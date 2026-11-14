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Intenzivan bol je posledica delovanja žučnih kamenaca, zapaljenja žučne kese ili infekcije

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Jak bol u žučnoj kesi, naročito ako se javi iznenada ili traje nekoliko sati, stanje je koje zahteva pažnju, nekada i hitno reagovanje. Žučna kesa je mali organ kruškolikog oblika, smešten u gornjem desnom delu trbušne duplje, ispod jetre. Njena osnovna funkcija je skladištenje žuči, tečnosti koja učestvuje u varenju masti. Žučni kamenci su česti, a mogu da blokiraju normalan protok žuči iz žučne kese, dovedu do jakih bolova i problema s varenjem.

Kako da sprečite komplikacije?

Jak bol u žučnoj kesi nekada je mnogo ozbiljniji problem od prolaznih smetnji u varenju. Intenzivan bol je posledica delovanja žučnih kamenaca, zapaljenja žučne kese ili infekcije. Stanja poput akutnog holecistitisa, odnosno akutnog zapaljenja žučne kese, mogu se pogoršati ukoliko se ne leče na vreme.

Intenzivan bol u gornjem delu stomaka, povišena telesna temperatura, povraćanje, žutica i dugotrajne tegobe mogu biti znak zapaljenja žučne kese ili začepljenja žučnih kanala.

Pravovremeno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće lečenje mogu značajno da smanje rizik od komplikacija i spreče dalje pogoršanje zdravstvenog stanja.

Problemi sa žučnom kesom često počinju blagim simptomima nakon obroka, ali rano prepoznavanje znakova može sprečiti ozbiljne komplikacije Foto: Shutterstock

Koji su najčešći simptomi napada žučne kese?

Kada žučni kamen blokira žučni kanal, najčešće se javljaju karakteristični simptomi napada žučne kese.

Najčešći simptomi su iznenadan bol u stomaku - javlja se u gornjem desnom delu stomaka i može biti veoma intenzivan. Bol nakon obroka, naročito posle konzumiranja masne hrane. Bol koji se širi u leđa ili prema desnoj lopatici. Pacijenti se žale i na mučninu i povraćanje, bolnu osetljivost gornjeg desnog dela stomaka, nadutost i otežano varenje.

Ovakve tegobe mogu da traju od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Kada jak bol u žučnoj kesi postaje hitno stanje?

Ako je bol intenzivan i dugotrajan, potrebno je razmotriti mogućnost zapaljenja žučne kese, infekcije ili začepljenja žučnih kanala.

Odmah se obratite lekaru ako jak bol u stomaku traje nekoliko sati, ako uz bol imate i povišenu telesnu temperaturu, žućkastu prebojenost kože i beonjača, odnosno žuticu.

Razlozi za hitan pregled su i učestala mučnina i ponavljano povraćanje, tamniji urin i svetlija stolica nego inače.

Zašto dolazi do upale žučne kese?

Zapaljenje žučne kese naziva se holecistitis. Najčešće nastaje, u skoro 90 odsto slučajeva, kada žučni kamen blokira cistični kanal ili vrat žučne kese, zbog čega žuč ne može normalno da otiče iz žučne kese.

Mogući uzroci su bakterijska infekcija i poremećeno pražnjenje žučne kese, odnosno otežano oticanje žuči.

Lekari navode i da određene bolesti mogu da izazovu upalu žučne kese iako nema žučnih kamenaca. Akutni holecistitis zahteva hitnu medicinsku procenu i lečenje jer nelečeno stanje može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Razlozi za hitan pregled su i učestala mučnina i ponavljano povraćanje Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuje jak bol u žučnoj kesi?

Dijagnostika se uglavnom zasniva na analizi simptoma, podacima o ranijim bolestima, fizikalnom pregledu i dodatnim dijagnostičkim procedurama.

U zavisnosti od kliničke slike, lekar može preporučiti:

Ultrazvučni pregledkoji omogućava otkrivanje žučnih kamenaca, zadebljanja zida žučne kese i znakova zapaljenja.

Analize krvi, ukazuju na prisustvo infekcije ili zapaljenskog procesa u organizmu.

Testovi funkcije jetre, služe za procenu rada jetre i otkrivanje mogućih poremećaja.

Nekad će biti potrebne i dodatne metode snimanja, poput kompjuterizovane tomografije (CT) i drugih dijagnostičkih procedura.

Pravovremena dijagnoza omogućava lekarima da procene težinu oboljenja i odaberu odgovarajući način lečenja.

Ultrazvučni pregled omogućava otkrivanje žučnih kamenaca, zadebljanja zida žučne kese i znakova zapaljenja. Foto: Profimedia

Koje su mogućnosti lečenja jakog bola u žučnoj kesi?

Izbor terapije zavisi od osnovnog uzroka tegoba, stepena zapaljenja i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Najčešće se koriste lekovi za ublažavanje bolova i drugi preparati koje propiše lekar. Antibiotici se koriste kada postoji sumnja na bakterijsku infekciju. Kod akutnog holecistitisa nekada je neophodno i bolničko lečenje.