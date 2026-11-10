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Rane koje ne zarastaju duže od dve nedelje, promene boje sluzokože i neobične kvržice u ustima zahtevaju pregled kod lekara ili stomatologa.

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Rane koje ne zarastaju, bele ili crvene mrlje i neobične kvržice mogu biti rani znaci bolesti. Važno je prepoznati promene i na vreme potražiti lekarsku pomoć.

Rak usne duplje može se razvijati postepeno, a prvi simptomi često su toliko blagi da ih je lako zanemariti. Rane koje ne zarastaju, promene boje sluzokože ili male kvržice u ustima mogu biti rani znaci bolesti. Posebnu pažnju treba obratiti na promene koje traju duže od dve nedelje.

Prvi znaci mogu biti gotovo neprimetni

Jedan od mogućih ranih simptoma je rana ili čir koji ne zarasta. Može ličiti na aftu, ali postoje razlike. Afte su obično bolne i nestaju u roku od dve nedelje, dok maligne lezije u početku često ne bole i mogu se vremenom uvećavati. Ispod njih se ponekad može napipati mala kvržica.

Promene boje sluzokože mogu ukazivati na:

Leukoplakiju – bele mrlje ili zadebljanje sluzokože

– bele mrlje ili zadebljanje sluzokože Eritroplakiju – crvene promene na sluzokoži

– crvene promene na sluzokoži Eritroleukoplakiju – kombinaciju crvenih i belih promena

Ove promene ne znače nužno da je reč o raku, ali ih ne treba ignorisati. Eritroplakija je posebno značajna jer je često povezana sa malignim promenama.

Ostali rani simptomi mogu biti zadebljanje desni ili unutrašnjosti obraza, hrapavost sluzokože, peckanje ili utrnulost jezika i usana, kao i osećaj da je nešto zaglavljeno u grlu.

Kako prepoznati uznapredovali rak usne duplje?

Kako bolest napreduje, mogu se pojaviti veće izrasline koje menjaju oblik usta ili vilice i otežavaju govor, žvakanje i gutanje.

Ove promene ne znače nužno da je reč o raku, ali ih ne treba ignorisati Foto: Shutterstock

Mogući simptomi su:

Dugotrajan bol u ustima

Utrnulost ili peckanje usana, jezika ili vilice

Teškoće sa žvakanjem i gutanjem

Promene glasa ili nejasan govor

Rasklaćeni zubi ili proteze koje više ne odgovaraju

Uvećani limfni čvorovi na vratu ili ispod vilice

Teškoće pri otvaranju usta

Dugotrajan bol u uhu bez znakova upale

U uznapredovalim slučajevima mogu se javiti i umor i neobjašnjiv gubitak težine.

Gde se najčešće javlja rak usne duplje?

Maligne promene mogu se razviti na različitim mestima u ustima. Najčešće zahvataju:

jezik

usne

desni

unutrašnju stranu obraza

tvrdo nepce

pod usta, ispod jezika

Zato je važno pregledati celu usnu duplju, a ne samo delove koji su lako vidljivi.

Bolesti desni su upale desni koje mogu izazvati krvarenje, bol i gubitak zuba. Foto: Shutterstock

Kako se obavlja samopregled usne duplje?

Redovni stomatološki pregledi su važni, ali i sami možete pratiti promene. Američko udruženje oralnih i maksilofacijalnih hirurga preporučuje mesečne samopreglede uz ogledalo i dobro osvetljenje.

Tokom pregleda:

Uklonite proteze i druge uklonjive aparate.

Pregledajte usne, desni i unutrašnjost obraza.

Proverite nepce i sve strane jezika.

Obratite pažnju na rane, kvržice, zadebljanja i promenu boje.

Opipajte vrat i područje ispod vilice zbog mogućih otoka i kvržica.

Samopregled ne može zameniti pregled kod stomatologa ili lekara, ali može pomoći u ranom otkrivanju promena.

Nije svaka promena znak raka

Afte, herpes, oralna kandidijaza, bradavice, fibromi i oralni lihен planus mogu izazvati promene koje liče na maligne. Bele mrlje mogu nastati i zbog dugotrajne iritacije sluzokože, na primer oštrim zubom ili neodgovarajućom protezom.

Afte, herpes, oralna kandidijaza, bradavice, fibromi i oralni lihен planus mogu izazvati promene koje liče na maligne. Foto: Shutterstock

Ipak, ako rana, kvržica ili promena boje ne nestane u roku od dve nedelje, potrebno je posetiti lekara ili stomatologa. Isto važi za uporan bol, krvarenje bez jasnog uzroka, utrnulost, otežano gutanje i promuklost.

Ukoliko postoji sumnja na malignu promenu, lekar može preporučiti biopsiju, odnosno uzimanje uzorka tkiva radi analize.