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Radiološki nalaz je izveštaj radiologa sa stručnim opisom unutrašnjih struktura tela viđenih putem rendgena, ultrazvuka, skenera/CT ili magnetne rezonance. Sadrži medicinske termine koje uglavnom ne razumemo. Radiološki nalaz nije konačna dijagnoza. Ovaj vodič može da nam pomogne da otklonimo bezrazložni strah, ali odluku o čemu se tačno radi donose stručnjaci.

Najbolja osoba koja može da vam pomogne da razumete radiološki nalaz na pravi način jeste vaš lekar, kaže dr Beth Allen.

Ko analizira snimke?

Radiolog je lekar specijalizovan za tumačenje medicinskih snimaka. On sastavlja nalaz i šalje ga dalje lekaru koji je zatražio pregled. Pacijenti uglavnom nemaju mogućnost da se lično sretnu s radiologom.

- Radiolog mora da opiše ne samo ono što je na snimcima neuobičajeno već i ono što izgleda normalno. Potrebno je da uporedi nalaze sa prethodnim snimcima i navede eventualne promene. Zato činjenica da je nalaz dugačak ne znači da nešto nije u redu - objašnjava Allen.

Promena

Promena predstavlja bilo koju karakteristiku ili detalj koji radiolog uoči na snimku. Može biti reč o potpuno normalnom nalazu, očekivanoj promeni nakon operacije ili o nečemu što nije povezano sa razlogom zbog kojeg je lekar tražio snimanje.

To što je nešto uočeno na snimku ne znači automatski da imate bolest. Neke promene zahtevaju praćenje, dok kod drugih nije potrebna nikakva intervencija.

Promena predstavlja bilo koju karakteristiku ili detalj koji radiolog uoči na snimku Foto: Shutterstock

Lezija

Lezija je medicinski izraz za područje tkiva koje se po izgledu razlikuje od okolnog zdravog tkiva. Ne znači automatski da je reč o malignoj promeni.

Lezija može biti: benigna (dobroćudna) cista, područje upale ili infekcije, unutrašnji ožiljak nastao nakon povrede ili operacije, dobroćudna izraslina, tumor.

Sve zavisi od toga gde se lezija nalazi, kako izgleda, kolika je i da li se vremenom menja.

Ako u nalazu piše da je lezija neodređenog karaktera ili sumnjiva, lekar će proceniti da li je potrebno ponoviti snimanje ili uraditi biopsiju.

Nodus

Nodus je mala, uglavnom zaobljena promena ili čvorić, obično manji od tri centimetra. Veće promene najčešće se nazivaju masama ili tumorskim formacijama. Nodusi se često otkrivaju u plućima, štitastoj žlezdi, nadbubrežnim žlezdama, dojkama ili mekim tkivima.

Većina nodusa je benigna i može zahtevati samo povremene kontrolne preglede.

Lekar će proceniti:

- Oblik, veličinu i gustinu nodusa.

- Da li se promena uvećava.

- Vaše faktore rizika i životne navike.

Štitasta žlezda može imati benigne čvorove koji, kada izazivaju tegobe, mogu biti lečeni savremenom minimalno invazivnom metodom Foto: Shutterstock

Cista

Cista je promena u obliku kesice ili šupljine ispunjene tečnošću, vazduhom ili polučvrstim sadržajem. Može se pojaviti gotovo svuda u telu. Jednostavna cista ima glatke ivice i tanke zidove, dok kompleksna cista može da sadrži unutrašnje pregrade, kalcifikacije ili zadebljano tkivo.

Većina jednostavnih cista je bezopasna, benigna i ne zahteva lečenje. Kompleksne ciste ponekad traže dodatnu dijagnostiku ili terapiju. Važno je znati da ciste nisu isto što i tumori.

Pojačano prebojavanje

Ako se pre snimanja primeni kontrastno sredstvo, određena tkiva mogu izgledati svetlije na snimku. Ova pojava naziva se pojačano prebojavanje. Izraz se koristi u nalazima skenera (CT) i magnetne rezonance (MR) i pomaže radiolozima da razlikuju krvne sudove, ciste, upalne promene i izrasline.

Pojačano prebojavanje ne znači automatski da je reč o karcinomu.

Ako se pre snimanja primeni kontrastno sredstvo, određena tkiva mogu izgledati svetlije na snimku Foto: Jozef Polc / Alamy / Profimedia

Degenerativne promene

Degenerativne promene označavaju postepeno trošenje i propadanje tkiva, najčešće kostiju, zglobova ili međupršljenskih diskova. Sve je uglavnom posledica starenja, bavljenja sportom, fizički zahtevnog posla ili osteoartritisa, najčešćeg oblika artritisa. Blage degenerativne promene su česte i mogu se videti na snimcima čak i kada nisu uzrok tegoba zbog kojih je pregled urađen. Lekar će ih proceniti zajedno sa rezultatima fizičkog pregleda.

Slučajan nalaz

Slučajan nalaz (incidental finding) predstavlja promenu koja je otkrivena tokom pregleda obavljenog iz nekog drugog razloga. Na primer, snimanje abdomena zbog bolova u stomaku može pokazati cistu na bubregu ili nodus na nadbubrežnoj žlezdi.

Savremeni uređaji za medicinsko snimanje omogućavaju dobijanje veoma detaljnih slika, zbog čega su slučajni nalazi sve češći. Lekar će proceniti njihovo značenje i objasniti da li su potrebne dodatne analize ili kontrole.

Savremeni uređaji za medicinsko snimanje omogućavaju dobijanje veoma detaljnih slika, zbog čega su slučajni nalazi sve češći. Foto: Shutterstock

Klinički korelisati

Kada radiolog u nalazu navede ovu formulaciju, poručuje lekaru da je potrebno uočenu promenu povezati sa kompletnom kliničkom slikom pacijenta. To ne znači da je radiolog nešto propustio.

- Klinički korelisati znači: „Ovo vidim na snimcima“, ali lekar koji leči pacijenta mora te informacije da poveže sa simptomima, laboratorijskim analizama, fizičkim izgledom, prethodnim bolestima i drugim obavljenim pregledima. To je samo jedan deo celokupne slike - objašnjava Allen.

Kontrolni pregled

Ova formulacija znači da radiolog preporučuje neki naredni korak, ali ne mora da ukazuje na razlog za zabrinutost. Može se odnositi na ponavljanje pregleda za nekoliko meseci kako bi se proverilo da li se određena promena menja ili na dodatno snimanje drugom metodom s ciljem dobijanja preciznijih informacija.

Nema akutnih promena

U medicini izraz „akutno“ označava nešto što je nastalo iznenada, što je novo ili zahteva hitnu reakciju. Ako u nalazu piše „nema akutnih promena“, to znači da snimanje nije pokazalo znake novog hitnog zdravstvenog problema.

Međutim, to ne znači da je nalaz potpuno uredan ili da ne postoje hronične bolesti. Razgovarajte sa lekarom o drugim mogućim uzrocima svojih simptoma.

Zašto ne bi trebalo sami da postavljate dijagnozu na osnovu radiološkog nalaza?

Čitanje rezultata snimanja bez stručnog objašnjenja može da izazove strah i nepotrebnu zabrinutost. Pokušaj da sami protumačite medicinske izraze često dodatno pojačava anksioznost. Značenje pojedinih termina zavisi od toga koji deo tela je sniman, koliko pacijent ima godina i kakva je njegova prethodna zdravstvena istorija.