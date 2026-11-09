Sindrom nervoznih creva često je praćen bolovima u stomaku, nadutošću i promenama u pražnjenju creva

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Naučnici sa Univerziteta Edit Kovan u Australiji razvili su posebnu kombinaciju dijetetskih vlakana koja je u malom kliničkom ispitivanju poboljšala sastav crevne mikrobiote kod osoba sa sindromom iritabilnog creva (IBS), bez pogoršanja bolova u stomaku, nadutosti, dijareje ili zatvora. Otkriće je posebno značajno za pacijente koji se pridržavaju restriktivne ishrane kako bi ublažili tegobe.

Sindrom nervoznih creva je čest funkcionalni poremećaj digestivnog sistema, praćen bolovima u stomaku, nadutošću i promenama u pražnjenju creva. Simptome mogu da pogoršaju određene namirnice, stres, nedostatak sna i hormonske promene.

Jedan od načina za kontrolu tegoba jeste ishrana sa smanjenim unosom određenih šećera i drugih kratkolančanih ugljenih hidrata (FODMAP), koji se slabo apsorbuju u tankom crevu i fermentišu u debelom. Iako ovakav režim može da ublaži simptome, dugotrajno ograničavanje namirnica smanjuje unos vlakana i broj korisnih crevnih bakterija.

Dve vrste vlakana menjaju sastav mikrobiote

Istraživači su ispitali kombinaciju rezistentnog skroba iz kukuruza sa visokim sadržajem amiloze i psilijuma, rastvorljivih vlakana dobijenih iz ljuspica semena biljke Plantago ovata.

Psilijum je izvor rastvorljivih vlakana koja pomažu u regulisanju pražnjenja creva Foto: Shuterstock

Rezistentni skrob prolazi kroz tanko crevo nesvaren i dospeva u debelo crevo, gde ga bakterije fermentišu. Psilijum, prema pretpostavci naučnika, usporava ovaj proces i omogućava da skrob dospe u udaljenije delove debelog creva, čime se podstiče stvaranje korisnih bakterijskih metabolita.

Rezultati su pokazali značajne promene u sastavu crevnih bakterija, bez pojačanog stvaranja gasova i pogoršanja digestivnih simptoma. Učesnici su prijavili i smanjenje anksioznosti povezane sa crevnim tegobama.

- Godinama znamo da ishrana sa malo FODMAP ugljenih hidrata ublažava simptome, ali istovremeno može da smanji broj korisnih bakterija i unos vlakana. Želeli smo da pronađemo način da očuvamo zdravlje creva tokom takvog režima ishrane - objašnjava dr Tina Jan, vodeća autorka istraživanja.