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Bol u ovom području jedan je od čestih razloga za lekarski pregled, a osim bolesti žučne kese, među mogućim uzrocima su oboljenja jetre, pankreasa, organa za varenje i mišićno-koštanog sistema

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Bol sa desne strane, odmah ispod rebara, često se prvo povezuje sa jetrom ili žučnom kesom. Ipak, uzrok ne mora da bude u ovim organima. U tom delu tela nalaze se i desni bubreg, delovi želuca i dvanaestopalačnog creva, pankreas, a bol mogu izazvati i pluća, mišići, rebra ili nervi.

Važno je obratiti pažnju na to kako bol počinje, koliko traje, da li se javlja nakon obroka ili tokom kretanja i disanja, kao i da li ga prate drugi simptomi. Upravo te informacije mogu pomoći lekaru da utvrdi šta je njegov uzrok.

Lekari ovu regiju nazivaju gornjim desnim kvadrantom abdomena. Bol u ovom području jedan je od čestih razloga za lekarski pregled, a osim bolesti žučne kese, među mogućim uzrocima su oboljenja jetre, pankreasa, organa za varenje i mišićno-koštanog sistema.

U nastavku je sedam mogućih razloga zbog kojih se javlja bol ispod desnih rebara.

Žučni kamenci i žučne kolike

Jedan od prvih uzroka koji lekari razmatraju kada se pojavi bol ispod desnih rebara jeste problem sa žučnom kesom.

Žučni kamenci mogu se formirati u žučnoj kesi i godinama ne izazivati nikakve tegobe. Problemi nastaju kada kamen privremeno blokira žučni kanal, zbog čega dolazi do napada bola poznatog kao žučna kolika.

Bol se najčešće javlja u gornjem desnom delu stomaka, često nakon obilnog ili masnog obroka, i može trajati nekoliko sati. Ponekad se širi prema leđima ili desnom ramenu, a mogu ga pratiti mučnina i povraćanje.

Ako blokada potraje, može doći do upale žučne kese, odnosno holecistitisa, ali i drugih komplikacija.

Oboljenja jetre

Jetra zauzima veliki deo gornjeg desnog dela stomaka, zbog čega njena oboljenja mogu izazvati nelagodnost ili bol ispod desnih rebara.

Ipak, mnogebolesti jetredugo napreduju bez jasnih simptoma. To važi i za metabolički povezanu masnu bolest jetre, koja je često bez simptoma, mada kod nekih osoba mogu da se jave umor i nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka.

Bol ili osećaj pritiska u predelu jetre mogu se javiti i kod drugih oboljenja, uključujući uznapredovalu bolest jetre i cirozu.

Posebnu pažnju zahtevaju prateći simptomi kao što su:

* žutilo kože i beonjača

* veoma taman urin

* oticanje stomaka

* uporan svrab kože

* neobjašnjiv gubitak telesne težine

Ovi znaci zahtevaju lekarsku procenu, jer mogu ukazivati na ozbiljniji problem sa jetrom ili žučnim putevima.

Masna jetra najčešće ne daje simptome, ali kod nekih ljudi mogu da se jave umor i nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka Foto: Shutterstock

Kamen u desnom bubregu

Desni bubreg nalazi se više prema leđima, zbog čega se bol koji potiče iz njega obično oseća u slabinskom delu, sa strane tela i ispod rebara, a ne isključivo u prednjem delu stomaka.

Kada se kamen iz bubrega pokrene kroz mokraćne puteve, može izazvati veoma jak bol koji dolazi u talasima. Bol se ponekad širi prema donjem delu stomaka i preponama.

Mogu se javiti i:

* krv u mokraći

* mučnina i povraćanje

* učestalo mokrenje

* bol ili peckanje prilikom mokrenja

Ako se uz ove tegobe pojave temperatura i drhtavica, potrebno je hitno isključiti infekciju mokraćnih puteva ili bubrega.

Problemi sa želucem i dvanaestopalačnim crevom

Iako se želudac uglavnom nalazi u levom i centralnom delu gornjeg stomaka, bol koji potiče iz želuca ili dvanaestopalačnog creva ne mora uvek biti ograničen na tu regiju.

Dispepsija, odnosno otežano varenje, može izazvati bol, peckanje ili nelagodnost u gornjem delu stomaka, osećaj sitosti nakon malog obroka, nadimanje, mučninu i podrigivanje.

