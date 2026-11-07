Muškarci češće nego žene razvijaju Baretov jednjak, stanje koje je povezano sa povećanim rizikom od raka jednjaka

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Gorušica koja se širi iz grudnog koša prema grlu i postaje sve jača, gorak ili kiseo ukus u ustima, česti su znaci vraćanja kiseline iz želuca u jednjak. Pojedini pacijenti žale se i na bol u grudima, bol u grlu, promuklost, imaju potrebu za učestalim pročišćavanjem grla, javlja se i osećaj knedle u grlu, hronični kašalj, učestaliji je karijes.

Šta se dešava kada se "ventil" opusti?

Gastroenterolog dr Ruča Šah objašnjava da svi imamo ventil koji učestvuje u varenju, koji se nalazi na mestu gde se želudac spaja sa jednjakom. On se otvara prilikom gutanja, a zatim zatvara kako bi sadržaj iz želuca, kao što su želudačna kiselina, elektroliti, enzimi za varenje, sluz i hrana, ostali u želucu. Na taj način nesmetano se odvija proces varenja, tokom kojeg digestivni sistem razlaže masti, ugljene hidrate i proteine na sitnije delove koje organizam apsorbuje.

- Kada je taj ventil, odnosno donji ezofagealni sfinkter između jednjaka i želuca, opušten ili se otvara u pogrešnom trenutku, kiselina, gasovi, pa čak i hrana mogu da izađu iz želuca i vrate se u jednjak i izazovu neprijatne simptome refluksa kiseline - objašnjava dr Šah.

Da li su refluks kiseline i GERB isto?

Refluks kiseline, to jest vraćanje želudačne kiseline, javlja se povremeno. GERB, odnosno gastroezofagealna refluksna bolest, podrazumeva učestalije tegobe - blagi do umereni simptomi javljaju se svakog drugog dana ili češće, dok se teže tegobe pojavljuju najmanje jednom nedeljno.

- Određena količina želudačne kiseline normalna je kod svih osoba, naročito nakon obilnih ili masnih obroka. Ipak, kada tegobe postanu učestalije, govorimo o GERB-u - kaže dr Šah.

Bez obzira na to da li imate GERB ili povremeni refluks kiseline, tri gastroenterologa saglasna su da vredi primeniti jednostavno pravilo od tri sata.

Određena količina želudačne kiseline normalna je kod svih osoba, naročito nakon obilnih ili masnih obroka. Foto: Shutterstock

Zašto gastroenterolozi preporučuju „pravilo od 3 sata“ kod refluksa kiseline?

Pravilo od tri sata iznenađujuće je jednostavno.

- Pokušajte da ne ležete najmanje tri sata nakon obroka - savetujedr Pratima Diba, gastroenterolog. Dr Endru H. Mur, gastroenterolog, takođe preporučuje ovo pravilo pacijentima, naročito onima kojima refluks remeti san.

- Bol koji izaziva želudačna kiselina u jednjaku može da oteža uspavljivanje. Pored toga, epizode refluksa mogu se javljati tokom cele noći, a bol je često toliko intenzivan da može da vas probudi - objašnjava dr Mur.

Kako pravilo od tri sata pomaže da bolje spavate?

- Ako sačekate najmanje tri sata pre nego što legnete, želudac će imati dovoljno vremena da se isprazni, a gravitacija će pomoći da se sadržaj zadrži u njemu. U suprotnom, kada ležite u horizontalnom položaju, kiselina se lakše vraća u jednjak - objašnjava dr Diba.

Čak i smernice Američkog koledža za gastroenterologiju (ACG) preporučuju da se nakon jela sačeka najmanje dva do tri sata pre odlaska u krevet ili ležanja. Ipak, dr Mur savetuje da se „pravilo od tri sata“ posmatra kao opšta preporuka, a ne kao strogo pravilo koje važi za svakoga.

- Nakon obilnijih obroka, kao i kod osoba kod kojih se želudac sporije prazni, na primer kod onih koje koriste GLP-1 lekove, može biti potrebno više vremena od navedena tri sata - dodaje dr Mur.

Čak i smernice Američkog koledža za gastroenterologiju (ACG) preporučuju da se nakon jela sačeka najmanje dva do tri sata pre odlaska u krevet Foto: Profimedia

Još 3 saveta za ublažavanje refluksa kiseline

Pravilo od tri sata omogućava želucu da se isprazni pre nego što legnete i omogućava bolji kvalitet sna. Međutim, postoje i drugi načini da kontrolišete i smanjite tegobe izazvane refluksom. Dr Šah izdvaja još tri korisna saveta.

Kontrolišite telesnu težinu

Dr Šah kaže da pacijentima često objašnjava kako „čak i gubitak pet odsto telesne težine, naročito u predelu stomaka, može dovesti do ublažavanja simptoma GERB-a“.

Istraživanja takođe ukazuju na to da je regulisanje telesne težine jedan od najboljih načina za smanjenje rizika od pojave simptoma refluksa kiseline.

Najčešći prehrambeni okidači vraćanja kiseline su paradajz, ljuta i začinjena hrana Foto: Profimedia

Podignite uzglavlje kreveta

Prema rečima dr Šah, podizanje uzglavlja može pomoći da se hrana i želudačna kiselina zadrže u želucu i tako smanji vraćanje sadržaja u jednjak.

Otkrijte koje namirnice vam izazivaju tegobe

Najčešći prehrambeni okidači vraćanja kiseline su paradajz, ljuta i začinjena hrana, citrusi, čokolada, pržena hrana, vino i kofein.