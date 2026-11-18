Pojedine osobe osećaju nagon za mokrenjem čak i kada čuju zvuk tekuće vode

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Preaktivna mokraćna bešika je iznenadna i jaka potreba za mokrenjem, koja se javlja često, tokom dana i noći. Ovo je stanje u kojem se mišić zida bešike kontrahuje prečesto ili u pogrešno vreme, čak i kada bešika nije puna. Iznenadan i jak nagon za mokrenjem, koji je teško ili nemoguće odložiti, učestalo mokrenje (obično više od osam puta u roku od 24 sata), buđenje noću radi mokrenja i nevoljno isticanje urina najčešće su tegobe.

Lekari primećuju da je dodatni problem i činjenica da mnogi pacijenti i ne traže lekarsku pomoć, čak i kada im tegobe značajno otežavaju svakodnevicu. Kod nekih ljudi potreba za mokrenjem može se javiti čak i neposredno nakon odlaska u toalet. Pojedine osobe osećaju nagon za mokrenjem čak i kada čuju zvuk tekuće vode. Zbog svega navedenog, ovo stanje često je praćeno i naučno nepotvđenim zabludama. Veruje se da je sve deo starenja ili da se sve leči samo operacijom.

Preaktivna mokraćna bešika normalan je deo starenja

Lekari kažu da ovo nije tačno. Iako se učestalost ovog problema povećava s godinama, preaktivna mokraćna bešika nije neizbežna posledica starenja. Simptomi se, prema nekim podacima, javljaju i kod oko 17 odsto žena uzrasta od 18 do 40 godina.

Problem će nestati ako pijem manje tečnosti

Ni ovo nije tačno. Premali unos tečnosti može dovesti do toga da mokraća postane koncentrovanija, što može dodatno da nadraži bešiku i pojača potrebu za mokrenjem. Koncentrovana mokraća takođe može pogodovati razmnožavanju bakterija.

Dodatni odlasci u toalet, čak i kada ne postoji stvarna potreba, nisu uvek korisni. Foto: Shutterstock

Preaktivna mokraćna bešika leči se samo operacijom

Postoje različiti načini lečenja i ublažavanja simptoma, dok se hirurški zahvati uglavnom razmatraju tek kod težih slučajeva, kada druge metode ne daju rezultate, napominju lekari.

Za svaki slučaj, češće odlazim u toalet

Dodatni odlasci u toalet, čak i kada ne postoji stvarna potreba, nisu uvek korisni. Cilj je, kada je to moguće, postepeno navikavanje bešike da duže zadržava mokraću.

Samo žene imaju ovaj problem

I muškarci mogu imati preaktivnu mokraćnu bešiku. Iako ređe traže lekarsku pomoć zbog ovih tegoba, nakon 60. godine ovaj problem postaje češći kod muškaraca.

Simptomi se mogu razlikovati kod muškaraca i žena zbog anatomskih razlika. Žene češće imaju problem sa zadržavanjem mokraće, dok muškarci mogu imati više teškoća prilikom pražnjenja bešike.

Noćno mokrenje može biti povezano sa večernjim navikama, lekovima ili zdravstvenim problemima, pa promene u načinu života i pravovremena provera uzroka mogu pomoći da se san poboljša Foto: Shutterstock

Urinarna inkontinencija i preaktivna mokraćna bešika

Nevoljno oticanje mokraće prilikom kijanja, kašljanja, smejanja, ustajanja, hodanja ili saginjanja karakteristično je za stresnu urinarnu inkontinenciju, a ne za preaktivnu mokraćnu bešiku, navode stručnjaci.

Kod stresne urinarne inkontinencije ne postoji iznenadna i snažna potreba za mokrenjem, niti nužno učestalo mokrenje. Osobe sa ovim problemom najčešće izgube manju količinu mokraće prilikom fizičkog napora ili pokreta koji povećavaju pritisak u stomaku.

Faktori rizika

Infekcija mokraćnih puteva takođe je stanje koje može imati slične simptome. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Current Urology Reports, preaktivna mokraćna bešika ponekad se pogrešno dijagnostikuje kao infekcija mokraćnih puteva. Analiza urina i urinokultura mogu pomoći u razlikovanju ova dva stanja.

Razlika se može uočiti i u načinu na koji se simptomi razvijaju. Infekcije mokraćnih puteva obično nastaju naglo, sa izraženim tegobama, dok je preaktivna mokraćna bešika uglavnom hronično stanje koje traje duže.

Slične tegobe može izazvati i benigno uvećanje prostate, odnosno benigna hiperplazija prostate Foto: Promo

Bol je još jedan važan pokazatelj. Pečenje i bol tokom mokrenja česti su kod infekcija mokraćnih puteva, ali nisu karakteristični za preaktivnu mokraćnu bešiku. Kod infekcija se može javiti i zamućena mokraća ili prisustvo krvi u mokraći, što nije tipično za preaktivnu bešiku.

Slične tegobe može izazvati i benigno uvećanje prostate, odnosno benigna hiperplazija prostate. Ovo stanje javlja se kod muškaraca i može otežati protok mokraće. Karakteristični simptomi su otežan početak mokrenja, slab ili isprekidan mlaz, kao i kapanje mokraće nakon završetka mokrenja.

Povrede i bolesti kao uzrok

Preaktivna mokraćna bešika povezana je sa poremećajem rada detruzora, mišića zida mokraćne bešike. Ovaj mišić ima važnu ulogu u punjenju i pražnjenju bešike, a na poremećaj njegove funkcije mogu uticati i različite bolesti. Na primer, neurološka oboljenja, poput Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i moždanog udara, mogu uticati na nervne signale koji kontrolišu rad bešike.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi i drugi analgetici mogu biti povezani sa pojavom simptoma preaktivne mokraćne bešike. Foto: Shutterstock

Povrede ili operacije u predelu karlice i stomaka mogu oštetiti nerve koji učestvuju u kontroli mokrenja i dovesti do neprijatnih tegoba. Takođe, kamen u mokraćnoj bešici može doprineti pojavi simptoma. Maligna oboljenja, kao što su rak mokraćne bešike i rak prostate, mogu izazvati simptome slične onima koji se javljaju kod preaktivne bešike.

Određeni antidepresivi, sedativi, ACE inhibitori, blokatori kalcijumskih kanala, nesteroidni antiinflamatorni lekovi i drugi analgetici mogu biti povezani sa pojavom simptoma preaktivne mokraćne bešike.

Šta još može da izazove preaktivnu mokraćnu bešiku?