Otečene i crvene potkolenice mogu da ukazuju na srčanu slabost

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Koža je najveći organ ljudskog tela, ali u nekim situacijama i ogledalo dubljih zdravstvenih promena. Svrab, crvenilo, akne i neobične promene nekada mogu biti znaci ozbiljne bolesti, navodi dermatolog dr Vitni Haj.

Mnogobrojne kožne izrasline

Fibromi su izrasline koje nastaju iz vezivnog tkiva, najčešće na mestima gde dolazi do trenja kože, kao što su vrat i pazuh. Pojedinačni fibromi nisu neuobičajena pojava. Međutim, ako se jave u velikom broju, mogu biti jedan od znakova dijabetesa tipa 2.

Njihovom nastanku doprinosi faktor rasta sličan insulinu (IGF-1), protein koji učestvuje u regulaciji rasta ćelija. Ovaj protein može da podstakne prekomerno razmnožavanje ćelija kože, objašnjava dermatolog dr Rejčel Rejnolds.

Ostali simptomi dijabetesa tipa 2 su pojačana žeđ, usporeno zarastanje rana i povećan osećaj gladi.

Ostali simptomi dijabetesa tipa 2 su pojačana žeđ, usporeno zarastanje rana i povećan osećaj gladi. Foto: Shutterstock

Nagle i brojne akne

Akne su česte i u odraslom životnom dobu, ali ako se iznenada pojave ili postanu znatno izraženije nego ranije, mogu biti znak zdravstvenih tegoba. Akne mogu biti jedan od simptoma sindroma policističnih jajnika, hormonskog poremećaja koji, prema podacima Udruženja za podizanje svesti o sindromu policističnih jajnika, pogađa oko deset miliona žena širom sveta.

- Kada organizam proizvodi previše androgena, odnosno takozvanih muških polnih hormona, često dolazi i do pojačanog stvaranja akni. Lekar može posumnjati na sindrom policističnih jajnika ako se akne javljaju zajedno sa neredovnim menstrualnim ciklusima ili se pogoršavaju neposredno pred menstruaciju - objašnjava dr Rejnolds.

Neobičan osip

Uzrok novog osipa može biti sasvim bezazlena reakcija na novi deterdžent za veš. Dermatolog može pomoći da se utvrdi šta izaziva reakciju, a po potrebi i da testira kožu na kontaktne alergene.

Uzrok osipa može biti i ubod krpelja. Postoji nekoliko bolesti koje prenose krpelji, a koje se mogu ispoljiti karakterističnim promenama na koži. Obratite pažnju na ovakve promene ako ste boravili u prirodi, kampovali ili planinarili u područjima u kojima ima krpelja.

Uzrok novog osipa može biti sasvim bezazlena reakcija na novi deterdžent za veš Foto: Shutterstock

Osip nakon uzimanja novog leka

Uvođenje novog leka u terapiju ponekad može izazvati neželjene reakcije. Jedna od ozbiljnijih je redak sindrom preosetljivosti na lek, potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje se manifestuje osipom i zapaljenjem unutrašnjih organa, uključujući jetru, srce i pluća.

Prema podacima Američke akademije za alergiju, astmu i imunologiju, gotovo svaki lek može izazvati ovaj sindrom, ali se ovaj poremećaj najčešće povezuje sa upotrebom određenih antibiotika, lekova za giht i antiepileptika.

Osip se može javiti dve do osam nedelja nakon početka uzimanja leka. Posebno je važno obratiti pažnju ako je osip praćen povišenom telesnom temperaturom ili uvećanjem limfnih čvorova.

Neprestan svrab

Ako imate suvu kožu, naročito tokom zimskih meseci, moguće je da dođe do povremenog svraba. Međutim, ako redovna upotreba hidratantnih preparata ne pomogne, uporan svrab može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Svrab kože može biti povezan i sa određenim malignim bolestima, kao što su leukemija i limfom, ali i sa oboljenjima jetre i zatajenjem bubrega.

- Ako vas svrbi celo telo, ako je svrab intenzivan, iznenadan ili je toliko izražen da remeti san, trebalo bi da se obratite lekaru - savetuje dr Rejnolds. Obavezan pregled je potreban ako je svrab praćen noćnim znojenjem, povišenom telesnom temperaturom i nenamernim gubitkom telesne težine.

Ako vas svrbi celo telo, ako je svrab intenzivan, iznenadan ili je toliko izražen da remeti san, trebalo bi da se obratite lekaru Foto: Shutterstock

Nova pega na licu

Melanom je jedan od najopasnijih oblika raka kože, koji u početku može izgledati kao novonastala pega. Takva promena tokom prvih nekoliko nedelja ili meseci može da liči na običnu pegu, objašnjava dr Haj. Međutim, ako je reč o malignoj promeni, ona neće dugo zadržati taj izgled, već će nastaviti da se menja i raste.

