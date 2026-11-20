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Nagli pad atmosferskog pritiska pred kišu ili oluju može da pokrene napad migrene

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Promene vremena i smena godišnjih doba kod pojedinih ljudi mogu da izazovu napade migrene. Nagli pad atmosferskog pritiska, vetar, hladnoća, ali i visoke temperature, vlaga i jako sunce spadaju među moguće okidače. Ipak, ne reaguje svako na iste vremenske uslove.

Dr Sintija Armand, neurolog iz Medicinskog centra Montefjore u Njujorku, objašnjava za Američku fondaciju za migrenu da vremenske promene mogu da utiču na učestalost napada, iako sezonska migrena nije zvanična medicinska dijagnoza.

Zašto je važan atmosferski pritisak

Jedan od mogućih okidača jeste promena atmosferskog pritiska, naročito njegov nagli pad pred oluju.

- U našoj glavi postoje šupljine ispunjene vazduhom, odnosno sinusi, u kojima je pritisak obično u ravnoteži sa spoljašnjim atmosferskim pritiskom. Kada se on promeni, dolazi do poremećaja te ravnoteže, što može da pokrene migrenu - objašnjava dr Armand.

U maloj japanskoj studiji, kod 75 odsto osoba sa migrenom zabeležena je povezanost napada sa padom atmosferskog pritiska, dok je među osobama sa tenzijskom glavoboljom taj procenat iznosio 20 odsto.

Kod 75 odsto osoba sa migrenom zabeležena je povezanost napada sa padom atmosferskog pritiska Foto: Shutterstock

Osim pritiska, napad mogu da pokrenu vetrovito i olujno vreme, nagle promene temperature, izrazita hladnoćaili vrućina, suv ili vlažan vazduh i jaka sunčeva svetlost.

Okidači s godišnjim dobima

U proleće se često smenjuju sunčani i kišni dani, uz promene atmosferskog pritiska. Dodatni problem predstavljaju alergije, jer migrena ponekad izaziva simptome slične sinusnoj glavobolji, poput curenja nosa i suzenja očiju.

Leti su česti okidači dehidratacija usled pojačanog znojenja, jako sunce i poremećen ritam spavanja zbog dužih dana.

Jesen donosi zahlađenje, vetar i oscilacije atmosferskog pritiska. Skraćivanje dana takođe može da poremeti san i doprinese pojavi migrene.

Zimi, osim hladnoće i promena pritiska koje prate snežne oluje, problem može da bude suv vazduh u zagrejanim prostorijama, koji doprinosi dehidrataciji.

Važno održavati redovan ritam spavanja, obroka i fizičke aktivnosti Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik od napada

Iako na vremenske prilike ne možemo da utičemo, dr Armand ističe da je važno održavati redovan ritam spavanja, obroka i fizičke aktivnosti.

- Mozak osobe sa migrenom voli rutinu, zato pokušajte da se što više pridržavate ustaljenog rasporeda - savetuje neurolog.