Dugotrajna vlaga u stanu i pojava buđi nakon obilnih kiša, prodora vode ili poplava mogu dodatno da ugroze osobe sa astmom. Spore buđi koje dospevaju u vazduh mogu da nadraže disajne puteve, izazovu alergijsku reakciju i pokrenu ili pogoršaju simptome astme, uključujući kašalj, sviranje u grudima i otežano disanje.

Poseban oprez potreban je nakon nevremena, kada vlažni zidovi, podovi i nameštaj postaju pogodno mesto za razvoj buđi. Zato je važno što pre osušiti poplavljene i vlažne prostorije, ukloniti oštećene materijale i sprečiti dalje širenje buđi.