugim osobama.

* Redovno čistiti i dezinfikovati površine koje se često dodiruju, poput kvaka, slavina i mobilnih telefona.

* Izbegavati blizak kontakt sa drugim osobama dok traje period zaraznosti.

* Nakon započinjanja antibiotske terapije preporučuje se i zamena četkice za zube, kao dodatna mera higijene.

Redovno i temeljno prati ruke sapunom i vodom. Foto: Shutterstock

Kada je potrebno da se javite lekaru?

Ukoliko se pojave jak bol u grlu, visoka temperatura, otežano gutanje i uvećani krajnici, potrebno je obratiti se lekaru. Pregledom i brisom grla može se utvrditi da li je infekcija izazvana streptokokom ili je reč o virusnoj upali, koja se ne leči antibioticima.

Posebno je važno potražiti hitnu medicinsku pomoć ako se jave otežano disanje, nemogućnost gutanja pljuvačke ili izrazito otežano otvaranje usta.