Jedan od važnih znakova upozorenja jeste promena mladeža u veličini, obliku ili boji. To je slovo E u poznatom ABCDE pravilu za prepoznavanje sumnjivih promena na koži, a odnosi se na evoluciju, odnosno promenu izgleda mladeža tokom vremena.

Svaki sumnjivi mladež trebalo bi da pregleda dermatolog. Američka akademija za dermatologiju preporučuje i redovne samopreglede kože kod kuće. Važno je pregledati celo telo, uključujući dlanove, tabane i prostor između prstiju na nogama.

Ispod kože se javljaju bolne crvene kvržice

Iako na prvi pogled ne deluje da su creva i koža povezani, zapaljenske bolesti creva mogu da izazovu promene na koži. Jedna od njih je nodozni eritem, zapaljensko oboljenje koje se manifestuje pojavom bolnih crvenih čvorića ispod kože, najčešće na potkolenicama. Promene se nalaze dublje u koži i mogu biti veoma osetljive na dodir, objašnjava dr Rejnolds.

Nodozni eritem može se pojaviti tokom pogoršanja zapaljenskih bolesti creva, naročito kada su prisutni simptomi poput dugotrajnog proliva ili krvi u stolici.

Manje sumnjivi, blaži znaci koji mogu ukazivati na probleme sa jetrom su osip, svrab kože i crvenilo lica Foto: Shutterstock

Koža je crvena, a pojačano se znojite

Ako ne boravite u sauni ili veoma toplom okruženju, pojačano znojenje i crvenilo kože mogu biti znak pojačanog rada štitaste žlezde. Kod osoba sa hipertireozom, odnosno prekomernim lučenjem hormona štitaste žlezde, metabolizam je ubrzan. Moguće je da dođe do pojačanog znojenja, osećaja toplote i crvenila kože, čak i kada uopšte nije vruće.

Lekar bi trebalo da proveri postoje li i drugi simptomi koji mogu ukazivati na poremećaj rada štitaste žlezde, kao što su gubitak telesne težine i problemi sa spavanjem.

Otečene i crvene potkolenice

Kod osoba sa srčanom slabošću srce ne uspeva da dovoljno efikasno pumpa krv kroz telo. Zbog toga može doći do zadržavanja krvi i tečnosti u donjim delovima tela, naročito u nogama, objašnjava dr Haj.

- Jedan od znakova je oticanje potkolenica i članaka. Na zadržavanje tečnosti ponekad ukazuju i duboki tragovi koji ostaju na koži nakon skidanja čarapa. Srčana slabost češća je kod starijih osoba, ali oticanje nogu ne treba zanemarivati ni kod mlađih ljudi, posebno ako ga prate drugi simptomi koji mogu ukazivati na poremećaj rada srca - navodi doktor.

Na zadržavanje tečnosti ponekad ukazuju i duboki tragovi koji ostaju na koži nakon skidanja čarapa Foto: Shutterstock

Ispod kože se pojavljuju žućkaste kvržice

Ako primetite žućkaste izrasline ili čvoriće na zglobovima, šakama, stopalima ili u predelu zadnjice, moguće je da je reč o ksantomima. Ove promene su posledica nakupljanja masnoća, odnosno lipida, u koži, objašnjava dr Haj. Mogu ukazivati na povišen nivo holesterola ili drugih masnoća u krvi.

Ksantomi mogu biti povezani i sa dijabetesom, zapaljenjem pankreasa, pa čak i pojedinim malignim bolestima.

- Iako promene na koži ponekad mogu biti znak ozbiljnijih bolesti, naročito kada ih prate suvoća i svrab, ne treba odmah pomišljati na najgori mogući scenario - naglašava dr Haj.

Ako vas svrbi koža, pokušajte da je negujete odgovarajućim hidratantnim preparatom. Ukoliko se jave koprivnjača ili alergijski osip, od pomoći mogu biti antihistaminici ili kreme sa hidrokortizonom, uz savet farmaceuta ili lekara. Međutim, ako se tegobe ne povuku u kratkom roku ili se pogoršavaju, vreme je da potražite stručnu pomoć.

Ako vas svrbi koža, pokušajte da je negujete odgovarajućim hidratantnim preparatom Foto: Shutterstock

Kada obavezno da posetite lekara?

Nije svaka promena na koži razlog za zabrinutost. Ipak, ako se pojavi novi osip koji ne prolazi tokom jedne do dve nedelje ili ako promenu na koži prate bol, povišena telesna temperatura, gnojni sadržaj ili osećaj jeze, potrebno je da se obratite lekaru, savetuje dr Rejnolds.