Objašnjenje se temelji na pojavi koja se naziva termogeneza. To je stručni naziv za proces tokom kojeg se telo zagreva nakon obroka

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Iako ih savremena medicina uglavnom ne potvrđuje, pojedini tradicionalni načini lečenja su i danas aktuelni. „Jedite kada ste prehlađeni, a gladujte ako imate temperaturu” zdravstvena je preporuka iz rečnika engleskog leksikografa Džona Vitalsa (John Withals) iz 1574. godine.

Njegov savet, koji glasi da je „gladovanje odličan lek protiv povišene temperature”, odoleo je zubu vremena u nekim delovima Evrope. Koliko je u skladu sa savremenim medicinskim preporukama objašnjava lekar opšte medicine Sajmon Hods (Simon Hodes).

Termogeneza

Ova preporuka zasniva se na starim verovanjima i teorijama prema kojima bi trebalo da više jedete ako ste prehlađeni, a manje ili nikako ako imate povišenu telesnu temperaturu.

Objašnjenje se temelji na pojavi koja se naziva termogeneza. To je stručni naziv za proces tokom kojeg se telo zagreva nakon obroka, jer se metabolizam ubrzava kako bi svario unetu hranu.

Ako vam je dodatno hladno kada ste prehlađeni, logično je pomisliti da bi dodatno zagrevanje organizma, na primer konzumiranjem tople hrane, moglo da prija. S druge strane, dodatno zagrevanje tela nakon obroka nije poželjno ako već imate povišenu telesnu temperaturu.

Ako se osećate dovoljno dobro, trebalo bi da pokušate da jedete i pijete kao i obično. Foto: Shutterstock

Da li je potrebno malo više da jedete ako ste prehlađeni?

Unos kvalitetnih namirnica može da doprinese pravilnom funkcionisanju imunskog sistema dok se organizam bori protiv infekcije. Bitno je da pacijent ima kvalitetne obroke i da unosi dovoljno tečnosti, podvlače lekari.

- Ako se osećate dovoljno dobro, trebalo bi da pokušate da jedete i pijete kao i obično. Neka vam apetit bude glavni pokazatelj zdravstvenog stanja - savetuje dr Hods.

Da li da gladujem ako imam povišenu temperaturu?

Nikako, kaže dr Hods. Namerno izgladnjivanje nikada nije dobra ideja, a naročito ne kada ste bolesni.

- Naprotiv, u takvim okolnostima trebalo bi da vodite računa o tome da unosite dovoljno kalorija i dosta tečnosti. Razlog je jednostavan: povišena telesna temperatura ubrzava metabolizam i istovremeno povećava unutrašnju temperaturu organizma. Zbog toga telo troši više kalorija i gubi više tečnosti, pa je nadoknada izgubljene energije i tečnosti od ključnog značaja - naglašava dr Hods.

Posebno je važno piti dovoljno tečnosti jer organizam, usled povišene temperature, može lako da dehidrira.

Piletina obezbeđuje proteine i gvožđe, bitne za normalan rad imunskog sistema Foto: Shutterstock

Koje namirnice se savetuju ako ste prehlađeni ili imate visoku temperaturu?

Tradicionalna pileća supa, pa čak i obična bistra supa, i dalje je jedan od najboljih izbora za ishranu tokom bolesti, kaže dr Hods. Ovaj obrok sprečava dehidrataciju, sadrži hranljive materije i antioksidanse koji mogu da pomognu organizmu tokom oporavka, navodi doktor.

Piletina obezbeđuje proteine i gvožđe, bitne za normalan rad imunskog sistema. Povrće koje se dodaje u supu takođe obogaćuje obrok korisnim hranljivim materijama.

Osim toga, toplota supe i para iz supe mogu da ublaže bol u grlu i doprinesu razređivanju i lakšem izbacivanju nagomilane sluzi.

- Pileća supa ili bujon jednostavno čine da se osećate bolje. Čak i ako nemate naročit apetit, nekoliko malih gutljaja može istovremeno da vam obezbedi potrebnu tečnost i hranljive materije - kaže dr Hods.

Stručnjaci savetuju i adekvatan unos voća i povrća bogatog vitaminom C, biljne čajeve koji umiruju i hidriraju telo. Jedite i namirnice koje vam prijaju, ipak, izbegavajte masnu i prženu hranu, jer može da izazove probleme sa varenjem.

Stručnjaci savetuju i adekvatan unos voća i povrća bogatog vitaminom C, Foto: Shutterstock

Šta ako nemate apetit?

Prehlada i povišena telesna temperatura mogu da umanje apetit. Ako nekoliko dana ne možete da jedete uobičajene obroke, nema razloga za preteranu zabrinutost. Ipak, važno je da unosite dovoljno tečnosti.

- Organizam ima određene rezerve, pa kratkotrajan gubitak apetita obično nije razlog za zabrinutost. Ipak, pokušajte da jedete koliko možete i obavezno vodite računa o dovoljnom unosu tečnosti - kaže doktor.