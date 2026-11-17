Rak želuca može da se javi i kod mlađih osoba, a uporni digestivni simptomi, poput nadimanja, gorušice i nelagodnosti u stomaku, zahtevaju lekarski pregled

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Uprkos medicinskom napretku, mnogi pacijenti i dalje imaju pogrešne predstave o bolestima digestivnog sistema, što može opasno da odloži postavljanje dijagnoze.

Novembar se širom sveta obeležava kao Mesec svesti o raku želuca, ali uprkos naporima stručnjaka da edukuju javnost, mnogi ljudi i dalje veruju u opasne dezinformacije. Lekari upozoravaju da se rani simptomi, poput lošeg varenja, nadimanja i nelagodnosti u stomaku, često pripisuju običnoj gorušici, što može da dovede do kasnog otkrivanja bolesti.

Jedan od najrasprostranjenijih mitova jeste da rak želuca pogađa samo starije osobe. Iako se rizik zaista povećava sa godinama, bolest se može javiti i kod mlađih odraslih osoba, u dvadesetim i tridesetim godinama. Kod njih je češći takozvani difuzni tip raka, koji se širi kroz zid želuca i teže se otkriva tokom ranih endoskopskih pregleda.

Lažna verovanja

Još jedna uobičajena zabluda odnosi se na uzroke bolesti. Mnogi pacijenti pogrešno veruju da konzumiranje začinjene hrane izaziva rak. Iako čili i druge začinjene namirnice mogu da pogoršaju postojeće tegobe, poput gorušice, stvarni rizici povezani sa ishranom uključuju čestu konzumaciju hrane konzervisane soljenjem i dimljene hrane.

Infekcija bakterijom Helikobakter pilori i pušenje takođe su važni faktori rizika.

Uporna gorušica ne treba da se zanemaruje niti mesecima leči na svoju ruku, jer ponekad može ukazivati na ozbiljniji problem sa organima za varenje Foto: Shutterstock

Slično tome, na internetu se često širi mit da beli luk sprečava ili leči rak. Iako određena jedinjenja iz belog luka pokazuju korisna svojstva u laboratorijskim uslovima, ne postoje klinički dokazi na ljudima koji potvrđuju da konzumiranje sirovog belog luka može da izleči tumore.

Pored toga, pacijenti često odlažu preglede jer veruju da rane faze raka uvek izazivaju jake bolove. To nije tačno, jer bolest u početku može da bude praćena samo osećajem rane sitosti ili blagim umorom.

Konačno, strah od medicinskih procedura podstiče još jedan mit – da će biopsija izazvati širenje raka po celom telu. Onkolozi naglašavaju da uzimanje malog uzorka tkiva endoskopom ne podstiče širenje maligne bolesti. Ova procedura je neophodna za potvrdu dijagnoze i planiranje odgovarajućeg lečenja.

Zbog svih ovih zabluda, lekari pozivaju građane da višemesečnu gorušicu ne leče isključivo tabletama iz apoteke, već da potraže medicinsku pomoć, naročito ako primete upozoravajuće znake poput neobjašnjivog gubitka težine, ponovljenog povraćanja ili otežanog gutanja hrane.

Da li nervoza ima uticaja?

Još jedan čest mit sa kojim se onkolozi redovno susreću jeste verovanje da svakodnevna nervoza i dugotrajan stres direktno izazivaju rak želuca. Iako stres može negativno da utiče na opšte zdravlje i pogorša simptome gastritisa, medicinske studije nisu pronašle direktnu vezu između psihološke napetosti i nastanka ove maligne bolesti.

Analiza je pokazala je da je infekcija bakterijom H. pylori povezana sa približno 22 odsto slučajeva raka debelog creva Foto: Shutterstock

Razvoj raka želuca rezultat je složenog međudejstva genetskih faktora i faktora životne sredine, a ne same nervoze. Pored toga, važno je razbiti i mit da dijagnoza raka želuca automatski predstavlja smrtnu presudu.

Stručnjaci naglašavaju da se rak, ukoliko se otkrije u ranoj fazi, može uspešno ukloniti hirurškim putem. U takvim slučajevima petogodišnja stopa preživljavanja dostiže oko 90 odsto. Čak i u uznapredovalim fazama, savremene terapije, poput hemioterapije i imunoterapije, mogu značajno da pomognu u kontroli rasta tumora i produženju života pacijenata uz očuvanje njegovog kvaliteta.