Hrana je često izvor utehe, deo druženja i zadovoljstva. Ponekad je, posle zaista napornog dana, sasvim normalno pojesti nešto što će nam pomoći da se osećamo bolje. Problem nastaje kada hrana postane glavni način suočavanja sa stresom i neprijatnim emocijama.

Ako primetite da često jedete kada ste uznemireni, umesto kada ste zaista gladni, pokušajte da sebi postavite sledeća pitanja:

- Da li sam zaista gladan?

- Da li sam umoran?

- Da li sam pod stresom?

- Da li mi je dosadno?

- Da li mi je potrebna uteha, odvraćanje pažnje, bliskost sa nekim ili odmor?

Odgovori mogu da vam pomognu da bolje prepoznate svoje potrebe i razlikujete fizičku glad od emocionalne potrebe za hranom.