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Lenja creva su stanje usporenog rada debelog creva koje dovodi do hroničnog zatvora, nadutosti i nelagodnosti, a najčešće se ublažava promenama životnih navika

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Grčevi u stomaku mogu da budu posledica nakupljanja gasova, infekcija ili različitih bolesti organa za varenje. Iako su najčešće prolazni, jaki, učestali ili dugotrajni bolni grčevi mogu da ukažu na zdravstveni problem koji zahteva lekarski pregled.

Grčevi u stomaku česta su tegoba koja ima različite uzroke. Posledica su načina ishrane i nakupljanja gasova, ali mogu biti povezani sa infekcijama ili hroničnim bolestima organa za varenje.

Gasovi

Gasovi u crevima normalan su deo procesa varenja. Međutim, prekomerno nakupljanje gasova dovodi do neprijatne nadutosti, osećaja pritiska i bolova sličnih grčevima.

Veća količina gasova može da se javi nakon konzumiranja teško svarljivih namirnica, posebno hrane bogate vlaknima. Brza konzumacija hrane, razgovor tokom obroka i gutanje vazduha takođe mogu da doprinesu ovom problemu.

Stomačni virus

Gastroenteritis, poznat i kao stomačni grip, jeste zdravstveni problem koji nema veze sa sezonskim gripom. Reč je o zapaljenju sluzokože želuca i creva koje najčešće izazivaju virusi, poput norovirusa i rotavirusa. Uzročnici mogu biti i bakterije, paraziti ili određene hemijske supstance.

Pored grčeva u stomaku, moguće je da dođe do povraćanja i dijareje. Bolest se najčešće povlači spontano. Lekari savetuju odmor, dovoljan unos tečnosti i, u pojedinim slučajevima, probiotike.

Uzročnici mogu biti i bakterije, paraziti ili određene hemijske supstance. Foto: Shutterstock

Trovanje hranom

Trovanje hranom je oblik gastroenteritisa i posledica konzumiranja hrane ili vode kontaminirane bakterijama ili virusima. Najčešći simptomi su grčevi u stomaku, dijareja, povraćanje, povišena telesna temperatura, osećaj jeze i umora. Tegobe mogu da se jave ubrzo nakon obroka, ali i nekoliko dana kasnije.

Većina slučajeva prolazi u roku od nekoliko dana, mada pojedine infekcije mogu zahtevati medicinsku pomoć.

Intolerancija na hranu ili alergija na namirnice

Pojedine osobe imaju preosetljivost na određene namirnice, poput mlečnih proizvoda, pšenice, orašastih plodova i školjki. Kod intolerancije na hranu organizam ne može pravilno da svari ili obradi određene sastojke. Kod alergije na hranu imunski sistem prepoznaje određenu supstancu kao pretnju i reaguje na nju.

Oba stanja se manifestuju grčevima u stomaku i dijarejom. Ipak, alergijska reakcija na određenu hranu je mnogo ozbiljnije stanje koje može da zahteva hitnu medicinsku pomoć zbog otežanog gutanja i disanja.

Kod alergije na hranu imunski sistem prepoznaje određenu supstancu kao pretnju i reaguje na nju. Foto: Shutterstock

Divertikulitis

Divertikulitis je zapaljenje ili infekcija malih izbočina, „džepića”, na zidu digestivnog trakta, koje se nazivaju divertikuli.

Najčešći simptom je bol u levoj strani stomaka, a mogu se javiti i grčevi, povišena temperatura, mučnina, povraćanje i drhtavica. Lečenje zavisi od težine bolesti i može uključivati prilagođenu ishranu i primenu antibiotika.

Sindrom iritabilnog creva

Sindrom iritabilnog creva je poremećaj funkcije organa za varenje. Karakteriše se bolovima i osećajem nelagode u stomaku, kao i promenama u načinu pražnjenja creva.

Grčevi su čest simptom. Mogu ih pratiti dijareja, zatvor ili smenjivanje ova dva problema, nadutost, gasovi i prisustvo sluzi u stolici. Iako tegobe mogu biti bolne i značajno uticati na svakodnevni život, sindrom iritabilnog creva ne izaziva ozbiljna oštećenja creva.

Sindrom iritabilnog creva je poremećaj funkcije organa za varenje. Foto: Shutterstock

Zapaljenske bolesti creva

Zapaljenske bolesti creva obuhvatajuKronovu bolest i ulcerozni kolitis. Oba oboljenja izazivaju hronično zapaljenje i oštećenje digestivnog trakta.

Grčevi u stomaku jedan su od najčešćih simptoma. Kronovu bolest često prate dijareja i gubitak telesne težine, dok je za ulcerozni kolitis karakteristična dijareja sa primesama krvi ili sluzi.

Kako da ublažite grčeve u stomaku?

Način ublažavanja tegoba zavisi od uzroka grčeva u stomaku. Ako su grčevi posledica gasova i nadutosti, tegobe prestaju nakon pražnjenja creva. Kod gastroenteritisa preporučuju se odmor, dovoljan unos tečnosti i lagana ishrana.

Ukoliko je uzrok intolerancija na određenu namirnicu, može pomoći ograničavanje ili izbegavanje hrane koja izaziva simptome. Kod alergije je neophodno potpuno izbegavanje alergena, uz savetovanje sa lekarom.

Kod divertikulitisa lekar može preporučiti ishranu zasnovanu na bistrim tečnostima i, kada je potrebno, antibiotike. Važno je da se lekovi protiv bolova ne uzimaju na svoju ruku. Pojedini nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu da pogoršaju stanje.

Ako su grčevi posledica sindroma iritabilnog creva ili zapaljenskih bolesti creva, neophodno je lečenje i praćenje zdravstvenog stanja uz stručnu pomoć. Terapija može uključivati promene u ishrani i primenu lekova.

Važno je da se lekovi protiv bolova ne uzimaju na svoju ruku. Foto: Shutterstock

Kada je potreban pregled zbog grčeva u stomaku?

Grčevi u stomaku najčešće nisu znak ozbiljnog oboljenja. Ipak, ako se često ponavljaju ili traju duže od 24 sata, potrebno je obratiti se lekaru.

Lekarski pregled je posebno važan ako se uz grčeve jave:

- Povišena telesna temperatura.

- Nadutost koja traje duže od dva dana.

- Dijareja koja traje duže od pet dana.

- Dugotrajan gubitak apetita.

Odmah potražite medicinsku pomoć ako imate bolove u stomaku i trudni ste, ako je stomak izrazito bolan na dodir, ako ste nedavno zadobili povredu stomaka ili ne možete da ispraznite creva, naročito ako se istovremeno javlja povraćanje.