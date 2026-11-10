Rak usne duplje u početku ne boli: Prepoznajte prve simptome koje mnogi zanemaruju
Rane koje ne zarastaju, bele ili crvene mrlje i neobične kvržice mogu biti rani znaci bolesti. Važno je prepoznati promene i na vreme potražiti lekarsku pomoć.
Rak usne duplje može se razvijati postepeno, a prvi simptomi često su toliko blagi da ih je lako zanemariti. Rane koje ne zarastaju, promene boje sluzokože ili male kvržice u ustima mogu biti rani znaci bolesti. Posebnu pažnju treba obratiti na promene koje traju duže od dve nedelje.
Prvi znaci mogu biti gotovo neprimetni
Jedan od mogućih ranih simptoma je rana ili čir koji ne zarasta. Može ličiti na aftu, ali postoje razlike. Afte su obično bolne i nestaju u roku od dve nedelje, dok maligne lezije u početku često ne bole i mogu se vremenom uvećavati. Ispod njih se ponekad može napipati mala kvržica.
Promene boje sluzokože mogu ukazivati na:
- Leukoplakiju – bele mrlje ili zadebljanje sluzokože
- Eritroplakiju – crvene promene na sluzokoži
- Eritroleukoplakiju – kombinaciju crvenih i belih promena
Ove promene ne znače nužno da je reč o raku, ali ih ne treba ignorisati. Eritroplakija je posebno značajna jer je često povezana sa malignim promenama.
Ostali rani simptomi mogu biti zadebljanje desni ili unutrašnjosti obraza, hrapavost sluzokože, peckanje ili utrnulost jezika i usana, kao i osećaj da je nešto zaglavljeno u grlu.
Kako prepoznati uznapredovali rak usne duplje?
Kako bolest napreduje, mogu se pojaviti veće izrasline koje menjaju oblik usta ili vilice i otežavaju govor, žvakanje i gutanje.
Mogući simptomi su:
- Dugotrajan bol u ustima
- Utrnulost ili peckanje usana, jezika ili vilice
- Teškoće sa žvakanjem i gutanjem
- Promene glasa ili nejasan govor
- Rasklaćeni zubi ili proteze koje više ne odgovaraju
- Uvećani limfni čvorovi na vratu ili ispod vilice
- Teškoće pri otvaranju usta
- Dugotrajan bol u uhu bez znakova upale
U uznapredovalim slučajevima mogu se javiti i umor i neobjašnjiv gubitak težine.
Gde se najčešće javlja rak usne duplje?
Maligne promene mogu se razviti na različitim mestima u ustima. Najčešće zahvataju:
- jezik
- usne
- desni
- unutrašnju stranu obraza
- tvrdo nepce
- pod usta, ispod jezika
Zato je važno pregledati celu usnu duplju, a ne samo delove koji su lako vidljivi.
Kako se obavlja samopregled usne duplje?
Redovni stomatološki pregledi su važni, ali i sami možete pratiti promene. Američko udruženje oralnih i maksilofacijalnih hirurga preporučuje mesečne samopreglede uz ogledalo i dobro osvetljenje.
Tokom pregleda:
- Uklonite proteze i druge uklonjive aparate.
- Pregledajte usne, desni i unutrašnjost obraza.
- Proverite nepce i sve strane jezika.
- Obratite pažnju na rane, kvržice, zadebljanja i promenu boje.
- Opipajte vrat i područje ispod vilice zbog mogućih otoka i kvržica.
Samopregled ne može zameniti pregled kod stomatologa ili lekara, ali može pomoći u ranom otkrivanju promena.
Nije svaka promena znak raka
Afte, herpes, oralna kandidijaza, bradavice, fibromi i oralni lihен planus mogu izazvati promene koje liče na maligne. Bele mrlje mogu nastati i zbog dugotrajne iritacije sluzokože, na primer oštrim zubom ili neodgovarajućom protezom.
Ipak, ako rana, kvržica ili promena boje ne nestane u roku od dve nedelje, potrebno je posetiti lekara ili stomatologa. Isto važi za uporan bol, krvarenje bez jasnog uzroka, utrnulost, otežano gutanje i promuklost.
Ukoliko postoji sumnja na malignu promenu, lekar može preporučiti biopsiju, odnosno uzimanje uzorka tkiva radi analize.
Najvažnije je ne čekati da se pojavi bol. Rak usne duplje u početku može biti bezbolan, zbog čega su prepoznavanje neobičnih promena i pravovremeni pregled posebno važni za rano postavljanje dijagnoze.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs