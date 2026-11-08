Bol u kuku može da ograniči svakodnevne aktivnosti, ali i da naruši kvalitet sna

Slušaj vest

Bol u kuku, ukočenost i otežano kretanje često se dovode u vezu sa artritisom, ali uzrok tegoba može da bude i burzitis, odnosno zapaljenje male kesice ispunjene tečnošću koja smanjuje trenje između tkiva, dr Ešvin Babu, specijalista fizikalne medicine iz Opšte bolnice Masačusets, povezane sa Univerzitetom Harvard.

- Ova dva stanja se veoma često mešaju. Iako imaju slične simptome, zahvataju različite delove kuka i zahtevaju drugačije lečenje. Mesto na kojem se bol javlja i aktivnosti koje ga pojačavaju mogu da budu važni tragovi - objašnjava dr Babu.

Gde se javlja bol i kako ga razlikovati?

Burzitis najčešće izaziva bol sa spoljašnje strane kuka, naročito prilikom ležanja na bolnoj strani. Nastaje usled zapaljenja burze, a mogu da ga izazovu povrede, padovi i ponavljani pokreti, poput trčanja ili vožnje bicikla. Slične tegobe nastaju i zbog iritacije tetiva u ovom području.

Kod osteoartritisa kuka bol se obično oseća duboko u zglobu, bliže preponama, a pojačava se tokom hodanja, penjanja uz stepenice i drugih svakodnevnih aktivnosti. Uzrok je postepeno propadanje zglobne hrskavice, čemu doprinose godine, nasledna predispozicija, ranije povrede i višak kilograma.

Kod osteoartritisa kuka bol se obično oseća duboko u zglobu, bliže preponama, dok je kod burzitisa sa spoljašnje strane kuka Foto: Shutterstock

- Ipak, mesto bola nije uvek pouzdan pokazatelj. Bol izazvan burzitisom može da se širi prema preponama, dok se bol usled artritisa ponekad oseća i sa spoljašnje strane kuka. Osim toga, oba stanja mogu da budu prisutna istovremeno - sugeriše specijalista fizikalne medicine.

Zašto je važno razlikovati ova dva stanja?

Za razliku od burzitisa, koji se često smiruje uz odgovarajuće lečenje i odmor, osteoartritis je hronično degenerativno oboljenje, a jednom oštećena hrskavica ne obnavlja se spontano. Ipak, tegobe se mogu ublažiti i pokretljivost očuvati odgovarajućom terapijom.

- Dijagnoza se postavlja na osnovu simptoma i pregleda, tokom kojeg se proverava bolna osetljivost spoljašnje strane kuka i obim pokreta. Po potrebi se rade rendgenski snimak ili magnetna rezonanca - objašnjava doktor.

Kod burzitisa se najčešće preporučuju odmor, izbegavanje pokreta koji izazivaju bol i fizikalna terapija, uz protivupalne lekove kada su potrebni. Kod osteoartritisa važni su prilagođavanje aktivnosti, smanjenje telesne težine ako postoji višak kilograma, vežbe i lekovi protiv bolova. U određenim slučajevima primenjuju se kortikosteroidne injekcije, dok teška oštećenja zgloba mogu zahtevati ugradnju veštačkog kuka.