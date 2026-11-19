Olujna astma: Nevreme može da pokrene napad, evo ko je posebno ugrožen
- Grmljavina, vetar i vlaga mogu da pokrenu olujnu astmu, posebno kod osoba sa loše kontrolisanom astmom i polenskom kijavicom.
- Buđ posle nevremena dodatno nadražuje disajne puteve, pa je važno brzo osušiti vlažne prostorije i ukloniti oštećene materijale.
Širom Srbije kiša ne prestaje danima, a meteorolozi za popodne najavljuju oluju, uz grmljavinu, jak vetar i nagle promene vremena. Osim mogućih poplava i problema koje donosi nevreme, ovakvi vremenski uslovi mogu da utiču i na zdravlje, posebno na osobe koje imaju astmu i druge hronične respiratorne bolesti.
Grmljavina, olujni vetar i vlaga kod pojedinih osoba mogu da pokrenu napad astme ili pogorša postojeće simptome, kao što su otežano disanje, sviranje u grudima i kašalj. Ovaj fenomen poznat je kao olujna astma (thunderstorm asthma).
Iako je reč o retkoj pojavi koja ne pogađa sve osobe sa astmom, postoje grupe koje su pod većim rizikom.
Prema dosadašnjim podacima, posebno su osetljive:
- Osobe koje istovremeno imaju astmu i polensku kijavicu
- Osobe čija astma nije dobro kontrolisana
- Osobe koje imaju astmu, ali im bolest još nije dijagnostikovana
Istraživanja ukazuju i na to da su mlađe odrasle osobe, naročito mlađe od 30 godina, podložnije ovom obliku pogoršanja astme.
Kako oluja utiče na disajne puteve?
Naučnici još ne razumeju u potpunosti mehanizam nastanka olujne astme, ali se zna da važnu ulogu imaju vetar i povećana vlažnost vazduha tokom grmljavine.
Olujni vetrovi podižu polenova zrna i spore gljivica u vazduh, dok vlaga može da doprinese njihovom raspadanju na sitnije čestice. One se lakše udišu i mogu da dospeju duboko u donje disajne puteve, gde kod osetljivih osoba izazivaju alergijsku reakciju i pogoršanje simptoma astme.
Zbog toga oluja ne mora da predstavlja opasnost samo za osobe koje su alergične na polen, već i za one koje imaju astmu udruženu sa alergijskim tegobama.
Dugotrajna vlaga u stanu i pojava buđi nakon obilnih kiša, prodora vode ili poplava mogu dodatno da ugroze osobe sa astmom. Spore buđi koje dospevaju u vazduh mogu da nadraže disajne puteve, izazovu alergijsku reakciju i pokrenu ili pogoršaju simptome astme, uključujući kašalj, sviranje u grudima i otežano disanje.
Poseban oprez potreban je nakon nevremena, kada vlažni zidovi, podovi i nameštaj postaju pogodno mesto za razvoj buđi. Zato je važno što pre osušiti poplavljene i vlažne prostorije, ukloniti oštećene materijale i sprečiti dalje širenje buđi.
Kako se zaštititi tokom grmljavine?
Osobama koje imaju astmu i kod kojih vremenske prilike mogu da pogoršaju simptome preporučuje se nekoliko mera opreza:
- Redovno koristite propisanu terapiju i pridržavajte se plana lečenja koji je napravio lekar. Dobro kontrolisana astma smanjuje rizik od ozbiljnog pogoršanja.
- Ostanite u zatvorenom prostoru pre, tokom i neposredno nakon grmljavine. Zatvorite prozore kako biste smanjili ulazak polena i drugih čestica iz spoljašnje sredine.
- Ako morate da izađete, razmotrite nošenje zaštitne maske, koja može da smanji izloženost polenu.
- Ako imate polensku kijavicu, držite alergijske simptome pod kontrolom uz terapiju koju vam je preporučio lekar.
- Uvek imajte uz sebe inhalator za brzo ublažavanje simptoma, ukoliko vam je propisan, kako biste mogli blagovremeno da reagujete u slučaju pogoršanja.
Važno: Ako se jave izraženo otežano disanje, pogoršanje koje ne prolazi nakon primene propisane terapije ili nemogućnost govora zbog nedostatka vazduha, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
Izvor: asthmaandlung.org.uk/zdravlje.kurir.rs