Bol i zatezanje mogu da budu izraženiji pri savijanju ili potpunom opružanju kolena, kao i tokom dugog stajanja ili nošenja tereta

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Bekerova cista je izraslina ispunjena tečnošću koja se pojavljuje sa zadnje strane kolena, najčešće kao posledica upale ili povrede zgloba. Iako je uglavnom bezopasna i često prolazi sama od sebe, može da izazove bol, otok i otežano savijanje kolena. Posebnu pažnju zahtevaju slučajevi u kojima cista pukne, jer simptomi mogu da liče na duboku vensku trombozu.

Bekerova cista, poznata i kao poplitealna cista, nastaje kada se višak zglobne tečnosti nakuplja u prostoru iza kolena. Najčešći uzroci su artritis i povrede kolena, naročito one koje dovode do oštećenja zglobnih struktura. Češće se javlja kod osoba između 35 i 70 godina, sportista i ljudi čija su kolena izložena dugotrajnom opterećenju.

Simptomi Bekerove ciste

Najprepoznatljiviji znak je meka izbočina iza kolena, ali cista može da postoji i bez ikakvih tegoba. Kada se simptomi pojave, najčešće uključuju:

bol i ukočenost kolena

otežano savijanje noge

otok kolena, butine ili lista

osećaj pritiska iza kolena

Da li će se razviti bol najviše zavisi od toga da li cista pritiska krvni sud Foto: Shutterstock

Kada cista može da bude opasna

Ako se cista previše napuni tečnošću, može da pukne i izazove iznenadan, oštar bol u kolenu ili listu, oticanje potkolenice i osećaj kao da se tečnost sliva niz nogu. U retkim slučajevima moguće su komplikacije poput oštećenja nerava ili povećanog pritiska u mišićnim odeljcima potkolenice.

Pošto otok, bol i promena boje kože mogu da ukazuju i na krvni ugrušak, neophodan je hitan lekarski pregled kako bi se isključila duboka venska tromboza.

Kako se leči Bekerova cista

Dijagnoza se postavlja pregledom, a po potrebi ultrazvukom ili magnetnom rezonancom. Lečenje je prvenstveno usmereno na uzrok nakupljanja tečnosti u kolenu.

Dijagnoza se postavlja pregledom, najčešće ultrazvukom Foto: Shutterstock

U zavisnosti od tegoba, lekar može da preporuči odmor, hladne obloge, lekove protiv bolova i upale, fizikalnu terapiju ili kortikosteroidne injekcije. Ako ove mere ne pomognu, moguće je uraditi punkciju ciste, odnosno izvlačenje nakupljene tečnosti iglom, najčešće pod kontrolom ultrazvuka. Međutim, cista se može ponovo napuniti ako se ne otkloni njen uzrok. Operacija je retko potrebna i uglavnom se razmatra kod izraženih tegoba ili ozbiljnog oštećenja kolena.