Slične tegobe može izazvati i peptički čir, odnosno čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.

Zbog preklapanja simptoma, samo mesto na kojem se bol javlja nije dovoljno da bi se utvrdio njegov uzrok.

Upala pankreasa

Pankreas se nalazi u gornjem delu stomaka, iza želuca. Bol izazvan njegovom upalom, odnosno pankreatitisom, najčešće se javlja u sredini gornjeg stomaka, ali može da se širi prema desnoj ili levoj strani i leđima.

Obično je uporan, može biti veoma jak, a često ga prate mučnina i povraćanje.

Akutni pankreatitis zahteva hitnu medicinsku procenu, naročito kada je bol intenzivan i ne prestaje.

Jedan od mogućih uzroka pankreatitisa jesu i žučni kamenci. Ako kamen blokira mesto na kojem se žučni i pankreasni kanali ulivaju u crevo, može doći do pokretanja upalnog procesa u pankreasu.

Pankreatitis se najčešće prepoznaje po jakom bolu u gornjem delu stomaka koji se širi ka leđima, a rano reagovanje može sprečiti ozbiljne komplikacije Foto: Shutterstock

Problemi sa plućima i plućnom maramicom

Bol koji se oseća ispod rebara ne mora uvek da potiče iz organa za varenje. Ponekad uzrok može biti u plućima ili plućnoj maramici, odnosno pleuri.

Upala pleure, poznata kao pleuritis, može izazvati oštar bol koji se pojačava prilikom dubokog udaha, kašljanja ili kijanja. Bol se ponekad širi prema ramenu ili leđima.

Pleuritis se može javiti i u sklopu upale pluća.

Ako je bol jasno povezan sa disanjem, a naročito ako ga prati otežano disanje, neophodna je brza lekarska procena.

Mišići, rebra i nervi

Nekada je uzrok bola mnogo jednostavniji i povezan sa mišićima ili strukturama grudnog koša.

Istezanje mišića, udarac, neuobičajen fizički napor ili upala struktura između rebara mogu izazvati lokalizovan bol. On se obično pojačava pri pokretima, okretanju trupa, pritisku na bolno mesto ili dubokom udahu.

Još jedan mogući uzrok je herpes zoster, odnosno pojasasti osip. Kod ove infekcije bol, peckanje ili žarenje mogu se pojaviti nekoliko dana pre karakterističnog osipa, koji se najčešće razvija samo na jednoj strani tela.

Šta mesto i karakter bola mogu da otkriju?

Način na koji se bol javlja može lekaru pružiti važne smernice o mogućem uzroku:

* Bol nakon obilnog ili masnog obroka može ukazivati na problem sa žučnom kesom.

* Jak bol koji dolazi u talasima i širi se prema leđima ili preponama može biti povezan sa kamenom u bubregu.

* Oštar bol koji se pojačava pri disanju ili kašljanju može ukazivati na problem sa plućima ili plućnom maramicom.

* Bol koji se pojačava pri pritisku na određeno mesto ili pokretu trupa može poticati od mišića i rebara.

Ovo su samo orijentacioni pokazatelji. Različita oboljenja mogu izazvati slične tegobe, pa se uzrok ne može pouzdano utvrditi samo na osnovu karaktera bola.

Jedan od najvažnijih upozoravajućih znakova kada se bol javlja ispod desnih rebara jeste žutica, odnosno žutilo kože i beonjača Foto: Shutterstock

Žutica je znak koji ne bi trebalo ignorisati

Jedan od najvažnijih upozoravajućih znakova kada se bol javlja ispod desnih rebara jeste žutica, odnosno žutilo kože i beonjača.

Ako se bol u stomaku pojavi zajedno sa žuticom, naročito ako su prisutni i temperatura, drhtavica, povraćanje ili taman urin, moguće je da postoji začepljenje ili infekcija žučnih puteva. U takvoj situaciji neophodna je hitna medicinska procena.

Lekarsku pomoć treba potražiti i ako bol koji može biti povezan sa žučnim kamencima traje nekoliko sati ili ga prate mučnina, povraćanje, temperatura, drhtavica ili žutica.

Iznenadan i veoma jak bol, otežano disanje, nesvestica, povraćanje krvi ili crna stolicatakođe su upozoravajući znaci koji zahtevaju hitan pregled.