Male boginje u početku često liče na grip ili drugu respiratornu infekciju. Prvi simptomi obično se javljaju 7 do 14 dana nakon kontakta sa virusom, a bolest najčešće počinje visokom temperaturom, suvim kašljem, curenjem nosa i crvenim, suznim očima.

Jedan od karakterističnih znakova su Koplikove mrlje - sitne beličaste promene na unutrašnjoj strani obraza, koje se obično pojavljuju pre osipa. Nekoliko dana nakon prvih simptoma javlja se crvenkast osip, najpre na licu i iza ušiju, a zatim se širi niz vrat, trup, ruke i noge. Temperatura tada može dodatno da poraste.

Osoba je zarazna već četiri dana pre pojave osipa i ostaje zarazna još četiri dana nakon njegovog izbijanja. Zato je važno da se pri sumnji na male boginje najpre telefonom kontaktira lekar, umesto odlaska u čekaonicu bez prethodne najave, kako bi se sprečilo širenje infekcije.