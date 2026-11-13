Slušaj vest

Naučnici sa Instituta za imunologiju La Džola i Univerziteta u Vašingtonu otkrili su neobične promene u imunskim ćelijama gotovo svih ispitanih pacijenata sa lupusom, što bi moglo da promeni dosadašnje razumevanje ove autoimune bolesti. Nalazi ukazuju na mogućnost da imunski sistem ne napada zdrava tkiva samo zato što ih greškom prepoznaje kao strana, već zato što pojedine ćelije zaista proizvode molekule koje organizam doživljava kaopretnju.

Lupus je hronična autoimuna bolest koja izaziva zapaljenje i može da ošteti zglobove, kožu, bubrege, srce i mozak. Njegov najčešći oblik je sistemski eritemski lupus (SLE), a mehanizmi koji pokreću napad imunskog sistema na sopstveni organizam još nisu potpuno razjašnjeni.

U studiji, objavljenoj u časopisu Nature, istraživači su kod 33 od 34 pacijenta sa lupusom otkrili poremećaje u obradi RNK unutar neutrofila, belih krvnih zrnaca koja nas inače štite od infekcija. Takve promene nisu pronađene u uzorcima krvi zdravih dobrovoljaca.

Kako imunske ćelije postaju meta napada?

Prilikom normalne obrade RNK, ćelije uklanjaju nepotrebne delove genetskih uputstava kako bi proizvele odgovarajuće proteine. Kod pacijenata sa lupusom otkrivene su greške zbog kojih nastaju neobični kratki proteinski fragmenti, takozvani neoantigeni.

Ove molekule imunski sistem može da prepozna kao strane, što pokreće reakciju T-limfocita, dok B-limfociti učestvuju u stvaranju antitela. Tako ćelije koje bi trebalo da štite organizam mogu da postanu mete imunskog napada.

Otkrivanje mehanizama koji pokreću lupus jedan je od najvećih izazova u razumevanju ove bolesti. Foto: Profimedia

- Umesto da je reč o poremećaju imunske tolerancije, autoimunost može da nastane upravo zato što imunski sistem radi ono za šta je predviđen, odnosno napada ono što prepoznaje kao strano - objašnjava profesor Stiven Šenberger, jedan od rukovodilaca istraživanja.

Da li su otkrivene promene uzrok lupusa?

Iako rezultati otvaraju novi pravac u razumevanju bolesti, naučnici još ne znaju da li greške u obradi RNK pokreću lupus ili nastaju kao posledica već prisutnog zapaljenja. Neutrofili učestvuju u složenim zapaljenskim reakcijama karakterističnim za ovu bolest, pa je moguće da promene nastaju tek nakon što je imunski odgovor već pokrenut.