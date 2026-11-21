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Bolovi u kolenima više nisu problem koji pogađa isključivo starije osobe. Lekari primećuju da se sa ovim tegobama sve češće javljaju i mlađi pacijenti. Dugotrajno sedenje, nedostatak fizičke aktivnosti, sportske povrede i nepravilno izvođenje vežbi mogu da dovedu do neprijatnog, a ponekad i onesposobljavajućeg bola u kolenu. Bez obzira na to da li se penjete uz stepenice, hodate, trčite ili dugo sedite, bolovi u kolenima mogu značajno da ometaju svakodnevni život.

Najveći zglob u ljudskom telu

Ali zbog čega mladi ljudi imaju bolove u kolenima iako su još u životnom dobu kada bi zglobovi trebalo da budu zdravi i funkcionalni?

Koleno je najveći i najopterećeniji zglob u ljudskom telu. Ono nosi težinu tela i omogućava nam hodanje, savijanje nogu, trčanje i skakanje. Nepravilno držanje tela, prekomerna telesna težina, oslabljeni mišići i preveliko opterećenje zgloba mogu negativno da utiču na zdravlje kolena.

Koji su najčešći uzroci bolova u kolenima kod mladih?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih se ove tegobe mogu javiti usled određenih aktivnosti ili zdravstvenih stanja.

Sedelački način života: Dugotrajno sedenje i nedostatak fizičke aktivnosti mogu dovesti do slabljenja mišića oko kolena, zbog čega se povećava opterećenje zgloba.

Prekomerna telesna težina: Prekomerna težina i gojaznost dodatno opterećuju kolenske zglobove, što može da izazove bol prilikom hodanja ili penjanja uz stepenice.

Sportske povrede: Bavljenje pojedinim sportovima, poput fudbala i košarke, kao i aktivnosti kao što su trčanje i dizanje tegova, mogu dovesti do oštećenja ligamenata, hrskavice ili mišića.

Bavljenje pojedinim sportovima, poput fudbala i košarke, kao i aktivnosti kao što su trčanje i dizanje tegova, mogu dovesti do oštećenja ligamenata Foto: Shutterstock

Nepravilno izvođenje vežbi: Pogrešna tehnika prilikom izvođenja čučnjeva ili dizanja velikih težina, kao i naglo povećavanje intenziteta treninga, mogu da oštete kolena.

Slabost mišića: Oslabljeni mišići natkolenice i kukova mogu negativno da utiču na stabilnost i funkciju kolena.

Nepravilno držanje tela: Nepravilan položaj tela tokom sedenja, stajanja i hodanja može negativno da utiče na položaj i pokretljivost kolenskog zgloba.

Ranije povrede: Prethodne povrede kolena mogu biti uzrok ponavljajućih bolova, ukočenosti ili nestabilnosti zgloba.

Ukoliko imate ovakve tegobe, savetuje se konsultacija sa ortopedom radi pregleda i procene stanja kostiju, zglobova i mišićno-koštanog sistema.

Prvi simptomi bolova u kolenima

Kako prepoznati kada je vreme da se zbog bolova u kolenu obratite lekaru? Simptomi se uglavnom razlikuju u zavisnosti od osnovnog uzroka tegoba.

Obratite pažnju na sledeće znake:

- Bol prilikom hodanja, trčanja i penjanja uz stepenice.

- Otok u predelu kolenskog zgloba.

- Ukočenost nakon dužeg sedenja.

- Otežano savijanje ili ispravljanje kolena.

- Krckanje u kolenu praćeno bolom.

- Osećaj nestabilnosti, kao da koleno popušta.

- Bol tokom vežbanja i bavljenja sportom.

Povremeni bol može da nestane nakon odmora, ali bol u kolenu koji traje ili se ponavlja zahteva lekarsku procenu.

Da li dugotrajno sedenje izaziva bolove u kolenima?

Da, dugotrajno sedenje može da izazove osećaj zategnutosti i doprinese slabljenju mišića kukova i nogu. Osim toga, zadržavanje tela u istom položaju tokom dužeg perioda može da pogorša već postojeće bolove u kolenima.

Dugotrajno sedenje može da izazove osećaj zategnutosti i doprinese slabljenju mišića kukova i nogu Foto: Shutterstock

Kako da sačuvamo zdravlje kolena?

Postoji nekoliko jednostavnih navika koje mogu doprineti očuvanju zdravlja kolenskih zglobova:

- Pravite kratke pauze za kretanje tokom radnog vremena.

- Izbegavajte dugotrajno sedenje.

- Redovno se istežite.

- Vodite računa o pravilnom položaju tela tokom sedenja.

- Redovno šetajte i bavite se fizičkom aktivnošću.

Lekari preporučuju i nekoliko dodatnih mera koje mogu pomoći u očuvanju zdravlja kolena. Redovno vežbajte i birajte aktivnosti poput hodanja, vožnje bicikla i plivanja.

Jačajte mišiće nogu: Praktikujte vežbe koje preporučuju lekari ili fizioterapeuti.

Održavajte zdravu telesnu težinu: Na taj način smanjuje se opterećenje kolenskih zglobova.

Birajte odgovarajuću obuću: Nosite obuću koja pruža dobru potporu stopalima tokom fizičkih aktivnosti.

Zagrejte se pre treninga: Pripremite mišiće i zglobove za fizički napor kako biste smanjili rizik od povreda.

Jačajte mišiće nogu: Praktikujte vežbe koje preporučuju lekari ili fizioterapeuti Foto: Profimedia

Kada zbog bolova u kolenima treba otići kod lekara?

Lekarski savet treba potražiti ukoliko bol ne prolazi nakon odmora, stalno se vraća ili ometa obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Obavezno se javite lekaru ako imate:

- Bol u kolenu koji traje ili se pogoršava.

- Otok ili crvenilo u predelu kolena.

- Poteškoće prilikom hodanja ili oslanjanja na nogu.

- Osećaj nestabilnosti ili blokiranja kolena.

- Bolove u kolenu nakon sportske povrede ili nezgode.

- Otežanu pokretljivost kolenskog zgloba.