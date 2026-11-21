Bole vas i škripe kolena iako nemate ni 40 godina: Ovo su mogući razlozi
- Bolovi i krckanje u kolenima sve češće pogađaju i mlađe, a uzroci mogu biti sedenje, manjak aktivnosti, višak kilograma i sportske povrede.
- Nepravilne vežbe, loše držanje i ranije povrede dodatno opterećuju koleno, pa se javlja bol pri hodu, penjanju i treningu.
- Lekaru treba otići ako bol traje, vraća se ili je praćen otokom, ukočenošću i nestabilnošću, dok pomažu kretanje, istezanje i jačanje mišića.
Bolovi u kolenima više nisu problem koji pogađa isključivo starije osobe. Lekari primećuju da se sa ovim tegobama sve češće javljaju i mlađi pacijenti. Dugotrajno sedenje, nedostatak fizičke aktivnosti, sportske povrede i nepravilno izvođenje vežbi mogu da dovedu do neprijatnog, a ponekad i onesposobljavajućeg bola u kolenu. Bez obzira na to da li se penjete uz stepenice, hodate, trčite ili dugo sedite, bolovi u kolenima mogu značajno da ometaju svakodnevni život.
Najveći zglob u ljudskom telu
Ali zbog čega mladi ljudi imaju bolove u kolenima iako su još u životnom dobu kada bi zglobovi trebalo da budu zdravi i funkcionalni?
Koleno je najveći i najopterećeniji zglob u ljudskom telu. Ono nosi težinu tela i omogućava nam hodanje, savijanje nogu, trčanje i skakanje. Nepravilno držanje tela, prekomerna telesna težina, oslabljeni mišići i preveliko opterećenje zgloba mogu negativno da utiču na zdravlje kolena.
Koji su najčešći uzroci bolova u kolenima kod mladih?
Postoji nekoliko razloga zbog kojih se ove tegobe mogu javiti usled određenih aktivnosti ili zdravstvenih stanja.
Sedelački način života: Dugotrajno sedenje i nedostatak fizičke aktivnosti mogu dovesti do slabljenja mišića oko kolena, zbog čega se povećava opterećenje zgloba.
Prekomerna telesna težina: Prekomerna težina i gojaznost dodatno opterećuju kolenske zglobove, što može da izazove bol prilikom hodanja ili penjanja uz stepenice.
Sportske povrede: Bavljenje pojedinim sportovima, poput fudbala i košarke, kao i aktivnosti kao što su trčanje i dizanje tegova, mogu dovesti do oštećenja ligamenata, hrskavice ili mišića.
Nepravilno izvođenje vežbi: Pogrešna tehnika prilikom izvođenja čučnjeva ili dizanja velikih težina, kao i naglo povećavanje intenziteta treninga, mogu da oštete kolena.
Slabost mišića: Oslabljeni mišići natkolenice i kukova mogu negativno da utiču na stabilnost i funkciju kolena.
Nepravilno držanje tela: Nepravilan položaj tela tokom sedenja, stajanja i hodanja može negativno da utiče na položaj i pokretljivost kolenskog zgloba.
Ranije povrede: Prethodne povrede kolena mogu biti uzrok ponavljajućih bolova, ukočenosti ili nestabilnosti zgloba.
Ukoliko imate ovakve tegobe, savetuje se konsultacija sa ortopedom radi pregleda i procene stanja kostiju, zglobova i mišićno-koštanog sistema.
Prvi simptomi bolova u kolenima
Kako prepoznati kada je vreme da se zbog bolova u kolenu obratite lekaru? Simptomi se uglavnom razlikuju u zavisnosti od osnovnog uzroka tegoba.
Obratite pažnju na sledeće znake:
- Bol prilikom hodanja, trčanja i penjanja uz stepenice.
- Otok u predelu kolenskog zgloba.
- Ukočenost nakon dužeg sedenja.
- Otežano savijanje ili ispravljanje kolena.
- Krckanje u kolenu praćeno bolom.
- Osećaj nestabilnosti, kao da koleno popušta.
- Bol tokom vežbanja i bavljenja sportom.
Povremeni bol može da nestane nakon odmora, ali bol u kolenu koji traje ili se ponavlja zahteva lekarsku procenu.
Da li dugotrajno sedenje izaziva bolove u kolenima?
Da, dugotrajno sedenje može da izazove osećaj zategnutosti i doprinese slabljenju mišića kukova i nogu. Osim toga, zadržavanje tela u istom položaju tokom dužeg perioda može da pogorša već postojeće bolove u kolenima.
Kako da sačuvamo zdravlje kolena?
Postoji nekoliko jednostavnih navika koje mogu doprineti očuvanju zdravlja kolenskih zglobova:
- Pravite kratke pauze za kretanje tokom radnog vremena.
- Izbegavajte dugotrajno sedenje.
- Redovno se istežite.
- Vodite računa o pravilnom položaju tela tokom sedenja.
- Redovno šetajte i bavite se fizičkom aktivnošću.
Lekari preporučuju i nekoliko dodatnih mera koje mogu pomoći u očuvanju zdravlja kolena. Redovno vežbajte i birajte aktivnosti poput hodanja, vožnje bicikla i plivanja.
Jačajte mišiće nogu: Praktikujte vežbe koje preporučuju lekari ili fizioterapeuti.
Održavajte zdravu telesnu težinu: Na taj način smanjuje se opterećenje kolenskih zglobova.
Birajte odgovarajuću obuću: Nosite obuću koja pruža dobru potporu stopalima tokom fizičkih aktivnosti.
Zagrejte se pre treninga: Pripremite mišiće i zglobove za fizički napor kako biste smanjili rizik od povreda.
Kada zbog bolova u kolenima treba otići kod lekara?
Lekarski savet treba potražiti ukoliko bol ne prolazi nakon odmora, stalno se vraća ili ometa obavljanje svakodnevnih aktivnosti.
Obavezno se javite lekaru ako imate:
- Bol u kolenu koji traje ili se pogoršava.
- Otok ili crvenilo u predelu kolena.
- Poteškoće prilikom hodanja ili oslanjanja na nogu.
- Osećaj nestabilnosti ili blokiranja kolena.
- Bolove u kolenu nakon sportske povrede ili nezgode.
- Otežanu pokretljivost kolenskog zgloba.
Ukoliko su bolovi u kolenima praćeni otokom i ukočenošću ili imate poteškoće prilikom kretanja, obratite se lekaru kako bi se utvrdio uzrok tegoba i, ukoliko je potrebno, na vreme započelo odgovarajuće lečenje.
Izvor: continentalhospitals.com/ zdravlje.kurir.rs